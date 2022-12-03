 إيطاليا: غرفة جلوس عالمية | العولمة 3000 | DW | 10.12.2022

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العولمة 3000

إيطاليا: غرفة جلوس عالمية

تعيش باتريسيا كاسال برونيت في كورمايور في جبال الألب الإيطالية وتدير مع زوجها هناك فندقا بثلاثة نجوم منذ أربعين عاما. لديها ابن وحفيد، وتعشق القراءة.

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