إيطاليا: غرفة جلوس عالمية

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تعيش باتريسيا كاسال برونيت في كورمايور في جبال الألب الإيطالية وتدير مع زوجها هناك فندقا بثلاثة نجوم منذ أربعين عاما. لديها ابن وحفيد، وتعشق القراءة.
تتوالى أخبار غرق المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط، لكن ماذا عن المفقودين هناك؟ كيف تتأقلم العائلات مع ذلك؟ فريق مهاجر نيوز تحدث مع أمهات تونسيات يبحثن بجهودهن الخاصة عن نهاية تعطيهن فرصة للحزن على أحبائهن المفقودين.
يبدو قيام كتلتين اقتصاديتين تتزعمان عالمنا واحدة في عهدة واشنطن والأخرى تقودها بكين أضحى مسألة وقت. السؤال هنا أين سيكون موقع الاتحاد الأوروبي من ذلك في وقت تبدو فيه فرصه ومقومات صعوده كقطب ثالث أفضل من أي وقت مضى؟
مع إدراك الحقائق القاسية لقوة الصين المتصاعدة تتراجع جاذبيتها في الغرب. ومن أجل إبقاء الأمور تحت السيطرة هناك حاجة لمزيد من تنسيق الجهود في أوروبا. وفي سبتمبر المقبل قد تكون لهجة ألمانيا حاسمة على هذا الصعيد.
أعاد تقرير "وول ستريت جورنال" النقاش حول منشأ فيروس كورونا إلى المربع الأول، واشنطن تضغط وبيكين تنفي أي علاقة لها بمنشأ الفيروس. لكن ماذا يقول العلم وما هي المعيطات المتوفرة بهذا الصدد؟
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