 إيطاليا تواصل التألق ضد بلجيكا وتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

إيطاليا تواصل التألق ضد بلجيكا وتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف النهائي

واصلت إيطاليا تقديم العروض القوية وأزاحت بلجيكا، أحد أقوى الفرق المرشحة لنيل اللقب، من ربع النهائي، بعد مواجهة نارية. وبات الطليان ثاني أضلاع المربع الذهبي، حيث سيواجهون الإسبان في لندن.

إنسيني يسجل الهدف الثاني لإيطاليا

إنسيني يحرز هدف التأهل لإيطاليا

واصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم قصته الخيالية وانطلاقته الرائعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) بفوزه الثمين 2 / 1 على المنتخب البلجيكي، في دور الثمانية للبطولة. وحجز المنتخب الإيطالي (الآزوري) مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة، بعدما أطاح بالمنتخب البلجيكي المصنف الأول عالميا.

ويلتقي الآزوري في المربع الذهبي المنتخب الإسباني الذي أطاح بالمنتخب السويسري من دور الثمانية في وقت سابق عبر ركلات الترجيح.

وتقدم الآزوري بهدفين سجلهما نيكولو باريلا ولورنزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ودخل الفريقان في أجواء المباراة منذ اللحظة الأولى وتبادلا الهجمات وشكل كل منهما خطورة واضحة على مرمى الآخر. وسنحت الفرصة الأولى في المباراة للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ولكن دفاع إيطاليا ضغط بقوة عليه لتضيع الفرصة. وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية، وسجل ليوناردو بونوتشي هدفا للآزوري في الدقيقة 13 ولكن الحكم ألغاه بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) الذي أثبت مشاركة اللاعب المتسلل جورجيو كيليني في صناعة الهدف. وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية ولكن ظلت الأهداف غائبة رغم الفرص العديدة للفريقين.

وأسفرت محاولات الفريقين أخيرا عن هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 31 بتوقيع نيكولو باريلا. وجاء الهدف اثر ضربة حرة لعبها جيوفاني دي لورينزو وسعى دفاع بلجيكا لإبعادها عن منطقة الجزاء ولكن المتابعة الإيطالية أعادت الهجمة إلى داخل منطقة الجزاء حيث مرر فيراتي الكرة إلى باريلا الذي هيأها لنفسه تحت ضغط الدفاع البلجيكي ولعبها بعيدا عن متناول الحارس تيبو كورتوا لتعانق الشباك.

إيطاليا مع بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020

احتفال الطليان

وواصل الفريقان هجومهما في الدقائق التالية وظلت الخطورة حاضرة في معظم الهجمات خاصة الكرة التي سددها فيدريكو كييزا من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 41 لكنها مرت بجوار القائم. ودفع المنتخب البلجيكي ثم استسلامه لهجمات الآزوري في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط حيث استقبلت شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 44. وجاء الهدف عندما شق لورنزو إنسيني طريقه بمهارة وسط دفاع بلجيكا ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة على يسار كورتوا لتستقر الكرة في المرمى. وأثار الهدف الثاني حفيظة المنتخب البلجيكي الذي اندفع في الهجوم في اللحظات الأخيرة أملا في تعديل النتيجة. وبالفعل حصل جيريمي دوكو على ضربة جزاء في الدقيقة 45 بعد انطلاقة بالكرة داخل حدود منطقة الجزاء لم يجد معها جيوفاني دي لورينزو سوى دفعه باليد ليطلق الحكم صافرته محتسبا ضربة جزاء لبلجيكا ثم تأكد من صحة القرار عبر نظام (فار).

وسدد لوكاكو ضربة الجزاء مسجلا هدف إنعاش آمال المنتخب البلجيكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم الآزوري 2 / 1.

