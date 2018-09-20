إيطالية بساق صناعية تنافس على لقب ملكة الجمال

كيارا بوردي، شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما. بحسب موقع ذا لوكال الإيطالي، فقد فقدت كيارا ساقها في حادث سير منذ خمس سنوات. إصابتها هذه لم تمنعها من المشاركة في مسابقة ملكة جمال إيطاليا، حيث لم تخجل من إظهار ساقها الصناعية أثناء المسابقة بل وشاركت مثل الأخريات بارتداء لباس البحر.

وبينما شجع البعض الشابة بوردي على قوة إرادتها وتحديها للإعاقة، هاجمها البعض الآخر، مدعيين أنها شاركت في المسابقة لاستغلال إعاقتها في الفوز بلقب ملكة جمال إيطاليا وكسب تعاطف الجمهور. كيارا ردت على هذه الانتقادات بالقول "تنقصني ساق، لكن أنتم ينقصكم قلب وعقل."

وكتبت بوردي على حسابها على فيسبوك: "وراء كل هذه القساوة ضيق وامتعاض.. لا أسعى للفوز بل أريد أن أظهر للعالم أن الحياة ما زالت جميلة، حتى عندما تُكتب لنا حياة جديدة بعد حادث."، وذلك وفقاً لما ذكره موقع ذا لوكال. واعترفت بوردي على بعض منشوراتها على انستغرام، أنها لم تستطيع في البداية التأقلم مع وضع ساقها، بل إنها مرت بفترات اكتئاب لدرجة أنها تمنت الموت.

وأضافت "العارضة الآلية" أو "بايونيك موديل" كما تطلق على نفسها، أنها مع مرور الوقت اعتادت على حياتها الجديدة واستخرجت رخصة للقيادة، كما مارست العديد من الألعاب الرياضية.

وشاركت بوردي أيضاً الطلبة في بعض المدارس تجربتها، وإصرارها على تخطي كل العقبات والنجاح في حياتها رغم اعاقتها، بحسب موقع سبوتنيك نيوز الأمريكي والذي نشر الخبر أيضاً.

سارة إبراهيم