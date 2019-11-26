 إيرلندا.. المختصر المفيد حول مراكز ″الدعم المباشر″ للاجئين | ثقافة ومجتمع | DW | 29.11.2019

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ثقافة ومجتمع

إيرلندا.. المختصر المفيد حول مراكز "الدعم المباشر" للاجئين

إذا كنت طالب لجوء في إيرلندا، فمن الأرجح أن اقامتك ستكون في إحدى مراكز "الدعم المباشر"، والتي تعنى باللاجئين. إليك ما تحتاج معرفته حول هذه الخدمة.

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طريقة العمل

  • عند وصولك إلى إيرلندا كطالب لجوء، سيتم منحك إقامة مؤقتة في مركز استقبال في دبلن وذلك أثناء دراسة طلبك.

  • من هناك، سيتم فرزك بعد ذلك إلى واحد من بين 39 "مركز دعم مباشر" المنتشرة داخل المقاطعات الإيرلندية.

  • ستتلقى هناك ثلاث وجبات يومياً، ومكان للنوم، بالإضافة إلى مصروف أسبوعي متواضع (38.80 يورو للبالغين و29.80 يورو للأطفال).

  • قد يحق لك أيضاً الحصول على بعض الملابس وغيرها من الحاجات الشخصية الضرورية.

  • بعد تسعة أشهر من تقديم طلب اللجوء الخاص بك، يحق لك التقدم بطلب السماح بالعمل.

  • في مركز الدعم المباشر، ستحصل على رعاية طبية مجانية.

  • يتعين على كل طفل بين سن 4-16 الذهاب إلى أقرب مدرسة. تستثنى منطقة دبلن من هذه القاعدة، حيث يتم دمج المدرسة في مركز "الاستقبال المؤقت".

  • التعليم الجامعي ليس مجانياً عاده لطالبي اللجوء.

تاريخ هذه الخدمة

  • تم إنشاء "الدعم المباشر" كإجراء طارئ في عام 1999. وأصبحت الخدمة متوفرة بشكل نظامي ابتداء من نيسان/أبريل 2000، وكان هذا الإجراء لتأمين إقامة قصيرة الأجل لطالبي اللجوء الذين كانوا يصلون إلى البلد في ذلك الوقت؛ نتيجة حروب البلقان.

  • بعد مرور 20 عاماً، لا تزال الخدمة موجودة، ويتم إسكان الكثيرين فيها لعدة سنوات متتالية، وهي حالة يقول البعض إنها تنتهك حقوق الإنسان.

  • يشرف على هذه المراكز المنتشرة، "مركز الخدمة الاقتصادية والتقييم التابع للحكومة الإيرلندية (IGEES) " والذي يشمل مجموعة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك الإقامة والغذاء والصحة والتعليم المقدمة مباشرة إلى طالبي الحماية الدوليين من خلال جميع الإدارات والوكالات الحكومية ذات الصلة. وهذا يعني أن طالب اللجوء يحصل على مكان للنوم وتناول الطعام، ولكن العديد من العائلات يتم إسكانها في غرفه واحدة، وغالباً لا توجد مرافق الطبخ.

  • هناك حالياً 39 مركزاً تعمل في جميع أنحاء البلاد. سبعة مملوكة للدولة، فيما يدير المقاولون الخاصون المراكز الباقية المنتشرة في 17 مقاطعة في البلاد.

  • تتواجد مراكز الدعم المباشر في بعض الأحيان في بيوت الشباب أو في نزل خاصة توفر إقامة للمبيت والإفطار أو حتى في مساكن خاصة، ويمكن أن تكون أيضاً في الحدائق العامة عبر البيوت المتنقلة وغيرها من حلول الإسكان المؤقتة.

  • تم تحديد ميزانية الدعم المباشر في عام 2019 بمبلغ 70 مليون يورو. ومع ذلك، في آب/ أغسطس 2019، أجرت الحكومة الأيرلندية مراجعة للإنفاق ووجدت أنها قد تجاوزت المبلغ المرصود أكثر من 50٪ هذا العام وحده. في تشرين الأول/ أكتوبر، تم الإعلان عن الحاجة إلى إضافة مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو إلى ميزانية 2019. في حين تم رصد الحاجة إلى توفير أكثر من 80 مليون يورو لتغطية تكاليف المخصص المباشر للعام 2020.

  • وفقاً لـ IGEES في عام 2018، كلف دعم الدولة المباشر للمراكز الخاصة باللاجئين حوالي 78 مليون يورو (أعلى مستوى لها منذ 2010). وفي عام 2019، يتوقع أن يتجاوز الإنفاق حوالي 120 مليون يورو.

لماذا ارتفعت التكاليف؟

  • وفقًا لـIGEES، هناك ارتفاع في عدد طالبي اللجوء الجدد في عام 2019، بنسبة 40٪ مقارنة بالعام السابق.

  • بالمقابل انخفض عدد الذين يغادرون تلك المأوي اللاجئين. وذلك بسبب أن طلبات اللجوء تستغرق وقتًا أطول للبت فيها.

  • حوالي 12٪ من المقيمين في مراكز الدعم المباشر هم لاجئون معترف بهم ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على سكن في مكان آخر.

  • بسبب امتلاء السكنات، وتجاوز طاقته القصوى، أصبح يتعين على الحكومة الإيرلندية، أن تدفع تكاليف الإقامة في حالات الطوارئ بشكل اضافي للاجئين وذلك بمعدل 100 يورو في المتوسط للشخص في الليلة الواحدة.

  • بعد تقرير حكومي في عام 2017 (تقرير مكماهون)، تم رفع سوية السكن والخدمات ما أدى إلى ارتفاع التكاليف.

مراكز الدعم المباشر في عام 2019

  • في حزيران/يونيو 2019، كان هناك 7016 شخصاً يستفيدون من خدمات الدعم المباشر. ومن المتوقع أن تزيد الأعداد إلى 7700.

  • بعد تقرير مكماهون، قدمت ثلاثة مراكز دعم مباشر في إيرلندا خطة "العيش المستقل". وهذا يعني أن السكان يمكنهم الحصول على الطعام من قاعة الطعام باستخدام نظام النقاط غير النقدي. وقدمت ثلاثة مراكز أخرى هذا المخطط في عام 2019 مما يعني أنه يمكن لحوالي 2000 طالب لجوء الوصول إلى هذا الخدمة.

  • وجدت مراجعة IGEES أن "حوالي 60 ٪ من جميع النزلاء تراوحت مدة اقامتهم في مراكز الإقامة بين 18 و45 شهراً."

  • هناك سبعة مراكز إقامة للذكور فقط ومركز واحد مخصص للنساء فقط ويقع في مدينة كيري.

روابط مفيدة لطالبي اللجوء في إيرلندا:

Asylum in Europe website: http://www.asylumineurope.org/reports/country/republic-ireland/reception-conditions/housing/types-accommodation

Irish Refugee Council: https://www.irishrefugeecouncil.ie/

Migrant and Refugee Rights  https://www.nascireland.org/campaigns/asylum-process-direct-provision

Citizens Information Ireland:  https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/asylum_seekers_and_refugees/services_for_asylum_seekers_in_ireland/direct_provision.html

مهاجر نيوز - 2019

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    الكاتب: دانييل هاينريش/شمس العياري


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