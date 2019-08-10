إيطاليا: خفر السواحل ينقذ عشرات المهاجرين بالقرب من لامبيدوزا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تم إنقاذ 57 مهاجرا من قبل شرطة الجمارك وخفر السواحل في إيطاليا ونقلهم إلى جزيرة "لامبيدوزا". وكان المهاجرون على متن قارب، تم اعتراضه قبالة سواحل جزيرة لامبيون، وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة قبالة سواحل لامبيدوزا. وتم انتشالهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا مساء أمس السبت. وأضافت أنسا أنه كان هناك امرأة حامل وصبيا يعانيان من انهيار عصبي واضح بينهم.

مشاهدة الفيديو 03:17 شارك إيطاليا: لامبيدوزا واللاجئون إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3NETa إيطاليا: لامبيدوزا واللاجئون

وزار الأطباء الصبي قبل أن ينضم إلى المهاجرين الآخرين في مركز استقبال. وتابعت أنسا أنه من المحتمل أن يكون المهاجرون تونسيين.

في غضون ذلك، ينسب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني لنفسه الفضل في انخفاض حاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، حيث ربط ذلك بجهوده لعرقلة عمل مؤسسات إنقاذ المهاجرين الخيرية.

يشار إلى أن معظم المهاجرين يصلون عبر البحر إلى إيطاليا بدون مساعدة المنظمات الخيرية غير الحكومية.

وقال ماتيو فيلا وهو باحث في شؤون الهجرة في مركز أبحاث "أي.إس.بي.آي" إن حوالي 8 بالمئة فقط من المهاجرين وعددهم 3073، الذين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة من الأول من كانون ثان/يناير حتى الثامن من تموز/يوليو، تم إنقاذهم من قبل سفن تابعة لمؤسسات خيرية.

ح.ع.ح/إ.ف(د.ب.أ)