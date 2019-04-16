 إيطاليا تعتزم مراقبة الجالية المسلمة بعد حادث طعن | أخبار | DW | 23.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إيطاليا تعتزم مراقبة الجالية المسلمة بعد حادث طعن

بعد شجار بين رجلين أجنبيين مشردين وترديد عبارات "معادية للمسيحية" من أحدهما، بحسب الشرطة، قرر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني فرض مراقبة على مراكز تجمع الجالية المسلمة في البلاد.

Italien Neapel | Matteo Salvini, Innenminister (picture-alliance/NurPhoto/P. Manzo)

أمر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الشرطة بمراقبة مراكز تجمع أبناء الجالية الإسلامية عن كثب، بعد حادث طعن في روما يحمل دلالات كراهية للمسيحيين. ولم يقدم السياسي اليميني المتطرف المزيد حول إجراءات المراقبة التي ينوي فرضها على المسلمين في إيطاليا.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء (23 أبريل/نيسان)، إنه كان هناك شجار في نهاية الأسبوع بين رجلين مشردين بالقرب من محطة قطار تيرميني، هاجم خلالها رجل مغربي آخر جورجي.

ووفقا للشرطة، قال الضحية للمحققين إن الشخص الذي هاجمه طعنه في الرقبة بعدما شاهده يرتدي قلادة يتدلى منها صليب ووصفه بأنه "كاثوليكي إيطالي لعين".

وردا على الهجوم، حثّ سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، الشرطة على اتخاذ مزيد من إجراءت "السيطرة والرقابة على مناطق تجمع المواطنين المسلمين لمنع أي نوع من أنواع العنف ضد المواطنين الأبرياء"، على حد تعبيره.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

  • A view of Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    من حلم إلى بؤس

    نشأت "كاستل فولتورنو" في الستينيات كمدينة ساحلية للطبقة الوسطى في منطقة نابولي. وقد امتدت لمسافة 27 كيلومترًا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، دون أي تخطيط حضري لها. عام 1980 أصبحت المدينة ملجأً للذين فقدوا مأواهم بسبب زلزال في منطقة إربينيا القريبة منها. مؤخرا تحول السياح إلى مناطق بحرية أخرى، فانهار الاقتصاد المحلي بالمدينة، إذ يوجد الآن 30 ألف غرفة خالية بالمنطقة.

  • A man walks in the front of the house where he lives in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    منزل لا احد يقوم بصيانته

    تعد مدينة "كاستل فولتورنو" موطنًا لحوالي 40 ألف شخص. جاء كثيرون بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وينحدر معظمهم من نيجيريا وغانا. يعود وجود المهاجرين هنا إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما قدم الأفارقة طلباتهم للعمل في مزارع الطماطم.

  • An African hair salon in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    اقتصاد جديد

    تتمتع "إستر" بموهبة لتصفيف الشعر والمكياج، لهذا افتتحت من فترة قريبة صالونها الخاص. وقد اعتمد آخرون أمثالها بشكل رئيسي في حياتهم على المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات الهواتف المحمولة كذلك. وهكذا أنشأت مجموعات إفريقية اقتصادها الخاص هنا بسبب غياب الخدمات والفرص الاقتصادية.

  • Israel poses for a portrait in a backyard draped with a clothesline, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "ما زلت أتسول"

    اسمه إسرائيل، جاء من نيجيريا، تم رفضه في العديد من الوظائف بسبب عدم استكماله للأوراق الخاصة بذلك. بعد مرات عديدة من مراجعة مكتب اللاجئين تم منحه حق الإقامة لغاية عام 2021. ومع ذلك ظل عاطلا عن العمل. انتهى به المطاف في كاستيل فولتورنو بعد البحث عن مكان رخيص للعيش فيه.

  • A plaque commemorates migrants killed by a local mafia in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    موطن الجريمة المنظمة

    هذه المنطقة أُثبت مرات عديدة أنها أرض خصبة لا تساع نطاق الجريمة المنظمة الممتدة من مدينتي نابولي وكاسيرتا القريبتين. في 18 سبتمبر/ أيلول 2008 قتلت "مافيا كازاليزي" ستة مهاجرين أفارقة لتؤكد بذلك سيطرتها على المنطقة. حينها تم اختيار الضحايا عشوائيا دون أن يكون لهم صلة بالجهات التي تقوم بجرائم تجارة المخدرات.

  • A connection house is seen from outside, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    بيوت لأنشطة متنوعة

    البيوت لأعمال متنوعة هي شقق خاصة عبارة عن مطاعم وأماكن للتجمع وأيضا بيوت للدعارة. يأتي الرجال الأفارقة إلى هنا لتناول وجبة معينة أو مشروب وتدخين السجائر، كما يأتي الكثيرون لممارسة الجنس مع بائعات الهوى.

  • J. poses for a portrait, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أحلام لا تتحقق

    ج.، عمرها 26 عاما، من ولاية دلتا في نيجيريا وصلت إلى إيطاليا قبل عام. كان حلمها إكمال تعليمها في إيطاليا، لكن انتهى بها الأمر في إحدى البيوت المتصلة في قلعة فولتورنو. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن 11 ألف امرأة نيجيرية وصلت إلى الشواطئ الإيطالية عام 2016. وقد انخفض الرقم إلى 5 آلاف في عام 2017، لكن ما تزال النيجيريات من بين الجنسيات الأكثر قدوما إلى إيطاليا.

