 إيطاليا: خفر السواحل ينقذ عشرات المهاجرين بالقرب من لامبيدوزا | أخبار | DW | 18.08.2019

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أخبار

إيطاليا: خفر السواحل ينقذ عشرات المهاجرين بالقرب من لامبيدوزا

انقذت سفن خفر السواحل الإيطالية 57 مهاجرا سريا، من المحتمل أنهم تونسيون، كانوا على متن قارب صغير بالقرب من جزيرة لامبيدوزا ونقلتهم إلى الجزيرة. وكانت امرأة حامل وصبي يعانيان من وضع عصبي حرج.

Italien | Migranten gehen in Lampedusa an Land (picture-alliance/dpa/SeaWatch/F. Bungert)

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تم إنقاذ 57 مهاجرا من قبل شرطة الجمارك وخفر السواحل في إيطاليا ونقلهم إلى جزيرة "لامبيدوزا". وكان المهاجرون على متن قارب، تم اعتراضه قبالة سواحل جزيرة لامبيون، وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة قبالة سواحل لامبيدوزا. وتم انتشالهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا مساء أمس السبت. وأضافت أنسا أنه كان هناك امرأة حامل وصبيا يعانيان من انهيار عصبي واضح بينهم.

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إيطاليا: لامبيدوزا واللاجئون

وزار الأطباء الصبي قبل أن ينضم إلى المهاجرين الآخرين في مركز استقبال. وتابعت أنسا أنه من المحتمل أن يكون المهاجرون تونسيين.

في غضون ذلك، ينسب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني لنفسه الفضل في انخفاض حاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، حيث ربط ذلك بجهوده لعرقلة عمل مؤسسات إنقاذ المهاجرين الخيرية.

يشار إلى أن معظم المهاجرين يصلون عبر البحر إلى إيطاليا بدون مساعدة المنظمات الخيرية غير الحكومية.

وقال ماتيو فيلا وهو باحث في شؤون الهجرة في مركز أبحاث "أي.إس.بي.آي" إن حوالي 8 بالمئة فقط من المهاجرين وعددهم 3073، الذين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة من الأول من كانون ثان/يناير حتى الثامن من تموز/يوليو، تم إنقاذهم من قبل سفن تابعة لمؤسسات خيرية.

ح.ع.ح/إ.ف(د.ب.أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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إيطاليا: لامبيدوزا واللاجئون  

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