 إيطاليا- كيف ستتعامل حكومة ميلوني مع ملف الهجرة عبر المتوسط؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

إيطاليا- كيف ستتعامل حكومة ميلوني مع ملف الهجرة عبر المتوسط؟

تريد رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني فرض حصار بحري على مسارات الهجرة عبر المتوسط. فكيف ستتغير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستقنع ميلوني الشركاء الأوروبيين بسياستها ومواقفها المتشددة؟

مهمة الإنقاذ Sea-Watch 3

يشكك خبراء الهجرة في قدرة الحكومة الإيطالية اليمينية على وقف الهجرة غير الشرعية بشكل تام كما تدعي

خلال حملتها الانتخابية، دعت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة الجديدة ، جيورجيا ميلوني، إلى وقف الهجرة عن طريق البحر تماماً والتي يصل من خلالها المهاجرون إلى السواحل الإيطالية قادمين من شمال إفريقيا.

مختارات

قالت ميلوني: "نقترح فرض حصار بحري لأنه، كما ذكرنا ألف مرة، هناك مهمة أوروبية مشتركة مع دول شمال إفريقيا للعمل معا على وقف الإتجار بالبشر وإنشاء نقاط ساخنة تتم إدارتها من الجانبين على الأراضي الإفريقية. حيث هناك، يتعين على الاتحاد الأوروبي فحص طلبات اللجوء وتحديد من يحتاج إلى الحماية الدولية ومن لا يحتاجها".

وليس من الواضح تماماً ما الذي تعنيه ميلوني بتعبير "الحصار البحري"، كما يقول الباحث في شؤون الهجرة كريستوفر هاين، المُحاضر في جامعة لويس في روما. وقال هاين في تصريحات لصحيفة ميغازين: "هذه اللغة هي مؤشر واضح على الاتجاه الذي ستتخذه سياسات الهجرة واللجوء في المستقبل".

بدورها، أبدت مديرة المجلس الأوروبي للاجئين (ECRE)، كاثرين وولارد، شكوكاً بشأن ما أعلنت عنه رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة. وقالت كاثرين وولارد لـمراسل DW في بروكسل: "إن وقف الهجرة كلياً أمر غير ممكن، كما أنه لن يكون في مصلحة إيطاليا. يمكننا أن نتوقع أن تُتخذ بعض الإجراءات والتدابير المثيرة للجدل.. هناك بالفعل مؤشرات على أنه سيكون هناك تركيز إضافي على عمليات وصول سفن الإنقاذ البحري".

جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة

رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني تلقي خطابها الأول في مجلس النواب

إغلاق الموانئ .. قرار لم يُتخذ بعد

في عامي 2018 و 2019، أغلق ماتيو سالفيني - وزير الداخلية آنذاك ورئيس حزب الرابطة "ليغا"- مؤقتاً الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ التي تحمل مهاجرين على متنها تم إنقاذهم من البحر بعد غرق أو تحطم سفنهم.

واليوم، فإن حزب ليغا الشعبوي اليميني بزعامة سالفيني هو جزء من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في روما. غير أن جيورجيا ميلوني أنهت طموحات سالفيني بالعودة وزارة الداخلية، بتعيينه وزيراً للنقل.

لكن ماتيو بيانتيدوسي وزير الداخلية الجديد - والذي سيكون مسؤولاً عن ملف الهجرة - هو أحد المقربين من سالفيني. وحتى الآن، لم يُعبّر بيانتيدوسي عن وجهات نظر راديكالية مثل وجهة نظر سالفيني، ولكن اتجاهات ومحاور سياسة الهجرة حددتها رئيسة الوزراء ميلوني خلال الحملة الانتخابية في مقطع فيديو بقولها "من الناحية العملية، نريد تطبيق مبدأ بسيط في إيطاليا وهو أنه يمكن للشخص دخول بلادنا بشكل قانوني فقط".وتضيف "لا ينبغي للمهربين أن يسيطروا على تدفقات الهجرة إلى بلادنا، أو أسوأ من ذلك، العمل على إدخال أولئك الذين يريدون زعزعة استقرار أمتنا وأوروبا".

