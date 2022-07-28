إيطاليا تنتخب ويمين الوسط يتصدر الاستطلاعات

إيطاليا.. ائتلاف اليمين يأمل بفوز كبير في الانتخابات التشريعية

تشير التوقعات أنّ ائتلاف اليمين واليمن المتطرّف قد يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الإيطالية المقرر إجراؤها الأحد. وإذا صحت هذه التوقعات فستتولى جورجيا ميلوني رئاسة أول حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد.