إيطالية بساق صناعية تنافس على لقب ملكة الجمال

كيارا بوردي، شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما. بحسب موقع ذا لوكال الإيطالي، فقد فقدت كيارا ساقها في حادث سير منذ خمس سنوات. إصابتها هذه لم تمنعها من المشاركة في مسابقة ملكة جمال إيطاليا، حيث لم تخجل من إظهار ساقها الصناعية أثناء المسابقة بل وشاركت مثل الأخريات بارتداء لباس البحر.
وبينما شجع البعض الشابة بوردي على قوة إرادتها وتحديها للإعاقة، هاجمها البعض الآخر، مدعيين أنها شاركت في المسابقة لاستغلال إعاقتها في الفوز بلقب ملكة جمال إيطاليا وكسب تعاطف الجمهور. كيارا ردت على هذه الانتقادات بالقول "تنقصني ساق، لكن أنتم ينقصكم قلب وعقل."
وكتبت بوردي على حسابها على فيسبوك: "وراء كل هذه القساوة ضيق وامتعاض.. لا أسعى للفوز بل أريد أن أظهر للعالم أن الحياة ما زالت جميلة، حتى عندما تُكتب لنا حياة جديدة بعد حادث."، وذلك وفقاً لما ذكره موقع ذا لوكال. واعترفت بوردي على بعض منشوراتها على انستغرام، أنها لم تستطيع في البداية التأقلم مع وضع ساقها، بل إنها مرت بفترات اكتئاب لدرجة أنها تمنت الموت.
وأضافت "العارضة الآلية" أو "بايونيك موديل" كما تطلق على نفسها، أنها مع مرور الوقت اعتادت على حياتها الجديدة واستخرجت رخصة للقيادة، كما مارست العديد من الألعاب الرياضية.
وشاركت بوردي أيضاً الطلبة في بعض المدارس تجربتها، وإصرارها على تخطي كل العقبات والنجاح في حياتها رغم اعاقتها، بحسب موقع سبوتنيك نيوز الأمريكي والذي نشر الخبر أيضاً.
سارة إبراهيم
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
أناهيتا ريباين توجت مؤخراً بلقب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2018. لذلك ستضطر طالبة العلوم التربوية للانقطاع عن الدراسة لمدة سنة للتركيز على عملها الآن كملكة جمال. وتقول ذات الثلاثة وعشرين ربيعاً بعد فوزها باللقب: "بإمكاني أن أحضن كل العالم". تُنظم هذه المسابقة منذ 1927.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
عام 1927 تُوجت هيلدغراد كفاندت (21 سنة) في قصر الرياضة في برلين لأول مرة في تاريخ ألمانيا باللقب. وكانت لجنة المسابقة تتكون من رجال مشهورين في المدينة، كالمخرج فريتس لانغ والنحات أرنستو دي فيوري.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
باتت إينس كوبا عام 1991 أول امرأة قصيرة الشعر تفوز بمسابقة "ملكة جمال ألمانيا". وهي تظهر في الصورة مع وزير الخارجية الألماني الأسبق هانس ديتريش غينشه على هامش مسابقة سنوية للصحفيين الألمان. وفي الحملة الانتخابية لعام 1998 ساندت كوبا المستشار الأسبق هيلموت كول. وهي تنحدر من ألمانيا الشرقية ورغم أنها كانت ترغب في أن تصبح معلمة أطفال أو مدربة رياضة، إلا أنها اختارت فيما بعد ميدان الموضة والأضواء.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
فازت فيرونا بوث (اللقب الأصلي فيلدبوش) بلقب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 1993. كان ذلك بداية مسيرتها كمقدمة تلفزيونية. وفي نفس العام توجت بلقب "ملكة جمال العالم". ثم حصلت بعد عامين على لقب "ملكة الحلم الأمريكي". منحها رجال الأعمال آنذاك والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وشاح ملكة الجمال.
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ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس
نجحت لينا برودر (27 عاماً) في توحيد ما يبدو للوهلة الأولى شيئين متضادين: كانت معلمة لمادة الدين وفي نفس الوقت شاركت في مسابقة للجمال. التقت أثناء فترة توليها منصب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2016 بالبابا فرانسيس ونشرت كتاباً بعنوان "الجميل فيّ أنا – بالإيمان نحو النجاح". الكاتبة: نينا فوتكه/ س.ع