وتدّعي ميلوني في مقطع الفيديو أن ثمانية بالمائة فقط من المهاجرين مؤهلون للحصول على اللجوء. أما البقية فإنهم شباب يريدون العمل في إيطاليا!

يعتقد إريك ماركوارت خبير الهجرة في حزب الخضر والعضو في البرلمان الأوروبي، أن الحكومة الجديدة في إيطاليا سيتعين عليها أن تتعامل بسرعة مع واقع الهجرة. ويقول إن تجريم عمليات الإنقاذ البحري وإغلاق الموانئ لن يفيد جيورجيا ميلوني كثيراً، ويضيف "أعتقد أنها ستدرك بسرعة أن 90 في المائة من الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا يصلون ببساطة دون أي مساعدة من سفن الإنقاذ البحرية. وهذا يعني أن الإنقاذ البحري ليس هو الوسيلة الأساسية لأي شخص للوصول إلى إيطاليا، ولكن كلما ازداد عدد المغادرين من السواحل الليبية فسيصل المزيد من الأشخاص إلى إيطاليا".

ماتيو سالفيني وزير الداخلية السابق ورئيس حزب ليغا اليميني

أغلق سالفيني وزير الداخلية السابق ورئيس حزب ليغا الموانئ أمام سفن الإنقاذ ولهذا السبب يخضع للمحاكمة في باليرمو

"إيطاليا تستفيد من المهاجرين"

بالإضافة إلى ذلك، يحاجج ماركوارت بأن إيطاليا تستفيد أيضاً من الهجرة، إذ أن "العديد من المجالات - على سبيل المثال الزراعة - تستمر في العمل في إيطاليا فقط لأن الأشخاص الذين يأتون بشكل غير منتظم يعملون في هذه المجالات، وأحيانًا في ظل ظروف غير إنسانية"، ويضيف "لهذا السبب أعتقد أن ميلوني يمكنها أن تدعي بعض الأشياء في العلن، لكن في الممارسة العملية للحكم ستكتشف بسرعة أن شعبويتها التي قامت عليها الحملة الانتخابية لا تساعد إيطاليا بأن تكون في وضع أفضل".

حتى الآن، وصل إلى إيطاليا نحو 65 ألف مهاجر عبر البحر هذا العام، ويعتقد أنه لن يدخلوا نظام اللجوء الإيطالي، وإنما سيحاولون متابعة طريقهم نحو شمال اأوروبا. وينطبق ما يعرف بظاهرة "متابعة الهجرة" على طرق الهجرة الأخرى أيضا عبر اليونان أو البلقان، وهذا هو التفسير الوحيد لحقيقة أن معظم طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تقديمها في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا أو اليونان، وإنما في ألمانيا.

مهاجرات يعملن في حقوق الطاطم قرب فوجيا في إيطاليا

قطاع الزراعة لا يستطيع الاستغناء عن خدمات المهاجرين وسيخسر كثيرا إذا تم منع تشغيلهم

سياسة الهجرة المتعثرة في الاتحاد الأوروبي لا تتحسن

على المستوى الأوروبي، تتفق مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكذلك رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، على تأمين حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد، من أجل منع عمليات الدخول غير النظامية.

أيضاً، تجد فكرة فحص طلبات اللجوء في أي مكان خارج الاتحاد الأوروبي العديد من المؤيدين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الأمر في الممارسة العملية. كما فشلت مسألة توزيع طالبي اللجوء من إيطاليا أو اليونان على الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب مقاومة بولندا والمجر ودول أخرى. ومع ذلك، تريد الحكومة اليمينية الجديدة في إيطاليا التعاون بشكل أوثق مع الحكومات القومية اليمينية في بولندا والمجر.

ولكن من الصعب التكهن بكيفية انعكاس ذلك على سياسة الهجرة. وتقول كاترينه وولارد، مديره المجلس الأوروبي للاجئين لـ DW إنه "لا يمكن التنبؤ بتأثير ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يعتمد الأمر على بعض العوامل التي لا نعرفها بعد".

