إيطاليا: غرفة جلوس عالمية

أمهات تونسيات في مهمة البحث عن أولادهن المفقودين في البحر

تتوالى أخبار غرق المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط، لكن ماذا عن المفقودين هناك؟ كيف تتأقلم العائلات مع ذلك؟ فريق مهاجر نيوز تحدث مع أمهات تونسيات يبحثن بجهودهن الخاصة عن نهاية تعطيهن فرصة للحزن على أحبائهن المفقودين.