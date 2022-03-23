إيطاليا تغيب عن كأس العالم بعد هزيمة صادمة أمام مقدونيا الشمالية

فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه منتخب إيطاليا من الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إجراؤها في قطر العام الحالي، بعدما تغلب عليه (1/0) في الوقت القاتل، اليوم الخميس (24 مارس/آذار 2022)، في الدور قبل النهائي للملحق.

ورغم السيطرة المطلقة لإيطاليا على مجريات الأمور في المباراة، التي جرت بمدينة باليرمو الإيطالية، إلا أن لاعبي المنتخب الأزرق (بطل أوروبا) فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف. وجاء هدف المباراة الوحيد لمقدونيا عن طريق ألكسندر تراجكوفسكي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، أخفق منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم، الذي توج به 4 مرات، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في الصعود أيضا لنهائيات النسخة الماضية، التي أقيمت في روسيا عام 2018.

في المقابل، واصل منتخب مقدونيا الشمالية مغامرته في التصفيات، ليضرب موعدا مع منتخب البرتغال يوم الثلاثاء القادم في مدينة بورتو البرتغالية من أجل نيل بطاقة الترشح للمونديال القطري الذي يجرى في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحافظ المنتخب البرتغالي لكرة القدم على فرصته قوية في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر من خلال تأهله إلى نهائي الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة بفوزه الثمين على نظيره التركي (3/1) اليوم الخميس في الدور قبل النهائي بالمسار الثالث للملحق.

ع.ش/ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)