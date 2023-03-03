 إيطاليا: صيادو المحار | مراسلون حول العالم | DW | 02.04.2023

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مراسلون حول العالم

إيطاليا: صيادو المحار

يعتبر المحار أهم صادرات منطقة دلتا نهر البو، شمال إيطاليا. فهو وجبة شهية ومفيدة للمناخ، لأنها تثبّط ثاني أكسيد الكربون. الحصول عليه محدود جدا، ويتطلب عملا شاقا من قبل الصيادين.

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--FILE--Thick smoke rises from a power plant at dusk in Dezhou, east Chinas Shandong province, 4 January 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

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