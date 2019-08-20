 إيطاليا: حكومة جديدة في طريقها للتشكل بدون سالفيني | أخبار | DW | 28.08.2019

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أخبار

إيطاليا: حكومة جديدة في طريقها للتشكل بدون سالفيني

مصادر إعلامية وصفت الاتفاق بين حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي، الذي يمثل يسار الوسط، بـ "معجزة روما"، نظرا للتباعد الشديد بين الحزبين. ويبدو أن ما جمع الحزبين في هذه المرحلة عداؤهما لرئيس الرابطة سالفيني.

Giuseppe Conte (picture-alliance/AP Photo/A. Medichini)

رئيس الوزراء المستقيل كونتي هو المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة الجديدة.

توصلت حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديموقراطي (يسار وسط) اليوم الأربعاء (28 آب/ أغسطس 2019) إلى "اتفاق" لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، وهو ما وصفته مصادر إعلامية بـ "معجزة روما"، نظرا لتباين برامج الحزبين. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو لدى خروجه من اجتماع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا عن التوصل لهذا الاتفاق.

وأوضح دي مايو أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل "ضمانة" لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني لتسببه في 8 آب/أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا وتركه "ستين مليون إيطالي بلا حكومة".

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وكانت حركة خمس نجوم آخر تشكيل سياسي يستقبله الرئيس في ختام يومين من المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة. ويعتبر حزب خمس نجوم الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسيا لتشكيل غالبية حكومية.

وقبل دي مايو، بدا زعيم الحزب الديموقراطي، أكبر التشكيلات اليسارية، نيكولا زينغاريتي متفائلا لدى خروجه من القصر الرئاسي. واعتبر أنه يمكن تشكيل "حكومة تغيير" تعطي "الكلمة لإيطاليا الجميلة، تلك التي يغلب فيه الأمل على الخوف، والتفهم على الأحقاد، والوفاق على الحقد".

وأعلن أن وفدي الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم توصلا إلى وضع "إسهام سياسي أول لطرحه على الرئيس"، في إشارة إلى مسودة برنامج مشترك، وذلك بعد عدة أيام من المفاوضات تخللتها هجمات كلامية حادة وتعليق جلسات.

ولم يبادر الرئيس الإيطالي إلى تكليف كونتي فورا، واكتفى متحدث بالإعلان أنه "استدعي في الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس". ووفق النظام البرلماني الإيطالي، ينبغي أن يسلم كونتي الرئيس لائحة بالوزراء وينال ثقة غرفتي البرلمان.

وحصل كونتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا، خلال الأيام الماضية على دعم الأوروبيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، ثم على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه "رجل موهوب جدا".

ومارست حركة خمس نجوم ضغوطا كبرى لإبقاء كونتي الذي يأخذ عليه الحزب الديموقراطي صمته طوال 14 شهرا عن إملاءات ماتيو سالفيني المناهض للهجرة.

هـ.د/ أ.ح (أ ف ب)

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