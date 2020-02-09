إيطاليا: فرص العلاج المقدمة للاجئين بدون أوراق ثبوتية!

من المعروف أن إيطاليا لديها خدمات صحية عامة مقدمة، وبأن الحق في الرعاية الصحية بصورة متساوية للجميع هو أمر منصوص عليه في الدستور الايطالي. لكن من جانب آخر فإن هذا يسري فقط على المقيمين بصورة شرعية في البلاد، فأولئك الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية رسمية يمكن أن تكون قصتهم مختلفة تماما.

وبالرغم من أن الحكومة الايطالية تقول بإنها تعمل على اتباع نهج موحد في جميع مناطقها، بيد أن التقارير تشير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات. وحتى تقرير الحكومة الرسمي يشير إلى أن الأطباء والعيادات المختلفة لديها الكثير من الحرية لتفسير القوانين على النحو الذي تراه مناسباً، الأمر الذي يمكن أن يعرقل مبدأ المساواة في الوصول إلى العلاج المنصوص عليه في الدستور.

وكان موقع وزارة الصحة الإيطالية قد نقل عن الرئيس سيرجيو ماتاريلا قوله: "إن الطريقة التي يعالج بها المجتمع مشاكل الفئات المهمشة والأكثر ضعفاً هي مقياس لمدنيته وقوته الحقيقية".

إلا أن منظمة الهجرة المفتوحة وصفت حق المهاجرين في الرعاية الصحية بأنه يواجه عقبات كثيرة ومنذ صدور مرسوم في عام 2015 (رقم 142) بشأن اللجوء والاستقبال، عرضت بعض المناطق الإيطالية تسجيل طالبي اللجوء في التأمين خلال الشهرين الأولين فقط من الوصول. وبعد ذلك، يُتوقع من هؤلاء اللاجئين دفع التكاليف الصحية أو جزء منها بأنفسهم، الأمر الذي أدى إلى توقف الكثيرين عن محاولة الحصول على الرعاية الصحية.

وبالنسبة للأطفال الذين تزيد مدة رعايتهم عن ست سنوات وآباؤهم مهاجرون غير شرعيين، فإن الحصول على الرعاية الصحية تتوقف أيضا عن كونها مجانية بعد مدة الشهرين، ما يعني أن العديد من الآباء يضطرون لأخذ أطفالهم إلى أقسام الطوارئ بدلا من تلقي العلاج العادي للأطفال بسبب التكاليف المادية.

الخدمات الصحية الوطنية في إيطاليا

إذا كانت لديك أوراق ثبوتية فيجب عليك الاشتراك في دائرة الصحة الوطنية (Ssn) والخدمة مجانية إذا كان لديك تصريح اقامة ساري المفعول.

سوف تحتاج كذلك الى تقديم الرقم الضريبي الخاص (codice fiscale). ولا يمكن للأجانب خارج الاتحاد الأوروبي التسجيل حتى يكونوا مقيمين في إيطاليا لأكثر من ثلاثة أشهر.

ولجميع الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل الحق في الرعاية الصحية، وبعد الولادة يتم تأمين العلاج للأطفال لغاية إتمام الشهر السادس من عمره.

أما الذين لا يحملون أوراقاً فيحق لهم الحصول على الرعاية الصحية الطارئة فقط، وفي حين كانت حياتهم معرضة للخطر.

بالنسبة للأطفال الذين تزيد مدة رعايتهم عن ست سنوات وآباؤهم مهاجرون غير شرعيين، فإن الحصول على الرعاية الصحية تتوقف أيضا عن كونها مجانية بعد مدة الشهرين

أقسام الطوارئ في المستشفيات الإيطالية تسمح بقبول أولئك الذين لا يحملون تصريح إقامة رسمي. وسوف يتم تسجيلهم وفقا لقانون الأجانب المؤقت STP (Stranieri temporaneamente presenti) وهو صالح لمدة ستة أشهر ويقدم الرعاية المجانية.

