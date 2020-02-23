 إيطاليا تعزل بلدات بكاملها وتعلق فعاليات كرنفال البندقية بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيطاليا تعزل بلدات بكاملها وتعلق فعاليات كرنفال البندقية بسبب كورونا

بعد إصابة العشرات ووفاة اثنين بفيروس كورونا في إيطاليا، قررت الحكومة إغلاق بلدات في شمالي البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدون تصريح، وإلغاء الأنشطة العامة ومبارايات الدوري وكرنفال البندقية في تلك المنطقة.

صورة من كرنفال البندقية في ايطاليا

صورة أرشيفية من كرنفال البندقية الذي تم تعليق فعالياتها بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي "إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول إليها أوالخروج منها إلا بتصاريح خاصة".

مختارات

لن يعود بمقدور الصينيين السفر إلى روسيا إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، في وقت تسابق فيه اليابان الزمن لحصار بؤرة العدوى على متن السفينة السياحية قرب طوكيو، والتي تعد حاملة لأكبر عدد من الإصابات بالفيروس خارج الصين. (18.02.2020)

تنتهي عطل نهاية السنة القمرية في الصين والتي تمّ تمديدها بسبب مرض كرونا المستجد، بينما تحاول البلاد العودة إلى حياة تعرضت للشلل بسبب انتشار الوباء. ومنظمة الصحة العالمية تواصل تحذيراتها من انتشار الوباء خارج الصين. (10.02.2020)

كما أعلن لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو في شمال شرقي إيطاليا، اليوم الأحد أنه سوف يتم تعليق فعاليات كرنفال البندقية - فينسيا بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في شمال البلاد.

وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي فيروس كورونا القاتل. وسيحد هذا الإجراء، الذي يستهدف مجموعتين منفصلتين من الفيروس تم تحديدهما في منطقتي لومباردي وفينيتو شمالي البلاد، من حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويعد هذا جزءًا من إجراءات الاستجابة الطارئة التي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد أن ترأس اجتماعا استثنائيا للحكومة في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية. ويقول كونتي إن "الهدف هو حماية صحة الشعب الإيطالي".

مشاهدة الفيديو 02:24

منظمة الصحة قلقة من ظهور حالات كورونا دون مخالطة مرضى

كما أعلن كونتي إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها). وقررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهي: إنتر ميلان ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلانو، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرغامو وتقع البؤرة الأساسية في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ميلانو.

صورة من بلدة كازابوسترلينغو في شمالي إيطاليا التي انتشر فيها فيروس كورونا وتم إغلاقها

رعب كورونا وصل إلى إيطاليا حيث أصيب العشرات وتم إغلاق 11 بلدة للحد من انتشار الفيروس القاتل

وظهرت أول اصابة في كودونيا لدى باحث إيطالي يعمل في شركة يونيليفر، وأودع في وحدة العناية المركزة في المستشفى نظرا لتدهور وضعه. وتشمل الإصابات زوجته الحامل في شهرها الثامن وصديقه وثلاثة مسنين كانوا يترددون على حانة يملكها والد صديقه. أما البؤرة الثانية ففي بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.

وكانت إيطاليا أول دولة في منطقة اليورو تعلق جميع رحلات الطيران المباشرة من وإلى الصين، مما أثار حفيظة حكومة بكين. واتخذت روما هذا القرار بعدما اكتشفت إصابة سائحين صينيين من ووهان بالفيروس في نهاية يناير كانون الثاني.

ع.ج/ م.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المستشارة في ووهان

    في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    حالة نادرة

    مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تطور بطيئ في قطاعات أخرى

    قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تجارة التجزئة والمطاعم

    عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة

    على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص

    الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الجميع معنيون بالفيروس

    عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    هوندا تبقى حذرة

    شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    نقص الإمدادات

    الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الصينيون يغيبون

    وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المهم هو الاستعداد

    وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات


مختارات

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية يهدد الاقتصاد العالمي. بعض الشركات ترى فرصا لها بسبب الفيروس، غير أن غالبية القطاعات تشتكي من تراجع العائدات وتخشى المزيد. (07.02.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  