إيطاليا: جفاف شديد يهدد المزارعين

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تتعرض إيطاليا لأسوأ حالة جفاف منذ عقود، وبخاصة في سهل وادي بو حيث الجفاف و الحر شديدان. هذا المناخ يتحول إلى تهديد وجودي لمزارعي الأرز بالدرجة الأولى.
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟
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