  • A Nigerian pastor celebrates mass, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "أحدهم يصرخ سبحان الله"

    شهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعا في عدد كنائس حركة الخمسينيين، التي يمكن العثور على معظمها في مبان مهجورة ومهدمة. حاليا، يوجد حوالي 30 كنيسة في منطقة فولتورنو.

  • A healing session in a Pentecostal church, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "الله وحده يريد مساعدتنا"

    يحتفل القساوسة بمزيج من اللهجة الإنجليزية والإيطالية ويقومون بجميع أنواع العلاج، بما في ذلك طرد الأرواح الشريرة.

  • B. poses for a portrait in a tailor's workshop in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أمل جديد

    ب. كانت ضحية اتجار بالبشر. أوتي بها إلى فولتورنو في عام 2004. وقد طلبت المساعدة من جمعية "نيو هوب" (أمل جديد) الخيرية في كاسيرتا، التي تعمل على تعليم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم مهنيا، ليصبحوا خياطين مثلا. اليوم، هي متزوجة وسعيدة بذلك، كما أنها أم لطفلين.

  • Teenagers play basketball in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الجيل الثاني يطارد الفرصة

    أسس اللاعب السابق ماسيمو أنتونيلي فريق تام لكرة السلة " TAM TAM Basketball" كأداة للاندماج في مكان توجد فيه أنشطة اجتماعية قليلة للمراهقين. في نهاية عام 2017 أطلق الفريق حملة للعب في الدوري الإيطالي الرسمي. وبعدها وافق البرلمان على مشروع قانون تغيير اللوائح الرياضية، بحيث يسمح لجميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا لأولياء أمور مهاجرين دخول المنافسة.

  • Two teenagers gaze at the sea, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الحلم بالمستقبل

    ترعرع فيكتور (14 عاما) وفابيان (12 عاما) بمدينة "كاستل فولتورنو" في كنف عائلات نيجيرية. بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يعانون منها في مسقط رأسهم، إلا أنهم يعتبرونه مكانا جميلا. كلاهما يريدان أن يصبحا لاعبي كرة سلة محترفين، كما أن فيكتور لديه اهتمامات بالإلكترونيات واللوجستيات أيضا. ويقول: "سأنتقل من هنا. المكان جميل، لكن لا توجد به وظائف على الإطلاق". إعداد: فاليريو موسسيلا/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عواقب "إغلاق" أكبر مركز لاستقبال المهاجرين في صقلية

في ذروة موجة الهجرة، كان مركز Cara di Mineo في صقلية أكبر مركز استقبال للمهاجرين في إيطاليا. مؤخراً أعلنت الداخلية عزمها إغلاق المركز بحلول نهاية العام. ما أسباب القرار وتأثيراته على حركة الهجرة ونظام استقبال المهاجرين؟ (09.02.2019)  

الآلاف يتظاهرون في روما من أجل حقوق المهاجرين

بسترات صفراء على غرار فرنسا خرج آلاف المتظاهرين بروما احتجاجا على حكومة اليمين الشعبوي، التي عمل وزير داخليتها على إلغاء تراخيص الإقامة الإنسانية، التي كانت تمنح لفئات من بينها من تعرضوا لصدمات نفسية قبل وصولهم لإيطاليا. (15.12.2018)  

سالفيني يدعو لـ"ربيع أوروبي جديد" يقوده اليمين!

ثمة تقارب شديد بين الحكومة الشعبوية في إيطاليا والحكومة اليمينية في بولندا. وما يجمع بينهما أيضا امتعاضهما من "هيمنة" المحور الألماني الفرنسي على أوروبا. وزير داخلية إيطاليا يتحدث عن "ربيع أوروبي جديد" فماذا يقصد؟. (09.01.2019)  

حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

في وقت سابق جسّدت مدينة "كاستل فولتورنو" الحلم بمستقبل أكثر إشراقا لهذه المنطقة المهملة في جنوب إيطاليا. أما اليوم فتواجه المدينة مشاكل كثيرة في مقدمتها الهجرة غير النظامية وقلة الخدمات العامة والحرمان منها. (17.10.2018)  

مواضيع ذات صلة

Libyen Kämpfe um Tripolis

ليبيا ـ السراج يحذر الأوروبيين من موجة لجوء بسبب "حرب حفتر" 16.04.2019

حذر رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فايز السراج في مقابلة مع صحفيتين إيطاليتين من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية، محملا الجنرال حفتر مسؤولية التصعيد ووصفه "بالخائن".

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

لماذا لم يصدر موقف أوروبي موحد تجاه الهجوم على طرابلس؟ 11.04.2019

بعد أسبوع من بدء الهجوم على طرابلس، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يطالب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر بوقف هجومها على العاصمة. ويرى مراقبون أن الخلاف الفرنسي الإيطالي حال دون صدور موقف مشترك حول ما يجري في ليبيا.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Premierminister Giuseppe Conte

فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا للتشاور "بعد تهجم غير مسبوق" 07.02.2019

وصلت العلاقات بين فرنسا والحكومة الشعبوية في إيطاليا لمستوى غير معهود من دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي. فرنسا استدعت سفيرها في إيطاليا للتشاور بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  