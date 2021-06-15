تعد مجموعة الصناعات الفضائية الأوروبية/ EADS، التي سُميت لاحقاً بـ"مجموعة ايرباص" من أكبر شركات الصناعات الفضائية والجوية في أوروبا. أعلنت المجموعة نهاية 2013 عن إلغاء 5800 وظيفة من أجل "كسب أسواق في الأسواق الناشئة".

بدأت مجموعة إيرباص العملاقة كاتحاد لشركات تصنيع الطائرات، لكن المجموعة، التي تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقراً لها، باتت تنتج اليوم ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة. وتعد طائراتها "إيرباص" من أحجام مختلفة الأكثر شهرة في العالم إلى جانب طائرات بوينغ الأمريكية.