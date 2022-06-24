 إيطاليا: راهبات من الفاتيكان يلعبن كرة القدم | مراسلون حول العالم | DW | 02.07.2022

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مراسلون حول العالم

إيطاليا: راهبات من الفاتيكان يلعبن كرة القدم

أحياناً تواجه الراهبات المتحمسات لرياضة كرة القدم مقاومة من الكنيسة. لكن هذا لا يمنعهن من المثابرة في اللعب.

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