 إيطاليا: جفاف شديد يهدد المزارعين | مراسلون حول العالم | DW | 06.08.2022

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مراسلون حول العالم

إيطاليا: جفاف شديد يهدد المزارعين

تتعرض إيطاليا لأسوأ حالة جفاف منذ عقود، وبخاصة في سهل وادي بو حيث الجفاف و الحر شديدان. هذا المناخ يتحول إلى تهديد وجودي لمزارعي الأرز بالدرجة الأولى.

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