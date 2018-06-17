 إيطاليا تعمق الخلافات الأوروبية بشأن سياسة الهجرة | أخبار | DW | 28.06.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إيطاليا تعمق الخلافات الأوروبية بشأن سياسة الهجرة

عمقت إيطاليا الخلافات ليس فقط بشأن الهجرة غير الشرعية، بل في مجمل المجالات المثيرة للجدل بين دول الاتحاد الأوروبي.

Belgien - EU-Gipfel in Brüssel - Merkel (picture alliance/dpa/AP/G. Vanden Wijngaert)

قال متحدث باسم رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبي إن القادة أخفقوا الخميس (28 حزيران/ يونيو 2018) في الاتفاق على بيان للقمة سعى لتعزيز سياسة الاتحاد بخصوص عدد من القضايا، من الدفاع إلى التجارة، بعدما عرقلت إحدى الدول صدور البيان. وقال المتحدث باسم دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، في بيان إنه نتيجة تحفظ إحدى الدول الأعضاء على النتائج بأكملها "لم يتم الاتفاق على نتائج في هذه المرحلة". وقال دبلوماسيون إن الدولة المقصودة هي إيطاليا. وألغى توسك وجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أيضاً مؤتمراً صحفياً كان مقرراً مساء اليوم.

وكانت إيطاليا قد هددت بمنع تبني نص مشترك في القمة الأوروبية التي انطلقت الخميس في بروكسل إذا لم تحصل على تضامن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة الذي يحكم "مصير" أوروبا، بحسب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وعززت تصريحات رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عند وصوله إلى بروكسل الضغوط بعد أكثر من أسبوعين على المواجهة الدبلوماسية حول سفينتين تنقلان مهاجرين تم إنقاذهم في المتوسط، ورفضت إيطاليا رسوهما على شواطئها.

مختارات

يستعد قادة دول الاتحاد الأوروبي بعقد قمة بروكسل "قمة القمم" كما تمّ وصفها قضية اللجوء تتصدر جدول أعمال ضخم، والمطلوب التوصل إلى اتفاقات متعثرة منذ عامين. واستباقا لفشل محتمل للقمة، ميركل تطرح فكرة "تحالف للراغبين". (28.06.2018)

ينبغي على المستشارة ميركل حتى نهاية الأسبوع إيجاد حل وسط مع شركائها الأوروبيين في قضية اللجوء، وإلا فإن نهاية تحالفها المسيحي تلوح في الأفق. فهل ميركل قادرة على التوصل إلى نتيجة؟ غالبية الصحف الألمانية تبقى متشككة. (26.06.2018)

وقال كونتي، الذي يتهم الدول المجاورة بأنها تترك إيطاليا وحيدة في مواجهة تدفق المهاجرين، إن "إيطاليا تنتظر أفعالاً"، مضيفاً أنه إذا كان النص الختامي الذي يفترض أن يتفاهم عليه القادة لا يرضي روما "فلن تكون هناك نتائج مشتركة" في نهاية القمة. ويطالب كونتي الشركاء الأوروبيين بالتضامن مع إيطاليا من خلال استقبال اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط بشكل غير شرعي.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رداً على هذا التهديد إنه غير قلق "لهذا الفيتو بل للوضع على السواحل الإيطالية". وأضاف: "علينا إظهار تضامن".

من جهتها، تحضر المستشارة ميركل القمة وهي في موقع ضعف غير مسبوق، إذ تواجه سلطتها في مسألة الهجرة تحدياً كبيراً. وصرحت ميركل: "أمام أوروبا الكثير من التحديات. لكن تلك المرتبطة بمسألة الهجرة قد تقرر مصير الاتحاد الأوروبي"، داعية إلى حلول "متعددة الأطراف" بدل اتباع الدول الأعضاء نهجاً "أحادياً". وقالت ميركل: "إما أن نجد حلاً يسمح بأن يشعر الناس في أفريقيا وغيرها أن قيمنا توجهنا وأننا ندعو إلى التعددية وليس إلى الأحادية، وإما أن لا يؤمن أحد بعد اليوم بقيمنا التي جعلتنا أقوياء".

وذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاتجاه نفسه، مستبعداً "الحلول الوطنية" لقضية الهجرة. وقال: "سأدافع عن الحلول الأوروبية للتعاون في الاتحاد الأوروبي".

مشاهدة الفيديو 02:06
بث مباشر الآن
02:06 دقيقة

ميركل وأزمة اللجوء

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد صرح الأربعاء أن "الجدل حول موجات الهجرة يزداد حدة"، مبدياً مخاوفه من أن يمنح عدم التوصل إلى حل "مزيداً من الحجج" للحركات اليمينية الشعبوية، في حين أن وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية تراجع بشكل حاد مقارنة مع التدفق الذي سجل في خريف 2015.

وكان المطلوب من القمة بالأساس حلحلة هذا الملف المتعثر منذ سنتين، لكن تم التخلي عن هذا الهدف في ظل الخلافات الشديدة حول إصلاح "تسوية دبلن"، التي تعهد بمسؤولية معالجة طلبات اللجوء إلى دول الدخول الأولى إلى الاتحاد الأوروبي. وتقترح المفوضية الخروج عن هذا المبدأ مؤقتاً خلال الأزمات على أن يتم توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي. لكن دولاً مثل المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، مدعومة من النمسا. من جهتها، تطالب إيطاليا بنظام دائم للتوزيع وتأمل في التخلي عن مبدأ مسؤولية بلد الوصول.

من جانبها، قالت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الخميس إنه لا داعي للقلق بشأن الهجرة. وأضافت موغيريني على هامش مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يتحدث كثيرون عن وجود أزمة، ولكننا نتحدث هنا عن أرقام تقل في الوقت الحالي بنسبة 80 في المائة عن العام الماضي. لذلك نحن نتحدث عن أرقام يمكن التحكم فيها تماماً".

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب/رويترز/د.ب.ا)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ميركل وأزمة اللجوء  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Xi Jinpings Besuch | Angela Merkel

تقرير: ميركل تخطط لاجتماع أوروبي استثنائي لبحث ملف الهجرة 17.06.2018

تبذل المستشارة ميركل مساعي من أجل احتواء أزمة الهجرة مع شقيق حزبها البفاري الاجتماعي المسيحي عبر التخطيط لعقد اجتماع أوروبي استثنائي قبيل القمة الأوروبية الدورية نهاية الشهر الجاري لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.

Italien Flüchtlinge auf dem Schiff Aquarius

إيطاليا تمنع مجددا سفن إنقاذ مهاجرين من الرسو في موانئها 16.06.2018

جدد وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني موقف بلاده الرافض لاستقبال سفن إنقاذ تابعة لمنظمات خيرية عاملة في البحر المتوسط. فقبل ستة أيام رفض سالفيني منح سفينة خيرية تحمل مهاجرين تم إنقاذهم حق الرسو في موانئ بلاده.

French President Emmanuel Macron welcomes German Chancellor Angela Merkel as she arrives for a meeting at the Elysee Palace in Paris

وسط توترات مع ترامب.. ميركل تلجأ لماكرون بشأن إصلاح أوروبا 03.06.2018

قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ردها المفصل على أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح أوروبا ساعية لتجنب خلاف مدمر مع باريس في وقت يتزايد فيه القلق بشأن إيطاليا وتتصاعد فيه التوترات عبر ضفتي الأطلسي.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  