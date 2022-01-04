 إيطاليا: قرية مقاومة كورونا | DW الأخبار | DW | 20.01.2022

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DW الأخبار

إيطاليا: قرية مقاومة كورونا

تشهد إيطاليا ارتفاعا في عدد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون، على الرغم من تلقي نحو تسعين في المئة من السكان جرعتين خلال العام الماضي، وتلثيهم حاصل على لقاح مُعزز، حتى أن قريةً في صقلية وصلت نسبةَ التطعيم فيها الى مئة في المئة.

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