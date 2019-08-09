إيقاف أفراد أمن عن العمل لاعتدائهم على لاجئ في شرق ألمانيا

انهال أفراد حراسة خاصة، في أحد مراكز اللجوء في ولاية ساكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا، بالضرب على طالب لجوء، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المحلية بالولاية في مدينة ماغدبورغ اليوم الجمعة (9 آب/ أغسطس).

وذكرت الوزارة أن مقطعي فيديو على موقع "يوتيوب" بالإنترنت أظهرا كيف فصل أربعة أفراد حراسة في مركز اللجوء بمدينة هالبرشتات شجاراً بين لاجئين اثنين في بادئ الأمر، ثم طرحوا أحدهما أرضا وانهالوا عليه بالركلات ووجهوا له إهانات. ولا تُعرف دوافع تلك الهجمات فالتحقيقات لا تزال في البداية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنها لم تعلم بأمر الفيديو المنشور بتاريخ 14 نيسان/ أبريل الماضي، إلا صباح اليوم الجمعة. وذكر وزير داخلية الولاية، هولغر شتالكنشت، أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وقال: "هناك أمور لا يجوز حدوثها. انتهى"، مضيفا أن ما يهم السلطات هو الشفافية بشكل خاص.

وقالت الوزارة إنه تم إيقاف أربعة أفراد حراسة عن العمل. وبما أنه أثناء الواقعة كان هناك حراس أمن آخرون يراقبون الموقف فربما ستكون هناك أيضا تحقيقات معهم بتهمة المساعدة بسبب عدم تدخلهم لمنع الاعتداءات، حسب متحدث الداخلية في ماغدبورغ.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)