إيطاليا ضد بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020

الجمهور البلجيكي كان متحمسا طوال اللقاء، ولكن النهاية لم تكن كما يهوى

وبدأ الآزوري الشوط الثاني بهجمات متتالية وضغط مكثف باتجاه المرمى البلجيكي، ولكن سرعان ما استعاد المنتخب البلجيكي اتزانه وعاد لمبادلة منافسه المحاولات الهجومية. وواصل دوناروما أحد أبرز نجوم الشوط الأول تألقه في الشوط الثاني وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة في الدقيقة 56 عندما التقط الكرة اثر تمريرة عرضية زاحفة لعبها دوكو. وحالف الحظ الآزوري في الدقيقة 61 اثر هجمة خطيرة لبلجيكا وتمريرة من دوكو إلى دي بروين الذي مررها عرضية بدوره من داخل منطقة الجزاء ولكن ليوناردو سبينازولا تصدى لتسديدة لوكاكو أمام المرمى مباشرة ليفسد الفرصة الخطيرة.

وعاند الحظ المنتخب البلجيكي في فرصة خطيرة أخرى أمام مرمى الآزوري في الدقيقة 70. ورغم استمرار المحاولات البلجيكية لتسجيل هدف التعادل، اصطدم الفريق بالثقة والقوة في الأداء من قبل لاعبي الآزوري في الدقائق الأخيرة من المباراة. ولم تسفر التغييرات التي أجراها المنتخب البلجيكي في صفوفه عن أي جديد. وسقط دوناروما مصابا في الوقت بدل الضائع إثر كرة مشتركة مع آكسيل فيتسل لاعب بلجيكا ولكنه تلقى العلاج واستأنف اللعب سريعا قبل أن ينتهي اللقاء بالفوز الثمين للآزوري.

إ.ع/ف.ي (رويترز، د.ب.ا)

 

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


مختارات

طامحون كبار في ربع نهائي أمم أوروبا.. فلمن ستقرع الأجراس؟  

أمم أوروبا- إيطاليا تهزم النمسا بالوقت الإضافي وتتأهل لربع النهائي

بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، استطاع المنتخب الإيطالي أن يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بالفوز على منتخب النمسا، الذي كسب الاحترام رغم الخسارة.  

يورو 2020.. ما هو سر العودة القوية للمنتخب الإيطالي؟

تألق المنتخب الإيطالي وحجزه بطاقة التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) جعله يدخل دائرة الضوء المحجوزة للفرق الكبرى. فما هو سر العودة القوية للأتزوري؟  

مواضيع ذات صلة

EURO 2020 | Belgien vs Portugal | Kevin De Bruyne

يورو 2020.. بلجيكا "تصلي" من أجل مشاركة نجميها أمام إيطاليا 01.07.2021

بلجيكا تنتظر بفارغ الصبر تعافي نجميها كيفين دي بروين وإيدن هازارد، للمشاركة في القمة النارية ضد إيطاليا الجمعة على ملعب "أليانس أرينا" في ميونيخ ضمن منافسات ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

Ungarn Budapest | UEFA EURO 2020 | Ungarn vs Frankreich

يورو 2020..مبابي الديك "الصائم"! 27.06.2021

صيام نجم باريس سان جيرمان في دور المجموعات لـ "يورو 2020" عن التهديف لفت الأنظار، عكس الثنائي بنزيمة - غريزمان الذي خطف الأضواء في المسابقة القارية. فهل تسجّل مباراة سويسرا صحوة كليان مبابي؟

Euro 2020 | Belgien - Russland | Lukaku 3:0 Jubel

طامحون كبار في ربع نهائي أمم أوروبا.. فلمن ستقرع الأجراس؟ 30.06.2021

يشهد ربع نهائي أمم أوروبا مواجهة طاحنة بين بلجيكا وإيطاليا وأخرى غير متوقعة بين تشيكيا والدنمارك. وفي باقي مباريات دور الثمانية، تلعب إنجلترا مع أوكرانيا وإسبانيا مع سويسرا. فكيف تبدو الحظوظ ولمن ستقرع الأجراس في ويمبلي؟