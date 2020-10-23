 إيطاليا تنقل مهاجرين إلى سفن بعد ثبوت إصابتهم بكورنا.. أين حقوقهم؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.10.2020

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ثقافة ومجتمع

إيطاليا تنقل مهاجرين إلى سفن بعد ثبوت إصابتهم بكورنا.. أين حقوقهم؟

بعد الكشف عن إجراءات إيطالية لإرسال طالبي لجوء من مكان إقامتهم إلى سفن الحجر الصحي قبالة السواحل الإيطالية، بعد ثبوت إصابتهم بكورونا، أعربت منظمة إيطالية عن مخاوفها الكبيرة من هذه التصرفات.

إرسال المهاجرين المصابين إلى سفن قبالة السواحل الإيطالية

إرسال المهاجرين المصابين إلى سفن قبالة السواحل الإيطالية

كشفت جمعية (ARCI (Associazione Ricreativa Culturale التي تعد من كبرى الجمعيات غير الربحية في إيطاليا عن مخاوفها من تصرفات الحكومة القاضية بفحص اللاجئين وإرسال المصابين منها إلى سفن قبالة الساحل الإيطالي، واصفة هذه التصرفات أنها سياسة جديدة تجاه المهاجرين واللاجئين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس.

ومنذ أن  شهدت إيطاليا إجراءات تقييدية  للسكان بعد تفشي فيروس كورونا، تقوم الحكومة، بشكل روتيني بفرض الحجر الصحي على المهاجرين الواصلين حديثًا على متن العبارات الراسية قبالة الشاطئ في العديد من الموانئ في جنوب البلاد، ووفقا للجمعية ARCI فإن خمسة سفن هم قيد التشغيل حاليا.

مختارات

بعد أكثر من أسبوع على حريق دمّر أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان، تنقل السلطات اليونانية حاليا الآلاف من نزلاء مخيم موريا المحترق إلى مخيم جديد. يأتي ذلك وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا سيما عقب ظهور حالات في المخيم.

بدأت سلطات البوسنة في نقل مئات المهاجرين من مخيم مبني على مكب نفايات سابق بدون مياه جارية أو مراحيض في إحدى الغابات القارسة البرودة قرب الحدود مع كراتيا، إلى ملاذ آخر أفضل حالا، وذلك في استجابة لضغوط دولية.

في الأسبوع الماضي، تلقت الجمعية مقطع فيديو من طالب لجوء يقول إنه كان مقيمًا في مركز استقبال الطوارئ (CAS) في روما، حيث تم فحصه للتأكد من إصابته بالفيروس كورونا، وبالرغم من ادعاء اللاجئ الأفريقي أنه مقيم في إيطاليا منذ سنوات عدة، وأن النتيجة لم تظهر أنه مريض، فإن السلطات الإيطالية حولته إلى باليرمو حيث تم وضعه مع آخرين على متن سفينة قبالة الساحل، وأبحرت السفينة إلى ميناء باري، ولا يزال طالب اللجوء محجوزا هناك على متن السفينة.

فيليبو ميراغليا رئيس قسم الهجرة في ARCI، قال في حوار مع مهاجر نيوز إن إصابة الرجل بالفيروس تأكدت في وقت لاحق، ومن المتوقع أن يبقى على متن السفينة لمدة أسبوع آخر على الأقل.

ليست الواقعة الوحيدة

ويؤكد ميراغليا أن هذه الواقعة ليست الوحيدة التي تم تسجيلها، حيث استقبلت الجمعية العديد من الشكاوى الأخرى المماثلة لقصة اللاجئ الإفريقي، والتي كانت إحداها قصة عائلة نقل جميع أفرادها إلى  سفينة للحجر الصحي  ونشرت بعض الصحف المحلية في مدينة كالابريا عما حصل معهم، وكيف أن الشرطة تقوم بنقل المصابين من اللاجئين إلى سفن الحجر الصحي.

في الفيديو الواصل للمؤسسة من طالب اللجوء الإفريقي، يصور طالب اللجوء المنظر من نافذته على متن السفينة، بالإضافة إلى المقصورة التي يتشاركها مع شخص آخر مصاب أيضا. ويقول إن المشرفين "لم يغيروا فراشهم منذ 9 أيام"، مشيرا إلى كمامة ورقية لم يتم تغييرها منذ 9 أيام أيضا، بحسب قوله.

