 إيفانكا ترامب تشيد من دبي بخمس دول عربية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 16.02.2020

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ثقافة ومجتمع

إيفانكا ترامب تشيد من دبي بخمس دول عربية

أشادت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجهود الدول العربية التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة. ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته ذكرت خمس دول عربية بالاسم.

إيفانكا ترامب متحدثة في منتدى المرأة العالمي بدبي.

أشادت إيفانكا ترامب بجهود خمس دول عربية في مجال التشريعات الخاصة بالمرأة.

قالت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي خلال مشاركتها اليوم الأحد (16 فبراير/ 2020) في منتدى المرأة العالمي بدبي أن السعودية والبحرين والأردن والمغرب وتونس وضعت تشريعات تخدم المرأة وتزيد من مستوى تمكينها.

وقالت عن "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي في أول جهد تقوده الحكومة الأمريكية من أجل تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم : "تهدف المبادرة إلى الوصول إلى 50 مليون امرأة حول العالم بحلول عام 2025، فيما وصل التأثير الإيجابي للمبادرة خلال عام واحد فقط ومنذ اطلاقها العام الماضي، إلى نحو 12 مليون امرأة حول العالم".

وأشارت إيفانكا، وهي ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في كلمتها إلى ما لفت إليه المستشارون الاقتصاديون للبيت الأبيض الأمريكي مؤخراً حول النتائج الإيجابية الكبيرة التي من الممكن الوصول إليها عالميا في مجال التنمية الاقتصادية إذا ما اختارت الدول التركيز على المعوقات الخمسة الأساسية التي تركز عليها المبادرة، والتي تنحصر في الإصلاح في مستوى النفاذ إلى المؤسسات، وبناء الرصيد الائتماني، وامتلاك وإدارة الأملاك، والتنقل بحرية، وإزالة كافة الحواجز في مجال التوظيف، مؤكدة أن المردود الاقتصادي لتلك النقاط سيسهم في ضخ نحو 7.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا. 

واستعرضت مستشارة الرئيس الأمريكي ملامح من عمليات تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت النساء لا تمثل إلا نسبة 25% فقط من المديرين، في حين تفوق عدد النساء على عدد الرجال في سوق العمل الأمريكية العام الماضي، فيما وصل نصيب المرأة من الوظائف الجديدة إلى نحو 70 بالمائة.

وأشادت إيفانكا ترامب بجهود دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وإسهامها في إنجاح مبادرة تمويل رائدات الأعمال والتي كانت شريكا في تأسيسها ولعبت دورا رئيسيا في حشد الدعم المادي لها من أجل تعظيم فرص رائدات الأعمال وتأكيد فرص نجاح مشاريعهن.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)

  • ثلاث مشاركات في مظاهرة احتجاجية في كويتو للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    ثلاث من آلاف النساء

    في كويتو، عاصمة الإكوادور، نظم اتحاد لمنظمات نسائية مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. وهؤلاء في الصورة هن ثلاث نساء شاركن في المظاهرة مع آلاف من زملائهن وصديقاتهن من الناشطات النسويات.

  • مظاهرة نسائية في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، مناهضة للعنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    66 جريمة قتل ضد النساء

    دعت منظمات نسائية خلال مظاهرة في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، إلى بداية جديدة وإنهاء العنف والقتل ضد النساء. وقبل مدة قصيرة نشرت النيابة العامة في جمهورية الدومينكان إحصائيات عن جرائم قتل النساء تشير إلى تراجعها، لكن رغم ذلك لا تزال مرتفعة إذ وصل عدد جرائم قتل النساء خلال العام الحالي 2019 إلى 66 جريمة قتل.

  • 571 رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة، ويشير إلى عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مظاهرة مسائية في عواتيمالا

    "571" .. رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة مساء يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا الرقم يشير إلى إحصائية حزينة، هي عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019، حسب منظمات نسائية.

