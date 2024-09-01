إيفان سانييه - مناضل من أجل حقوق عمال الحصاد

جاء إيفان سانييه نفسه من الكاميرون إلى إيطاليا وتعرض كغيره للاستغلال كعامل حصاد. هذه التجربة حولته من طالب إلى ناشط. أسس سانييه منظمة NoCap التي تناضل من أجل أجور وظروف عادلة للعاملين في الزراعة في جنوب إيطاليا، وتقف في وجه الاستغلال الإجرامي للمهاجرين.



مثل آلاف المهاجرين يعيش الغامبي كاوسو كاسامه في حي بورغو ميتسانوني المعروف بسمعته السيئة، بدون مرحاض أو مياه جارية. قبل اثني عشر عاماً، تم إنقاذه من قارب مكتظ بالمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. لكن، سرعان ما تلاشى أمله في حياة أفضل في أوروبا واصطدم بواقع عمل مرير. يعمل هذا الشاب البالغ من العمر 29 عاماً في الحقول بأجر لا يصل إلى خمسة يورو في الساعة. حتى يومنا هذا، تعد إيطاليا واحدة من خمس دول في الاتحاد الأوروبي لا تضمن الحد الأدنى للأجور، وهذا ما يسعى إيفان سانييه إلى تغييره.

أما تينا أبونينمه فتعمل في شركة معتمدة من منظمة NoCap وتعبئ الفراولة العضوية للمتاجر في ألمانيا والدنمارك. وهي تعرف أن الفضل في هذا يعود إلى إيفان سانييه ومساعيه. تعمل النيجيرية البالغة من العمر 39 عاماً لدى أحد أكبر منتجي الفراولة العضوية في أوروبا مدة ثلاثة أشهر وبشروط عمل عادلة. لكن عقدها الموسمي سينتهي قريباً وسيتوجب عليها البحث عن عمل جديد. تخشى الأم العزباء لطفلين أن تضطر مجدداً إلى العمل لمدة عشر ساعات أو أكثر مقابل أجر أقل بكثير.