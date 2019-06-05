إيطاليا: اعتقال أشخاص بينهم إمام بتهم تتعلق بدعم جبهة النصرة

قالت الشرطة الإيطالية السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول 2019) إنها ألقت القبض على عدة أشخاص في منطقة "أبروتسو"، وسط البلاد، بتهمة ارتكاب جرائم مالية وتمويل الإرهاب.

وأضافت الشرطة وشرطة الأموال العامة أن مذكرة توقيف كانت صدرت بحق عشرة أشخاص، غير أنها لم تفصح عما إذا كان المشتبه بهم قد وضعوا قيد الاحتجاز أو الإقامة الجبرية. ويتضمن المشتبه بهم ثمانية تونسيين ومواطنين إيطاليين، بينهم إمام مسجد "أبروتسو" ومستشار ضرائب إيطالي.

وبحسب الشرطة، جرى جمع "مبالغ طائلة" لصالح فصيل "جبهة النصرة"، وهو الجناح السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي، عبر الحيل المحاسبية والتهرب الضريبي، وأنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة "تزيد عن مليون يورو".

كما ذهب جزء من هذه الأموال إلى أئمة مساجد في إيطاليا، بينهم إمام كان قد أدين في قضية إرهابية في الماضي، بحسب الشرطة الإيطالية وشرطة الأموال العامة.

ي.أ/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)