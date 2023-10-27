إيقاف الدولي الإيطالي تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الخميس (26 أكتوبر/تشرين الأول 2023) ايقاف الدولي ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل الانكليزي 10 أشهر لمراهناته على مباريات كروية بينها لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 عبر منصات غير قانونية.

وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي أُوقف 7 أشهر. وأفاد الاتحاد الإيطالي أن "عقوبة تونالي هي أصلا 18 شهرا: 10 أشهر مع التنفيذ و8 أشهر تحت المراقبة".

وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024-2025. كما غُرم اللاعب 20 ألف يورو (21084 دولارا) لانتهاكه اللوائح التي تحظر المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحادين الإيطالي والأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

تحت الرقابة: سوق المراهنات الرياضية

العلاج من إدمان القمار

ويتعين على لاعب خط الوسط الإيطالي المشاركة أيضا في دورات علاجية مدتها ثمانية أشهر كجزء من تسوية مع الاتحاد الإيطالي. وتشمل الخطة العلاجية دورة مكونة من 16 اجتماعا عاما على الأقل في الاتحادات الرياضية للهواة ومراكز التعافي من إدمان القمار بإيطاليا.

ومنذ مدة تحقق السلطات القانونية والرياضية في استخدام لاعبي كرة القدم في إيطاليا منصات المراهنات غير القانونية في البلاد. وتقبل نيكولو فاجيولي لاعب خط وسط يوفنتوس عقوبة الإيقاف لمدة سبعة أشهر في إطار تسوية مع الاتحاد الإيطالي بعد اعترافه بالتورط في مشكلات تتعلق بالقمار.

فيما دافع رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي غرافينا عن نظام صفقة الإقرار بالذنب المتبع للتعامل مع هذه القضايا بسرعة وتقليل العقوبات الأشد التي كان من الممكن تطبيقها. وقال للصحفيين "تحدد اللوائح عددا محددا من سنوات العقوبات، والمساومة على الإقرار بالذنب مسموح بها وكذلك تخفيف العقوبات". وأضاف "تعاون اللاعبون بطريقة مدهشة، لذا نواصل اتباع اللوائح كما هي محددة".

وقال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي إن لاعب خط وسطه نيكولو زانيولو يتعاون مع السلطات أيضا في تحقيقاتها بخصوص متابعات مشابهة. واستبعد زانيولو وتونالي من تشكيلة إيطاليا قبل تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر بعد إبلاغهما بتورطهما في تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في تورينو.

وشارك تونالي كبديل خلال مباراة نيوكاسل على أرضه أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أول أمس الأربعاء وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الألماني بهدف دون مقابل.

نشطاء يتعاطفون مع تونالي

من جانب آخر، قال نشطاء إن لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، يستحق التعاطف والدعم بدلا من الإيقاف لمدة عشرة أشهر. وأصدرت حملة "بيج ستيب" وهي جزء من مؤسسة خيرية، في بياناً تناقلته وسائل إعلامية انتقدت فيه العقوبات وقالت إنّ "لاعبي كرة القدم بشر وفي حال كانوا يعانون من أي إدمان فإنهم يستحقون التعاطف والدعم، وليس العقوبات الطويلة". وأضافت: "كل مباراة كرة قدم بها إعلانات مقامرة، ليس فقط على قمصان اللاعبين، ولكن حول الملاعب وفي محتوى وسائل الإعلام". وتابع البيان: "إرسال شخص مدمن على القمار في هذه البيئة يشبه عمل شخص مدمن على الكحول في حانة، إذا كنا نجبر اللاعبين الشباب على الترويج لمنتجات تسبب الإدمان، فلا تتفاجأ حينما يقومون بتعاطيها".

ز.أ.ب/و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)