إيطاليا تقبض على ثلاثة أشخاص على صلة بهجوم برلين 2016

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم مزورو وثائق في منطقة نابولي عقب تحقيق في خلفية مهاجم سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين أنيس العامري.

وقالت شرطة نابولي اليوم الخميس (23 يونيو/حزيران 2022)، إن المشتبه فيهم وهم من غانا والسنغال وغينيا، متهمون بتزوير جوازات سفر إيطالية والمساعدة في الهجرة غير الشرعية والتحريض عليها.

وأُلقي القبض على مشتبه فيه رابع في مدينة روتردام الهولندية بناء على مذكرة اعتقال أوروبية.

وبحسب المحققين، جرى تعقب المشتبه فيهم من خلال تحقيقات تم إطلاقها بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العامري على سوق منتجات عيد الميلاد في برلين في 2016 وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت الشرطة إن المحققين انتبهوا لشركتي طباعة في نابولي كانتا تنتجان وثائق مزورة عندما تبين أن العامري كان أحد "المستفيدين" بعملياتهما.

وقالت السلطات في وقت سابق إن العامري استخدم أوراق هوية مزورة للتنقل عبر أوروبا.

وأفاد التحقيق أيضا أن الشرطة تعقبت 70 شخصا معظمهم تونسيون ومن إفريقيا الوسطى يقيمون بإيطاليا للاشتباه بصلات بالعناصر المقبوض عليهم.

ويأتي هذا في إطار عملية أكبر تستهدف المنظمات الإجرامية التي تم فيها القبض على ما إجماليه 19 شخصا وتنفيذ مئة عملية تفتيش في إيطاليا.

هـ.د/أ.ح (د ب أ)