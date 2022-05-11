 إيفانو فرانكيفسك: منح الأطفال شعوراً بالأمان | مراسلون حول العالم | DW | 30.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

إيفانو فرانكيفسك: منح الأطفال شعوراً بالأمان

أجبر العدوان الروسي حوالي ثلثي الأطفال الأوكرانيين على الفرار. البعض منهم استعاد بعض الشعور بالأمان في معسكر مدرسي في غرب البلاد، لكن الحنين إلى الديار لا يزال جارفاً.

مشاهدة الفيديو 02:15

المزيد من المركز الإعلامي

يقدّم مخيم مدرسي غرب أوكرانيا ملاذًا آمناً للأطفال النازحين داخل البلاد.

مخيمات مدرسية في أوكرانيا - مساحة آمنة للأطفال النازحين 11.05.2022

ماذا يعني أن يشهد المرء حربًا في طفولته؟ الحرب في أوكرانيا أثرت على الجميع بشدة، ولكن الأطفال كانوا الأكثر تأثرًا.

أطفال مصابون بصدمات نفسية بسبب الحرب الأوكرانية 15.04.2022

الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى 20.05.2022

بولندا: امرأة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين

بولندا: امرأة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين 20.05.2022

المزيد مراسلون حول العالم

ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - ألغام مميتة في ماريوبول ومواضيع أخرى 30.05.2022

Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

فنلندا: طلب الحماية لدى الناتو 30.05.2022

Description: Demining process in Brovary district near Kyiv Location: Brovary district near Kyiv DW, Kostiantyn Honcharov, 21. April 2022 Tags: Ukraine, Kyiv, War in Ukraine

تشيرنيهيف: خطر الألغام المميت 30.05.2022

Titel: The volunteer driving to Mariupol to save civilians Schlagwörter: Ukraine, Russia, war, Mariupol, evacuation, rescue, volunteer Rechte: Mathias Bölinger/DW Sendedatum: 16.05.2022 (DW News) Bildbeschreibung: For weeks, thousands of civilians were stuck in Ukraine's port city of Mariupol. Official efforts to evacuate them kept running into obstacles. DW's Mathias Bölinger spoke to Mykhailo Puryshev, a volunteer who risked his life to rescue those trapped in the city.

ماريوبول: إنقاذ من منطقة الموت 30.05.2022

اقرأ أيضا

Nurse Antonina Yefymovych feeds a surrogate-born baby inside a special shelter owned by BioTexCom clinic in a residential basement, as Russia's invasion continues, on the outskirts of Kyiv, Ukraine March 15, 2022. Picture taken March 15, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

وجه آخر للحرب الأوكرانية.. رضع تجارة الأرحام ومصيرهم المجهول 22.03.2022

من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.

Smoke rises above a plant of Azovstal Iron and Steel Works during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 2, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

تقرير: معلومات استخباراتية أمريكية "سمحت باستهداف جنرالات روس" في أوكرانيا 05.05.2022

أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني "ساعدته على استهداف جنرالات روس"، وهو ما نفاه مجلس الأمن القومي الأمريكي مشددا على أن واشنطن تساعد كييف في "الدفاع عن نفسها".

06.04.2022, Ukraine, Butscha: Ein ukrainischer Soldat steht neben zerstörten russischen Panzer in Butscha am Stadtrand von Kiew. Foto: Felipe Dana/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

سكان بوتشا يروون لـDW فظائع عاشوها على يد القوات الروسية 10.04.2022

بعد مذبحة بوتشا، يحاول الناجون العودة إلى الحياة. لكن هناك صعوبة في ذلك، إذ إن أجزاء كبيرة من المدينة مغلقة والموت يتربص في كل مكان. مراسل DW زار المدينة لينقل معاناة السكان.

***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über die Gräueltaten in Motyzhyn möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.*** Journalists stand on the side of a mass grave of village residents and the village head and his family, in the village of Motyzhyn, close to Kyiv, Ukraine, Monday April 4, 2022. Russia is facing a fresh wave of condemnation after evidence emerged of what appeared to be deliberate killings of civilians in Ukraine. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

اوكرانيا تستيقظ على مقبرة جماعية جديدة وتستعد لـ"معركة كبرى" في الشرق 10.04.2022

أكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف. وكشف مسؤولون محليون أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين قرب كييف.