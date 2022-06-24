إيطاليا: راهبات من الفاتيكان يلعبن كرة القدم

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أحياناً تواجه الراهبات المتحمسات لرياضة كرة القدم مقاومة من الكنيسة. لكن هذا لا يمنعهن من المثابرة في اللعب.
افتتحت جلسات محكمة تتعلق في فضيحة استثمار تضمنت استخدام أموال الكنيسة لشراء عقار فاخر في منطقة تشيلسي الثرية في لندن. وللمرة الأولى في تاريخ الفاتيكان ظهر كاردينال في قفص الاتهام، حيث تجري محاكمته مع تسعة آخرين.
يميل عشاق كرة القدم إلى رفع أو ارتداء أعلام بلدانهم ما يزيدهم حماساً وشعورا بالفخر. ويتألّق المشجعون الألمان بألوان علمهم الذي يتكون من الأسود والأحمر والذهبي، الألوان التي تمتلك تاريخاً متقلباً، فما قصتها؟
في زيارته لقبرص البابا يدعو إلى "الحوار" لحل الأزمة القبرصية وينتقد "جدران الخوف" التي تمليها "المصالح القومية" ويقول إنها لن تساعد أوروبا على التقدم، كما عبر عن "قلق شديد" للأزمة في لبنان. وسيطحب معه مهاجرين لإيطاليا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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