وتقول ARCI: إن طالبي اللجوء هؤلاء يُحتجزون في ظروف "غير ملائمة" وحرمانهم من حريتهم بشكل أساسي ، لأنهم لا يستطيعون مغادرة السفينة. ويقول طالب اللجوء في الفيديو المصور إنه أراد عبر هذا الفيديو توثيق ما يحدث لهم، كي تتمكن الصحافة ومؤسسات حقوق الإنسان من الاطلاع على ما يحدث، وتقديم يد المساعدة".

Italien Lampedusa Hafen | Rettung von Flüchtlingen

سفينة تحمل مهاجرين على سواحل إيطاليا

ويقول الرجل: يقول إن السلطات حضرت في 26 سبتمبر/أيلول لفحص السكان لفيروس كورونا. ويوضح الرجل أن السلطات أخبرته لاحقا أن الفحوصات جاءت إيجابية. ثم نُقل من روما إلى باليرمو، ووصل إلى باليرمو "في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حوالي الساعة الرابعة مساءً" ، كما يقول.

ويؤكد طالب اللجوء أنه "لم يُعطَ أي دواء" ولم يتمكن من الوصول إلى طبيب. ويقول إنه تم إغلاق جميع النوافذ في السفينة، أو لا يمكن فتحها. يطلب من كل من يشاهد الفيديو "نشره حتى يتمكن القادة الإيطاليون من رؤية ما يحدث والكفاح من أجل حقوق المهاجرين". ينتهي الرجل بالقول إن وضعه "ليس جيدًا".

الجمعية الإيطالية تساءلت عبر منشور على صفحتها على الفيس بوك عن سبب احتجاز هؤلاء اللاجئين في سفن وليس في منازل عادية أو مراكز مخصصة للحجر الصحي مثل المواطنين في إيطاليا؟ وإن كان اللاجئ المصاب هو أكثر خطورة من المواطن المصاب؟ مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه التصرفات ترسخ في أذهان المواطنين أن "الأجانب هم خطر على أمننا".

Italien Corona-Pandemie | Migranten werden von Lampedusa verlegt

مهاجرون بالسواحل الإيطالية في انتظار سفن خلال أزمة كورونا

من روما إلى صقلية

يشير فيليبو ميراغليا إلى حالة أخرى مماثلة تتابعها الجمعية، حيث تم نقل لاجئين مصابين بكورونا من مركز للحجر الصحي في روما إلى إحدى السفن. ويقول بعد شفائهم تم إرسالهم إلى صقلية، حيث استقبلهم مركز استقبال للاجئين، ومن ثم حصلوا على تذاكر قطار إلى روما، لكنهم بعد أن وصلوا إلى روما، حاولوا الذهاب إلى مكان اقامتهم السابق في مركز الاستقبال إلا أنهم لم يحصلوا على موافقة. ويتابع لقد اضطر اللاجئون للبيات في الشارع لمدة يومين قبل أن يجدوا مكانا بالرغم من أن مراكز الاستقبال ليست مليئة بالناس إلا أن كورونا ساهم في نشر المخاوف من استقبال أشخاص جدد.

معاملة المصابين كالسجناء

ويقول ميراغليا: "لا ينبغي حبس أي شخص مثل السجين بسبب إصابته بالمرض، ويوضح ويتابع: "للحكومة الحق في تغريمك إذا خرقت الحجر الصحي، لكن لا يوجد في أي قانون ينص على حرمان الناس من حريتهم لفرض تدابير الصحة العامة". ويخلص ميراغليا إلى أن طالبي اللجوء قد "حُرموا من حريتهم وحُرموا من حقهم في الاستقبال" ، وهو أمر "غير شرعي تمامًا".

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيس، قد أوضحت أنهم مجبرون على اتخاذ هذه الإجراءات لأنه لا يوجد مكان آخر لإيواء هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي. بيد أن ميراغليا لا يوافقها الرأي، ويقول: هناك أماكن لكن بعض السكان لا يريدون اللاجئين في مناطق سكناهم، بحسب قوله.

ويصر رئيس قسم الهجرة في ARCI على أن الجمعية بحاجة إلى نقل معركتها إلى المحاكم، على الرغم من اعترافه بأن العملية ستستغرق "أشهر". وهو ما قد يزيد من النظرة السلبية للاجئين من قبل المواطنين.

مهاجر نيوز 2020

إيما واليس/ ع.ج

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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