إيقاف الدولي الإيطالي تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الخميس (26 أكتوبر/تشرين الأول 2023) ايقاف الدولي ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل الانكليزي 10 أشهر لمراهناته على مباريات كروية بينها لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 عبر منصات غير قانونية.
وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي أُوقف 7 أشهر. وأفاد الاتحاد الإيطالي أن "عقوبة تونالي هي أصلا 18 شهرا: 10 أشهر مع التنفيذ و8 أشهر تحت المراقبة".
وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024-2025. كما غُرم اللاعب 20 ألف يورو (21084 دولارا) لانتهاكه اللوائح التي تحظر المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحادين الإيطالي والأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
العلاج من إدمان القمار
ويتعين على لاعب خط الوسط الإيطالي المشاركة أيضا في دورات علاجية مدتها ثمانية أشهر كجزء من تسوية مع الاتحاد الإيطالي. وتشمل الخطة العلاجية دورة مكونة من 16 اجتماعا عاما على الأقل في الاتحادات الرياضية للهواة ومراكز التعافي من إدمان القمار بإيطاليا.
ومنذ مدة تحقق السلطات القانونية والرياضية في استخدام لاعبي كرة القدم في إيطاليا منصات المراهنات غير القانونية في البلاد. وتقبل نيكولو فاجيولي لاعب خط وسط يوفنتوس عقوبة الإيقاف لمدة سبعة أشهر في إطار تسوية مع الاتحاد الإيطالي بعد اعترافه بالتورط في مشكلات تتعلق بالقمار.
فيما دافع رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي غرافينا عن نظام صفقة الإقرار بالذنب المتبع للتعامل مع هذه القضايا بسرعة وتقليل العقوبات الأشد التي كان من الممكن تطبيقها. وقال للصحفيين "تحدد اللوائح عددا محددا من سنوات العقوبات، والمساومة على الإقرار بالذنب مسموح بها وكذلك تخفيف العقوبات". وأضاف "تعاون اللاعبون بطريقة مدهشة، لذا نواصل اتباع اللوائح كما هي محددة".
وقال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي إن لاعب خط وسطه نيكولو زانيولو يتعاون مع السلطات أيضا في تحقيقاتها بخصوص متابعات مشابهة. واستبعد زانيولو وتونالي من تشكيلة إيطاليا قبل تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر بعد إبلاغهما بتورطهما في تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في تورينو.
وشارك تونالي كبديل خلال مباراة نيوكاسل على أرضه أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أول أمس الأربعاء وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الألماني بهدف دون مقابل.
نشطاء يتعاطفون مع تونالي
من جانب آخر، قال نشطاء إن لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، يستحق التعاطف والدعم بدلا من الإيقاف لمدة عشرة أشهر. وأصدرت حملة "بيج ستيب" وهي جزء من مؤسسة خيرية، في بياناً تناقلته وسائل إعلامية انتقدت فيه العقوبات وقالت إنّ "لاعبي كرة القدم بشر وفي حال كانوا يعانون من أي إدمان فإنهم يستحقون التعاطف والدعم، وليس العقوبات الطويلة". وأضافت: "كل مباراة كرة قدم بها إعلانات مقامرة، ليس فقط على قمصان اللاعبين، ولكن حول الملاعب وفي محتوى وسائل الإعلام". وتابع البيان: "إرسال شخص مدمن على القمار في هذه البيئة يشبه عمل شخص مدمن على الكحول في حانة، إذا كنا نجبر اللاعبين الشباب على الترويج لمنتجات تسبب الإدمان، فلا تتفاجأ حينما يقومون بتعاطيها".
ز.أ.ب/و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.