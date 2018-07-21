إيطاليا تقلص خدماتها لطالبي اللجوء إلى الحد الأدنى

أعلنت إيطاليا تقليص حجم الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء إلى الحد الأدنى. وكتب وزير الداخلية ماتيو سالفيني "مراقبة أكثر وانفاق أقل. أخيرا، تتغير الأمور بالنسبة إلى الهجرة كما وعدنا. انتقلنا من الكلام الى الأفعال". وحتى الآن، كانت الدوائر المحلية تطلب لمراكز استقبال اللاجئين ما بين 30 و35 يورو يوميا وحتى 45 يورو للأفراد الذين يعانون وضعا خاصا، ما يعني نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وبذلك، لن يستفيد طالبو اللجوء بعد اليوم سوى من خدمات "الاستقبال الاول" في حين ان وسائل تسهيل الاندماج مثل تلقي دروس بالإيطالية وعمليات التدريب والدعم النفسي، ستكون محصورة على من حصلوا على إذن إقامة.

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وذكرت الصحافة أن المال المرصود لطالب اللجوء سيخفض بحدود عشرين يورو يوميا. وبداية من تموز/ يوليو، كما طالب سالفيني لجان درس طلبات اللجوء بتسريع آلية عملها والحد من منح تراخيص إقامة انسانية، وشدد على أن هذه الحماية الانسانية ينبغي أن تمنح "لحالات استثنائية" لا تندرج بالضرورة في إطار حق اللجوء. وقال سلفيني إن "النساء الحوامل والأطفال يمكنهم البقاء في ايطاليا سواء كانوا فارين من الحرب أو لا"، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن "المشكلة تكمن في عشرات الآلاف من المخادعين" الذين دخلوا البلاد "بشكل غير قانوني" على حد قوله.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)