وتتوقع وولارد أن تكون إيطاليا - التي تعاني من أزمة اقتصادية - على استعداد لتقديم تنازلات بشأن سياسة اللاجئين والهجرة من أجل الاستمرار في تأمين الأموال التي تحصل عليها من صندوق المساعدات الخاص بأزمة كورونا التابع للاتحاد الأوروبي، من بين مصادر أخرى.

مهاجرون من جنوب الصحراء على متن قارب إنقاذ 06.09.2014

العودة إلى "صوفيا"؟ من عام 2015 إلى عام 2019 ، قام الاتحاد الأوروبي بمراقبة أجزاء من البحر الأبيض المتوسط ​​تحت القيادة الإيطالية

مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط؟

بالتأكيد لن يكون التعاون مع حكومة ميلوني أسهل مما كان عليه مع الحكومات السابقة، كما يقول ماركوارت خبير الهجرة في حزب الخضر في البرلمان الأوروبي: "في حالة إيطاليا، من المحتمل أن يتم افتقاد شريك بناء رئيسي، وهذا بالتأكيد عائق أمام تقاسم المسؤولية الذي نحتاجه في الاتحاد الأوروبي".

في أول بيان حكومي لها، أعلنت جيورجيا ميلوني يوم الثلاثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول) أنه بدلاً من حصار بحري تفرضه إيطاليا فإنه يمكن إحياء "مهمة صوفيا"، وهي عملية مراقبة للبحر الأبيض المتوسط ​​من قبل الوحدات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي. وأعلنت ميلوني أنها ستناقش هذا الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

في عام 2019، تم إنهاء "مهمة صوفيا" أيضاً بدفع من إيطاليا، لأن دول الاتحاد الأوروبي رفضت الالتزام باستقبال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من خلال "مهمة صوفيا" وتوزيعهم على جميع دول الاتحاد الأوروبي.

بيرند ريغيرت/ع.ح

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    جورجيا ميلوني

    هي زعيمة حزب "فراتيلّي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) وتبلغ من العمر 45 عاماً. فاز حزبها بأكثر من 26 بالمئة من الأصوات رغم أنه تاسس في عام 2012. يتوقع أن تقوم بتشكيل الحكومة لتصبح أول سيدة في إيطاليا تتولى هذا المنصب ولتقود أول حكومة يمينية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    يمينية.. منذ الصغر!

    انضمت ميلوني في صغرها لفرع الحركة الطلابية "جبهة الشباب" اليمينية المتطرفة والتي أسسها عدد من أتباع الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية. عُرفت لاحقاً بخطبها النارية والحماسية. وفي مقابلة تليفزيونية عام 1996 وصفت موسوليني بالسياسي الجيد، ما جعل سياسيين إيطاليين يصنفونها كأحد رموز الفاشيين الجدد.

  • السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في مؤتمر مع جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    قادة اليمين المتطرف يهنئون

    تلقت ميلوني تهنئة من زملائها في اليمين بجميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم القومية الفرنسية مارين لوبان، وقيادة حزب البديل اليميني الشعبوي في ألمانيا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي. ستحظى ميلوني مع حليفيها في الائتلاف، حزب "الرابطة" المعادي للهجرة بقيادة ماتيو سالفيني و"فورزا إيطاليا" اليميني بقيادة سيلفيو بيرلوسكوني، بغالبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ.

  • ماتيو سالفيني مع جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    ماتيو سالفيني

    أحد أبرز حلفاء ميلوني وزعيم حزب "لا ليغا" (الرابطة) اليميني الشعبوي الذي حصل على 9 بالمئة من الأصوات. يبلغ من العمر 49 عاما وهو أحد أشد المعادين لاستقبال بلاده للمهاجرين واللاجئين وتصادم عدة مرات مع منظمات إغاثة داخل وخارج إيطاليا. ليس من المرجح أن يعود لمنصبه السابق كوزير للداخلية لأنه يجب أن يمثل أمام المحكمة بسبب الاحتجاز غير القانوني، وإساءة استخدام السلطة في قضية سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز".

