إيطاليا: راهبات من الفاتيكان يلعبن كرة القدم

من قبرص.. البابا ينتقد "جدران الخوف" بأوروبا ويدعو للمصالحة

في زيارته لقبرص البابا يدعو إلى "الحوار" لحل الأزمة القبرصية وينتقد "جدران الخوف" التي تمليها "المصالح القومية" ويقول إنها لن تساعد أوروبا على التقدم، كما عبر عن "قلق شديد" للأزمة في لبنان. وسيطحب معه مهاجرين لإيطاليا.