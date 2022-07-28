 إيطاليا تنتخب ويمين الوسط يتصدر الاستطلاعات | DW الأخبار | DW | 25.09.2022

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DW الأخبار

إيطاليا تنتخب ويمين الوسط يتصدر الاستطلاعات

يتوجه الإيطاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ائتلاف يمين الوسط. والتوقعات تشير إلى فوز زعيمة اليمين المتطرف جورجيا ميلوني برئاسة الحكومة.

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