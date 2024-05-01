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إيشيتي بيكيله

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موضوعات من إيشيتي بيكيله

ما قصة بحث أرض الصومال عن "تثبيت استقلالها" بدعم إثيوبي؟

"أرض الصومال" ـ حلم الاستقلال يصطدم بعقبة الاعتراف الدولي

"أرض الصومال" ـ حلم الاستقلال يصطدم بعقبة الاعتراف الدولي

تنتظر أرض الصومال إبرام اتفاق مثير للجدل مع إثيوبيا، تعترف بموجبه هذه الأخيرة بها. لماذا تدعم أديس أبابا هذا الإقليم؟
سياسة٢٠ مايو ٢٠٢٤
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