 إيطاليا توقف بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.01.2021

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أخبار

إيطاليا توقف بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات

انضمت إيطاليا إلى الدول الغربية التي علقت صادراتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب حرب اليمن، ما من شأنه عرقلة بيع 12700 صاروخ للرياض وأبو ظبي.

وليا عهد السعودية والإمارات - محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

وليا عهد السعودية والإمارات - محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، تنفيذا لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن وبحماية حقوق الإنسان.

والسعودية والإمارات جزء من تحالف عربي يقاتل حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن منذ عام 2015، في صراع ينظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران. وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 في المئة من سكانه للمساعدات.

مختارات

كشف تقرير أن ثلاثة أرباع مشتريات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح تأتي من أمريكا وحلفائها الغربيين. ويقول مسؤولون غربيون إن لتلك المبيعات أهدافاً غير الربح، ويقول خبراء إنها تغذي الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان.

مددت الحكومة الألمانية حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018، لكن شركات الأسلحة تجد دائما طرقا لتجنب الحظر. 

برعاية ترامب وفي ظل محاولاته للتقريب بين إسرائيل ودول عربية، وعدت واشنطن السعودية والإمارات بالحصول على أسلحة أمريكية متقدمة. بيد أن إدارة بايدن علقت صفقات السلاح هذه في إطار "مراجعة" قرارات ترامب، حسب مسؤول أمريكي.

وقال دي مايو في بيان "هذه خطوة نعتبرها ضرورية، إنها رسالة سلام واضحة من بلادنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه". وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح إن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.

وقالت الشبكة إن عملية البيع هذه التي أوقفت تعتبر جزءا من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وتمت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي لتيار يسار الوسط.

ويتعرض رينتسي، الذي تسبب في انهيار الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بعد سحب حزبه (إيطاليا فيفا) من الائتلاف الحاكم، ما أدى إلى استقالة الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لانتقادات لزيارته التي قام بها مؤخرا إلى السعودية، وقوله لولي العهد السعودي أنه يرى أن المملكة تشهد "عصر النهضة الجديدة".

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن قد أوقفت مؤقتا بعض مبيعات السلاح قيد التفاوض والتي يمكن أن تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وكانت ألمانيا في مارس/آذار 2020 قد مددت للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية بسبب استمرار مشاركة هذه الأخيرة في الحرب باليمن، وعادت نهاية العام لتعلن التمديد إلى غاية نهاية 2021، كما أوقفت دول أخرى التصدير كما فعلت بلجيكا بشكل جزئي.

إ.ع/ه.د (رويترز)

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


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