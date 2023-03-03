إيطاليا: صيادو المحار

منظمة: حالة تشبه الفرار الجماعي من تونس بعد خطاب سعيّد

قالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا بينما قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الضغوط الأوربية على تونس أوجدت "سياسات تخدم شبكات التهريب".