إيرلندا.. المختصر المفيد حول مراكز "الدعم المباشر" للاجئين

طريقة العمل

يتعين على كل طفل بين سن 4-16 الذهاب إلى أقرب مدرسة. تستثنى منطقة دبلن من هذه القاعدة، حيث يتم دمج المدرسة في مركز "الاستقبال المؤقت".

ستتلقى هناك ثلاث وجبات يومياً، ومكان للنوم، بالإضافة إلى مصروف أسبوعي متواضع (38.80 يورو للبالغين و29.80 يورو للأطفال).

من هناك، سيتم فرزك بعد ذلك إلى واحد من بين 39 "مركز دعم مباشر" المنتشرة داخل المقاطعات الإيرلندية.

عند وصولك إلى إيرلندا كطالب لجوء، سيتم منحك إقامة مؤقتة في مركز استقبال في دبلن وذلك أثناء دراسة طلبك.

تاريخ هذه الخدمة

تم إنشاء "الدعم المباشر" كإجراء طارئ في عام 1999. وأصبحت الخدمة متوفرة بشكل نظامي ابتداء من نيسان/أبريل 2000، وكان هذا الإجراء لتأمين إقامة قصيرة الأجل لطالبي اللجوء الذين كانوا يصلون إلى البلد في ذلك الوقت؛ نتيجة حروب البلقان.

بعد مرور 20 عاماً، لا تزال الخدمة موجودة، ويتم إسكان الكثيرين فيها لعدة سنوات متتالية، وهي حالة يقول البعض إنها تنتهك حقوق الإنسان.

يشرف على هذه المراكز المنتشرة، "مركز الخدمة الاقتصادية والتقييم التابع للحكومة الإيرلندية (IGEES) " والذي يشمل مجموعة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك الإقامة والغذاء والصحة والتعليم المقدمة مباشرة إلى طالبي الحماية الدوليين من خلال جميع الإدارات والوكالات الحكومية ذات الصلة. وهذا يعني أن طالب اللجوء يحصل على مكان للنوم وتناول الطعام، ولكن العديد من العائلات يتم إسكانها في غرفه واحدة، وغالباً لا توجد مرافق الطبخ.

هناك حالياً 39 مركزاً تعمل في جميع أنحاء البلاد. سبعة مملوكة للدولة، فيما يدير المقاولون الخاصون المراكز الباقية المنتشرة في 17 مقاطعة في البلاد.

تتواجد مراكز الدعم المباشر في بعض الأحيان في بيوت الشباب أو في نزل خاصة توفر إقامة للمبيت والإفطار أو حتى في مساكن خاصة، ويمكن أن تكون أيضاً في الحدائق العامة عبر البيوت المتنقلة وغيرها من حلول الإسكان المؤقتة.

تم تحديد ميزانية الدعم المباشر في عام 2019 بمبلغ 70 مليون يورو. ومع ذلك، في آب/ أغسطس 2019، أجرت الحكومة الأيرلندية مراجعة للإنفاق ووجدت أنها قد تجاوزت المبلغ المرصود أكثر من 50٪ هذا العام وحده. في تشرين الأول/ أكتوبر، تم الإعلان عن الحاجة إلى إضافة مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو إلى ميزانية 2019. في حين تم رصد الحاجة إلى توفير أكثر من 80 مليون يورو لتغطية تكاليف المخصص المباشر للعام 2020.