 إيطاليا تعلن الإفراج عن 18 صيادا كانوا محتجزين في ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيطاليا تعلن الإفراج عن 18 صيادا كانوا محتجزين في ليبيا

بعد 108 أيام من الاحتجاز في ليبا، تم إطلاق سراح 18 صيادا من إيطاليا، وذلك بعد سفر رئيس الوزراء الإيطالي نفسه ووزير خارجيته إلى مدينة بنغازي الليبية. وكان بابا الفاتيكان قد استقبل بنفسه أقارب الصيادين.

مشاهدة الفيديو 05:12

لماذا اعتقل خفر السواحل الليبي صيادي سمك إيطاليين؟

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر 2020) الإفراج عن 18 صياداً من صقلية كانوا محتجزين في ليبيا منذ مطلع أيلول/ سبتمبر، وقد توجها إلى ليبيا لإعادتهم إلى البلاد.

مختارات

وكتب كونتي على تويتر "أهلاً بكم في دياركم" مرفقاً التغريدة بصورة للصيادين.

ومن جهته، كتب دي مايو "صيادونا أحرار" مؤكداً على فيسبوك أنه في بنغازي في شرق ليبيا، معقل رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر الذي عقد كونتي ودي مايو معه لقاءً. وأضاف دي مايو: "تواصل الحكومة دعمها لعملية الاستقرار في ليبيا. هذا ما أكدته أنا ورئيس (الحكومة) جوزيبي كونتي اليوم لحفتر خلال اجتماعنا في بنغازي".

وألقت زوارق الدورية الليبية القبض على صيادين كانوا على متن اثنين من مراكب الصيد بميناء "مازارا ديل فالو"، على الساحل الغربي لجزيرة صقلية، بالقرب من الحدود الليبية، وهم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان، في مطلع أيلول/ سبتمبر بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

ووقع الحادث في منطقة تعتبرها ليبيا منطقة عسكرية لكنها أيضا منطقة صيد مهمة لروبيان "غامبيرو روسو" الذي قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد منه لدى تجار السمك إلى 60 يورو. وكانت عائلات الصيادين من مازارا دي فالو تصطاد هذا النوع من الروبيان منذ بداية القرن الماضي.

أهالي صيادين احتجزتهم قوات حفتر يتظاهرون أمام مقر البرلمان الإيطالي (14/10/2020)

أهالي الصيادين الذين احتجزتهم قوات حفتر تظاهروا لأربعة أسابيع أمام مقر البرلمان الإيطالي قبل أن يستقبلهم البابا فرانسيس بنفسه.

وتدعي وسائل إعلام إيطالية أن خليفة حفتر أراد من خلال احتجاز الصيادين إجبار إيطاليا على إطلاق سراح أربعة من المهربين الليبيين، حكم عليهم في إيطاليا بعقوبات سجن طويلة على خلفية موت 49 مهاجرا.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان قد استقبل بنفسه في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عددا من أهالي الصيادين، بعدما تظاهروا لمدة أربعة أسابيع أمام مقر البرلمان الإيطالي في روما من أجل إطلاق سراح ذويهم.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، ك ن أ)

مشاهدة الفيديو 27:20

تحركات إماراتية مكثفة بشأن ليبيا..ما الهدف وما الآتي؟

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لماذا اعتقل خفر السواحل الليبي صيادي سمك إيطاليين؟  

مراسلون - صيادون صقليون في السجون الليبية  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  