 إيقاف أفراد أمن عن العمل لاعتدائهم على لاجئ في شرق ألمانيا | أخبار | DW | 09.08.2019

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أخبار

إيقاف أفراد أمن عن العمل لاعتدائهم على لاجئ في شرق ألمانيا

أظهرت مقاطع فيديو في مركز لطالبي اللجوء في شرق ألمانيا قيام أفراد حراسة بالتعدي على رجل وإهانته وركله، بينما كان آخرون يراقبون. وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، كما تم إيقاف أربعة من أفراد الحراسة عن العمل.

Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

مركز استقبال طالبي اللجوء في هالبرشتات

انهال أفراد حراسة خاصة، في أحد مراكز اللجوء في ولاية ساكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا، بالضرب على طالب لجوء، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المحلية بالولاية في مدينة ماغدبورغ اليوم الجمعة (9 آب/ أغسطس).

مختارات

سجلت سلطات الأمن الألمانية عام 2018 نحو ألفي جريمة بحق لاجئين ونزل إيوائهم، وهو ما يعد تراجعا مقارنة بالعامين السابقين. تراوحت هذه الأفعال بين القتل والاعتداء الجسدي والإهانة والأضرار المادية. (16.03.2019)

بعد حوالي أربع سنوات من فضيحة سوء معاملة اللاجئين في مركز بورباخ للإيواء، أصدرت محكمة زيغن أول ثلاثة أحكام في هذه القضية. وشملت الأحكام موظفين سابقين في غرفة الطوارئ التابعة للمركز الواقع في ولاية شمال الراين وستفاليا. (11.12.2018)

وذكرت الوزارة أن مقطعي فيديو على موقع "يوتيوب" بالإنترنت أظهرا كيف فصل أربعة أفراد حراسة في مركز اللجوء بمدينة هالبرشتات شجاراً بين لاجئين اثنين في بادئ الأمر، ثم طرحوا أحدهما أرضا وانهالوا عليه بالركلات ووجهوا له إهانات. ولا تُعرف دوافع تلك الهجمات فالتحقيقات لا تزال في البداية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنها لم تعلم بأمر الفيديو المنشور بتاريخ 14 نيسان/ أبريل الماضي، إلا صباح اليوم الجمعة. وذكر وزير داخلية الولاية، هولغر شتالكنشت، أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وقال: "هناك أمور لا يجوز حدوثها. انتهى"، مضيفا أن ما يهم السلطات هو الشفافية بشكل خاص.

وقالت الوزارة إنه تم إيقاف أربعة أفراد حراسة عن العمل. وبما أنه أثناء الواقعة كان هناك حراس أمن آخرون يراقبون الموقف فربما ستكون هناك أيضا تحقيقات معهم بتهمة المساعدة بسبب عدم تدخلهم لمنع الاعتداءات، حسب متحدث الداخلية في ماغدبورغ.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: زمن البدري


مختارات

اللاجئون أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

ندد الرئيس الألماني غاوك والمستشارة ميركل بشدة بأعمال العنف الأخيرة ضد اللاجئين. وتوقعت أوساط حكومية أن يصل عدد اللاجئين 800 ألف شخص هذا العام، وهو الأكبر في تاريخ ألمانيا الحديث. رغم ذلك تحاول ألمانيا مواجهة هذا التحدي. (27.08.2015)  

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