إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية في افتتاح "يورو 2020"

استهل المنتخب الإيطالي لكرة القدم حملته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالفوز على المنتخب التركي 3 / صفر اليوم الجمعة (11 حزيران/يونيو 2021)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف من نيران صديقة سجله ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لورينزو إنسيني أهداف اللقاء في الدقيقة 79.

وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب التركي بلا رصيد.

ويلتقي غدا السبت منتخب ويلز مع سويسرا في ذات المجموعة.

مشاهدة الفيديو 02:21 شارك كأس أوروبا يورو 2020 .. انطلاق البطولة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3un1N كأس أوروبا: عرس كروي ... لكن مع توخي الحذر بسبب كورونا

وسبق انطلاق المباراة، حفل افتتاحي شهد عرضاً موسيقياً أحياه مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي وألعاباً نارية، احتفاء بهذه النسخة الاستثنائية من البطولة التي تقام للمرة الأولى في 11 مدينة من 11 دولة مختلفة وتستمر حتى 11 تموز/يوليو بحضور جزئي للجماهير.

وحرّك أسطورتا إيطاليا أليساندرو نستا وفرانتشيسكو توتي كرة بداية البطولة التي تحمل اسم "أونيفوريا"، حيث تم دمج كلمتي الوحدة (يوني) والنشوة (فوريا)، لتلخص بذلك ما تعد به البطولة.

وسُمح لما يقارب 16 ألف مشجع من التواجد في مدرجات الملعب في روما، أي ما يعادل 25 في المئة من القدرة الاستيعابية للملعب التاريخي.

وكان من المفترض أن تقام بطولة أمم أوروبا العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحرصت الجماهير على تحية فرانتشيسكو توتي وأليساندرو نيستا.

وحضر ما يقرب من ثلاثة آلاف مشجع لدعم المنتخب التركي بعدما سافروا لمشاهدة المباراة من كل أنحاء أوروبا، حيث جعلوا وجودهم ملموسا في الملعب قبل انطلاق المباراة.

على الأقل ستحضر بعض الجماهير الـ51 مباراة بالبطولة رغم أن بودابست هي التي ستشهد تواجدا كاملا للجماهير.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب ا، أ ف ب)