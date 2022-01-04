إيطاليا: قرية مقاومة كورونا

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تشهد إيطاليا ارتفاعا في عدد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون، على الرغم من تلقي نحو تسعين في المئة من السكان جرعتين خلال العام الماضي، وتلثيهم حاصل على لقاح مُعزز، حتى أن قريةً في صقلية وصلت نسبةَ التطعيم فيها الى مئة في المئة.
وصول طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية عابراً رحلة البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بمفرده حتى قبل أن يتعلم المشي. من هو هذا الطفل؟ وكيف خاض هذه الرحلة القاسية دون أهله؟
بعد سنوات من تلقي المساعدة المالية من الدولة بعدما ادعى أنّه "أعمى كلياً"، الشرطة الإيطالية توقف رجلا بتهمة الاحتيال. وتمّ ايقافه متلبسا وهو يواجه تهما ثقيلة.
تبدأ ألمانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمدة عام واحد، ويريد المستشار أولاف شولتس أن تكون قضايا المناخ وتعافي الاقتصاد ومكافحة كورونا ودعم الديمقراطيات في العالم في صدارة أجندة الرئاسة الألمانية للمجموعة.
أعلنت منظمة سي- ووتش التي تدير سفينة الإنقاذ الألمانية "سي- ووتش 3" أن السلطات الإيطالية منحت تصريحاً بالرسو للسفينة التي تقل أكثر من 400 مهاجر تم إنقاذهم من قوارب في عرض البحر الأبيض المتوسط.
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