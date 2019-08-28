إيطاليا- كونتي يقبل تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ويعد بإصلاحات

كلّف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، القائم بأعمال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما أعلنته الرئاسة الإيطالية اليوم الخميس (29 أغسطس/ آب). ويتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي (يسار وسط) للعمل معا ضمن ائتلاف جديد.

لكن الحركة تعتزم عرض قرار الدخول في ائتلاف حكومي جديد على أعضاء الحزب للتصويت عليه الكترونيا في نهاية الأسبوع.

وحصل كونتي على تفويض جديد بتشكيل حكومة بعد نحو أسبوع فقط من استقالته في أعقاب قرار حزب الرابطة اليميني المتطرف الانسحاب من ائتلافه مع 5-نجوم. ويبدو أن الخطوة التي أقدم عليها ماتيو سالفيني، زعيم الرابطة الذي كان يريد إجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من نجاح حزبه في الانتخابات الأوروبية، قد أتت بنتائج عكسية إذ تخلت حركة 5-نجوم والحزب الديمقراطي عن رفضهما تشكيل حكومة بقيادة كونتي.

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وقال كونتي بعد مغادرة القصر الرئاسي "في الأيام المقبلة سأعود لرئيس الجمهورية... وأقدم مقترحاتي الخاصة بالوزراء". وعرض كونتي الخطوط العريضة لبرنامجه الرامي لجعل إيطاليا "أكثر عدالة وتنافسية وشمولية". وقال إنه يريد تحويل فترة الأزمة الاقتصادية الحالية إلى "فرصة لنهوض" إيطاليا ولتستعيد "المكانة التي تستحقها" و"لتضطلع بدور ريادي في أوروبا" ضمن "احترام مبدأ التعددية". وأضاف الأكاديمي الذي ليس لديه انتماءات سياسية لكنه يعد مقربا لحركة 5-نجوم أن العمل على موازنة 2020 يمثل أولوية بالنسبة إليه.

وذكرت صحيفة (إل سول 24 أور) المالية اليوم الخميس أن الجانبين، حركة 5-نجوم والحزب الاشتراكي، سيطلبان من الاتحاد الأوروبي في مسودة أولية للبرنامج السياسي للتحالف أن يكون مرنا بشأن عجز موازنة 2020 "لتعزيز التماسك الاجتماعي" في البلاد.

وفي أول رد فعل لها، ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر يتمنى النجاح لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في جهوده لتشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدثة مينا أندريفا: "تلعب إيطاليا دورا مركزيا في أسرتنا الأوروبية ونعتمد على إسهاماتها الفعالة في المشروع الأوروبي"، مشيرة إلى أن يونكر سوف يتواصل مع كونتي في وقت لاحق من اليوم.

و.ب/ ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)