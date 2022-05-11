إيفانو فرانكيفسك: منح الأطفال شعوراً بالأمان

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أجبر العدوان الروسي حوالي ثلثي الأطفال الأوكرانيين على الفرار. البعض منهم استعاد بعض الشعور بالأمان في معسكر مدرسي في غرب البلاد، لكن الحنين إلى الديار لا يزال جارفاً.
من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.
أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني "ساعدته على استهداف جنرالات روس"، وهو ما نفاه مجلس الأمن القومي الأمريكي مشددا على أن واشنطن تساعد كييف في "الدفاع عن نفسها".
بعد مذبحة بوتشا، يحاول الناجون العودة إلى الحياة. لكن هناك صعوبة في ذلك، إذ إن أجزاء كبيرة من المدينة مغلقة والموت يتربص في كل مكان. مراسل DW زار المدينة لينقل معاناة السكان.
أكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف. وكشف مسؤولون محليون أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين قرب كييف.
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