  • سيلفيو بيرلسكوني مع جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    سيلفيو بيرلسكوني

    رجل أعمال ذائع الصيت وكان رئيساً للوزراء. يتزعم حاليا حزب فورزا إيطاليا الذي حصل على 8 بالمئة تقريبا من الأصوات في الانتخابات. يبلغ من العمر 85 عاماً. كان عضواً في البرلمان الإيطالي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2013. بعد عدة إدانات بتهم الاحتيال الضريبي، تم طرده من المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. ونتيجة لذلك، تم منعه من الترشح لمدة ستة أعوام.

  • مصلقات دعائية قبيل الانتخابات الإيطالية

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    غضب شعبي

    تعرضت أحزاب الوسط واليسار الإيطالية لانتقادات شديدة من المواطنين بسبب "عدم الكفاءة الاستراتيجية"، لتتراجع نسب التصويت عاماً بعد عام في تعبير عن الإحباط، إذ انخفضت المشاركة من 73 بالمئة عام 2018 إلى 64 بالمئة في 2022. ويزداد غضب الإيطاليين وخاصة في الجنوب بسبب وعود السياسيين على مدى سنوات والتي لم يتحقق منها سوى القليل. يرى محللون أن التصويت كان أشبه بعملية انتقامية من الفشل السياسي المتتالي.

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    لا تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية

    من الناحية الاقتصادية والسياسة الخارجية، قد لا تتغير إيطاليا كثيرا على المدى القصير. وفق خبراء، ستحرص ميلوني على أن تظهر للنخب الإيطالية والدولية أنها زعيمة تتمتع بقدر كبير من المسؤولية السياسية. يتوقع أيضا أن تبقي ميلوني على مجموعات المصالح المحلية القوية، مثل اتحاد أرباب العمل "Confindustria" إلى جانبها. لكنها ستتفاوض بقوة مع الاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم من خلال خطة التعافي من أزمة كورونا.

  • مهاجرون على متن قارب إنقاذ ينظرون إلى قارب يحمل زميلاً لهم إلى جزيرة لامبيدوزا بعد مرض شديد أصابه

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    مخاوف المهاجرين والمثليين

    أجندة ميلوني والأحزاب المتحالفة معها مناهضة للأقليات العرقية والدينية والجنسية والمهاجرين. تحدثت في أكثر من لقاء عن ضرورة محاربة أوروبا لمحاولات "الأسلمة"، كما انتقدت كثيراً المثلية الجنسية. وقالت إنها ستعمل على فرض حصار بحري على قوارب اللاجئين والمهاجرين. وترى ميلوني أن اليسار العلماني والإسلام الراديكالي يهددان الهوية الثقافية لبلادها!

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    أزمات في مواجهة ميلوني

    سيتحتم على ميلوني معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

  • رئيس الوزراء المستقيل الإيطالي ماريو دراغي

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    ميلوني وإصلاحات دراغي!

    يقول خبراء اقتصاديون إن أكبر قلق يساور المستثمرين بالنسبة لميلوني هو معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستبتعد عن إصلاحات أقرها رئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي أتاحت لإيطاليا الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وهو الرجل الذي كان يعرف كيف يناور مع باقي أوروبا، وهذا ما لا ينطبق على ميلوني. إعداد: عماد حسن


مواضيع ذات صلة

21.10.2022, Italien, Rom: Giorgia Meloni, Vorsitzende der Fratella d'Italia, präsentiert Journalisten die Ministerliste der neuen italienischen Regierung, nachdem sie diese dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella im Quirinalspalast vorgelegt hat. Italiens Staatschef Mattarella hat der rechtsradikalen Politikerin Meloni den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا 22.10.2022

أدت السياسية الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا كرئيسة لوزراء البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا

Brothers of Italy's Giorgia Meloni delivers her address during a party rally in Naples, Friday, Sep. 23, 2022. Italians will vote on Sunday in what is billed as a crucial election on a continent reeling from the repercussions of the war in Ukraine. (Alessandro Garofalo/LaPresse Via AP)

إقبال ضعيف في الانتخابات الإيطالية وسط توقعات بفوز اليمين 25.09.2022

تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.