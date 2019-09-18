 إيفرا: تدريبات الشياطين الحمر أقرب منها إلى ″عطلة مستمرة″ | عالم الرياضة | DW | 23.10.2019

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عالم الرياضة

إيفرا: تدريبات الشياطين الحمر أقرب منها إلى "عطلة مستمرة"

كشف النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا أن فترته مع "السيدة العجوز" كانت مليئة بالعمل الجاد والتدريبات المتواصلة، مقارنة بتدريبات "الشياطين الحمر" التي لا تعدو أن تكون أقرب منها "لوقت العطلة".

Fussball Frankreich - Patrice Evra (Getty Images/AFP/A. Pujoulat)

أنهى باتريس إيفرا (38 عاماً) مشواره الكروي الناجح في هذا الصيف. وفي مقابلة صحفية مؤخراً مع قناة "سكاي سبورت" تحدث باستفاضة عن بعض الأندية التي لعب بقميصها سابقاً. لكنه يرى أن مسيرته مع نادي يوفنتوس الإيطالي التي بدأت عام 2014 لتنتهي في 2017، كانت الأكثر انطباعاً في نفسه.

وقال النجم الفرنسي السابق المتوج بلقب البريميرليغ خمس مرات: "لقد فزت بالكثير من الألقاب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لذلك لا أخشى أن أقول إن الوقت الذي قضيته فيه – مقارنة بفترة لعبي مع يوفنتوس – كان أشبه بعطلة"، في إشارة إلى كثافة التدريبات.

وبشأن المقارنة بين عدد الوحدات التدريبية بين أندية الدوري الإيطالي ومثيلاتها في الدوري الإنجليزي يقول إيفرا: "كنا نتدرب حتى في أيام المباريات. أشعر بالفخر لأنني لعبت في صفوف السيدة العجوز. كانت أروع أوقات حياتي. لم نكن نحصل إلا على يوم واحد للراحة في الشهر".

مختارات

بينما حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتريس إيفرا من المشاركة في البطولات الأوروبية، أوضحت تقارير صحفية أن الدولي الفرنسي السابق فاجأ متتبعيه على موقع "إنستغرام" بالقفز من طائرة على علو مرتفع في مدينة دبي الإماراتية. (06.02.2018)

بعد إصابة قوية ألمت به في بداية مسيرته الكروية، لجأ نجم مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا، إلى الاستعانة بتعويذة غريبة اعتقادا منه أنها ستساعده على التعافي بشكل سريع، وكذلك التألق فوق المستطيل الأخضر. (01.08.2019)

بالإضافة إلى ذلك أوضح المدافع السابق أن "يوفنتوس لديه الحمض النووي للعمل الجاد"، مضيفاً بالقول: "رأيت لاعبين اضطروا للتقيؤ لكنهم عادوا لمواصلة التدريب على الرغم من ذلك. كان يجب عليّ أن أركض في كل لعبة نحو 12 كيلومتراً. لكني في بعض الأحيان كنت اعتقد أن ذلك لم يكن منطقياً لأننا كنّا نستحوذ على الكرة دائماً".

بيد أن إيفرا تُوج بالألقاب مع كلا الفريقين، فمع الشياطين الحمر فاز بلقب الدوري خمس مرات، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته مع نادي مارسالا الإيطالي في موسم 98-1999، قبل أن ينتقل لصفوف مونزا الإيطالي، وفي عام 2000 مثّل فريق نيس، ثم انتقل إلى نادي موناكو وساهم مع الفريق بحصد لقب كأس فرنسا عام 2003. ولعب معه حتى 2006، وبعدها انتقل لعملاق الكرة الإنكليزية مانشستر يونايتد حتى 2014، ثم توصل فريق يوفنتوس لاتفاق بنقل إيفرا إلى تورينو، ففاز معهم بلقبي "سكوديتو" ولقبي كأس إيطاليا كما خسر نهائي دوري الأبطال في موسم 2015.

وعاد بعدها لفرنسا مع مارسيليا، لكن مشواره مع الفريق الجنوبي انتهى سريعاً بسبب شجار مع مشجع قبل خوض مباراة في الدوري الأوروبي، وأنهى المدافع الفرنسي مسيرته كلاعب رفقة فريق وست هام يونايتد الإنكليزي الموسم الماضي بعد أن شارك معه في خمس مباريات فقط.

أما على المستوى الدولي فقد خاض إيفرا 81 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي بعد أن اُستدعي للمرة الأولى في 2004.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

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    توتنهام هوتسبر

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  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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