ويقدم موقع SIMM غريس لاتسيو الاخباري معلومات عن الرعاية الصحية في لاتسيو (المنطقة المحيطة بالعاصمة روما) للأجانب، حيث قام الموقع بإنشاء خريطة توضح جميع العيادات في المنطقة، حيث يمكن التسجيل للحصول على الرعاية الصحية المجانية بالإضافة إلى تغطية معظم تكاليف الأدوية اللازمة.

من أجل التسجيل في هذا البرنامج (STP) تحتاج إلى إثبات أنك لا تملك دفع تكاليف الرعاية الطبية الخاصة بك.

يمكن أيضًا طلب إصدار البطاقة بدون اسم أو لقب. وبمجرد الانتهاء من هذه البطاقة سيكون لديك إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الأساسية وإلى أي دخول المستشفى العاجلة كمريض نهاري. وعلى الرغم من أن الأطباء ليسوا ملزمين بإبلاغ السلطات عند التقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة، فقد يتم إبلاغ السلطات في حالة حصول أية مشكلة كما هو الحال مع أي مواطن إيطالي.

بالإضافة إلى هذا البرنامج هناك بعض المنظمات الأخرى التي تقدم أيضا مساعدة في هذا المجال:

كاريتاس (جمعية خيرية كاثوليكية) https://www.caritas.it/

SIMM (الجمعية الإيطالية الطبية للمهاجرين) – https://www.simmweb.it/

مركز أستالي https://centroastalli.it/

الذي يوفر الوصول المجاني إلى الأطباء والمحامين والعديد من الأدوية الأساسية التي لا تغطيها البطاقة الطبية الإيطالية. فضلا عن تقديم الرعاية الصحية التي تقدم المساعدة في الحصول على الخدمات العامة الكاملة في إيطاليا.

منظمة أطباء بلا حدود (أطباء بلا حدود) إيطاليا - https://www.medicisenzafrontiere.it/

وفي ميلانو، يمكن لمنظمة "ناغا https://naga.it/"; المساعدة في مجال حقوق المهاجرين، بما في ذلك في مجال الرعاية الطبية. ولديهم عيادة وأطباء توعية.

في روما: معهد نازيونالي في لا promozione della salute delle popolazioni Migranti) - المعهد الوطني لتعزيز صحة السكان المهاجرين. لديهم عيادة تقدم الرعاية لجميع المواطنين الإيطاليين والأجانب.

العلاج لمن هم خارج الأراضي الإيطالية

إذا كنت مريضاً بالفعل ولكنك خارج الأراضي الإيطالية، وتريد العلاج في إيطاليا فإن ذلك ممكن قانونيا، ولكن ذلك يتطلب الحصول على تأشيرة لتلقي الرعاية الطبية، وفي هذه الحالة تحتاج إلى:

طلب تأشيرة من السفارة أو القنصلية الإيطالية في بلدك.

بمجرد دخولك إيطاليا، تحتاج إلى طلب تصريح "رعاية طبية" للبقاء في البلدة أو المدينة التي تنوي فيها دخول المستشفى. إذا لم تقم بذلك في غضون ثمانية أيام من دخول البلد ، فستعتبر مهاجرًا بدون أوراق ثبوتية. كما تحتاج إلى شهادة طبية تشرح الحالة التي لديك.

أنت بحاجة إلى شهادة قبول من المستشفى الإيطالي حيث تنوي العلاج والتي ستشير إلى أنواع العلاجات اللازمة والتاريخ الذي تحتاجه لبدء العلاج والمدة المفترضة للعلاج.

يتعين عليك دفع وديعة بنسبة 30٪ على الأقل من إجمالي تكاليف الرعاية في المستشفى التي تنوي الإقامة بها.

تحتاج إلى مستند لإثبات أن لديك ما يكفي من المال في إيطاليا لدفع التكاليف الطبية بالكامل بالإضافة إلى تكاليف المعيشة.

تحتاج إلى مستند لإثبات أن لديك ما يكفي من المال لدفع ثمن رحلة العودة لك وللشخص الذي يرافقك إلى بلدك الأصلي.

أي شهادات من الخارج تحتاج إلى ترجمة باللغة الإيطالية.

مهاجر نيوز 2020

إيما واليس/ علاء جمعة