إيطاليا ـ حذر أوروبي واستعداد روسي للتعاون مع حكومة يقودها اليمين

يبدو أن زعيمة حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) القومي جورجيا ميلوني تستعد لقيادة ائتلاف يميني إلى السلطة، في ظل حصول حزبها على 26 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد (25 أيلول/سبتمبر 2022).

ومن المتوقع أن تصبح ميلوني أول رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا، إذا وافق حزبها على تشكيل ائتلاف حاكم مع شريكيه: حزب "لا ليغا" (الرابطة) الذي حصل على 9% وفق النتائج الأولية، وحزب "فورتسا إيطاليا" بنسبة 8% تقريبا، اللذين خسرا تأييد الناخبين.

وحصلت ميلوني على التهنئة من زملائها في اليمين بجميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم القومية الفرنسية مارين لوبان، وقيادة حزب البديل اليميني الشعبوي في ألمانيا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

ماكرون "يحترم" نتائج الانتخابات الايطالية

من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أنه يحترم "الخيار الديموقراطي" للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين بالانتخابات العامّة، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين. وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه "اتّخذ الشعب الايطالي خيارًا ديموقراطيًا وسياديًا. نحن نحترمه"، مضيفًا "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".

بلينكن "حريصون على العمل مع حكومة ايطاليا"

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أن بلاده تتطلّع إلى العمل مع الحكومة الايطالية الجديدة، لكنه شدّد على ضرورة احترام حقوق الإنسان. وكتب بلينكن على تويتر "نحن حريصون على العمل مع حكومة ايطاليا على أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".

برلين تفترض أن الولاء لأوروبا لن يتعير

وامتنعت الحكومة الألمانية عن إبداء تقييم شامل عن توجهات الحكومة الإيطالية المستقبلية. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوشنر، الاثنين في برلين: "إيطاليا بلد موال للغاية لأوروبا، وفيها مواطنون موالون للغاية لأوروبا. ونحن نفترض أن هذا لن يتغير"، مضيفا أن هذا هو موقف المستشار أولاف شولتس، مشيرا إلى أنه يجب أولا انتظار النتيجة النهائية الرسمية حتى يمكن إبداء أي تأملات.

موسكو مستعدة لتطوير علاقات "بنّاءة"

فيما أعلن الكرملين الاثنين استعداده لتطوير علاقات "بنّاءة" مع روما بعد فوز ميلوني. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، "نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطّي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا (...) وتُبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا".

ومن المتوقع أن تحصل ميلوني على تفويض بتشكيل الحكومة من الرئيس سيرجيو ماتاريلا خلال الأسبوعين المقبلين، ثم تبدأ بتأليف مجلس الوزراء. ويُتوقع أن تأخذ حكومة تقودها ميلوني، البالغة من العمر 45 عاما، إجراءات ضد المهاجرين عبر البحر المتوسط، وتعيد التفاوض بشأن شروط صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد 19، كما وعدت ميلوني خلال الحملة الانتخابية بتخفيضات ضريبية.

وغردت ميلوني عبر موقع تويتر ليلا قائلة: "صنعنا التاريخ اليوم". وتحدثت من مقر حملة حزبها الانتخابية في فندق "باركو دي برينشيبي" قائلة إن إيطاليا اختارت حزبها، ولن يخذلها. وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أن ميلوني قالت: "أعتقد أنه يمكننا القول إن الإيطاليين بعثوا إشارة واضحة لحكومة يمين الوسط بقيادة فراتيلي دي إيطاليا... سيتمكن الإيطاليون أخيرا من تشكيل حكومة تتجاوز إشاراتهم في صناديق الاقتراع".

ز.أ.ب/ع.ب.ج (أ ف ب، د ب أ)