  • مظاهرة احتجاجية في مدينة تولوز الفرنسية ضد العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    إجراءات جديدة للحد من جرائم القتل

    نظمت ناشطات نسويات في مدينة تولوز الفرنسية يوم السبت (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) مظاهرة مناهضة للقتل والعنف ضد المرأة في فرنسا. فخلال عام تعرض ما لا يقل عن 130 امرأة في فرنسا للقتل من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق. ويرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ذلك "عار لفرنسا". وقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتخاذ إجراءات للحد من تلك الجرائم، من بينها توسيع مراكز إيواء النساء.

  • أحذية حمراء في شوارع بلجيكا، احتجاجا على العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    أحذية حمراء

    في العاصمة البلجيكية، بروكسل، شارك 10 آلاف شخص في مظاهرة احتجاجية ووضعوا أحذية حمراء في الشارع. "الأحذية الحمراء تشير إلى النساء اللواتي قتلن من قبل رجل" تقول جولي وترز من منظمة ميرابال المدافعة عن حقوق المرأة. وأشارت إلى وجود نحو 100 جريمة قتل للنساء في بلجيكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

  • لاعبو فريقي جنوة وأودينزي وأطفالهم رسموا خطا أحمر على خدهم في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    خط أحمر ضد العنف

    اللون الأحمر رمز ضد العنف في مدينة جنوه الإيطالية أيضا. فخلال مباراة فريقي جنوه وأودينزي في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسم اللاعبون وأطفالهم خطا أحمر على خدهم، في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة.

  • تنظيم مهرجان فمفست في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مهرجان في موسكو

    للمرة الثالثة جرى الاحتفال في موسكو بمهرجان "فمفست" في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي المهرجان الذي أقيم في صالة كبيرة كانت تابعة لمؤسسة البريد، كانت كل الأنشطة تدور حول النسوية والمساواة بين الجنسين وحرية الانتخاب.

  • مسيرة ليلية صامتة بمدينة مالقا الإسبانية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مسيرة صامتة في إسبانيا

    نظمت ناشطات نسويات مسيرة ليلية صامتة في مدينة ملقا، مساء يوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر). وحملت النساء المشاركات في المسيرة، صور نساء إسبانيات قتلهن شركاء حياتهن في السنوات الأحيرة.

  • وزير الأسرة الألمانية علقت على الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء بأنها أرقام مفزعة.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    "أرقام مفزعة" في ألمانيا

    في ألمانيا وحسب إحصائيات الدوائر الأمنية، قتلت 122 امرأة من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق، خلال عام 2018. وبلغ عدد النساء من ضحايا العنف المنزلي أو التهديد 114755 امرأة. لكن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن نحو ثلث النساء تعرضن لأحد اشكال العنف خلال حياتهن. وعلقت على تلك الأرقام وزيرة الأسرة الألمانية، فرانسيسكا غيفي، بأنها "أرقام مفزعة".

  • مظاهرة احتجاجية لمناهضة العنف ضد المرأة بعد مقتل الطالبة أوينه مروتيانا في جنوب أفريقيا

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!

    بعد اغتصاب وقتل الطالبة أوينه مروتيانا، بمدينة كاب في جنوب أفريقيا، تعالت الأصوات التي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة وجرى تنظيم مظاهرات احتجاجية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمدن عديدة في جنوب أفريقيا والعاصمة جوهانسبورغ، رفعت إحدى النساء (في الصورة) لافتة كتبت عليها "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!

  • نعيم ميرزا أحد ابرز المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مدافع بارز عن حقوق المرأة في باكستان

    في باكستان النظام الأبوي متجذر في المجتمع، وينظر إلى الناشطات النسوية بدونية من قبل الرجال، وحتى الليبراليون منهم يصفون مطالب الناشطات بأنها "مبتذلة". لكن أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان هو رجل اسمه نعيم ميرزا، الذي قال في حوار مع DW "لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله". لكن رغم صعوبة الوضع في باكستان، يزداد عدد الناشطات النسويات ويتعالى صوت النساء المطالبات بحقوقهن.


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