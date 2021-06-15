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إيرباص

تعد مجموعة الصناعات الفضائية الأوروبية/ EADS، التي سُميت لاحقاً بـ"مجموعة ايرباص" من أكبر شركات الصناعات الفضائية والجوية في أوروبا. أعلنت المجموعة نهاية 2013 عن إلغاء 5800 وظيفة من أجل "كسب أسواق في الأسواق الناشئة".

بدأت مجموعة إيرباص العملاقة كاتحاد لشركات تصنيع الطائرات، لكن المجموعة، التي تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقراً لها، باتت تنتج اليوم ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة. وتعد طائراتها "إيرباص" من أحجام مختلفة الأكثر شهرة في العالم إلى جانب طائرات بوينغ الأمريكية.

ARCHIV - Besucher der Luftfahrtmesse in Le Bourget gehen zwischen einer Boeing 777 (l) und einem Airbus A340 hindurch (Archivbild vom 14.06.2005). EPA/SRDJAN SUKI (zu dpa-Korr Luftfahrt-Jubiläumsmesse inmitten Jahrhundertkrise vom 11.06.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لحل نزاع بوينغ وإيرباص 15.06.2021

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل الخلاف القديم المتعلق بالاعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي ايرباص وبوينغ لصناعة الطيران.
KAYSERI, TURKEY - MARCH 03: Technicians conduct light and heavy maintenance of next generation transport aircraft A400M named as Koca Yusuf in Turkish, which increase the tactical and transport capabilities of the Turkish Armed Forces, at Kayseri 2nd Air Maintenance Factory Directorate in Kayseri Turkey on March 03, 2020. Turkey is manufacturing partner of next-generation transport aircraft A400M together with Airbus. Aside Airbus, version update named retrofit is performed only in Kayseri. Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تقرير: تركيا نقلت موادا حربية إلى ليبيا على متن طائرات إيرباص 25.08.2020

نقل الجيش التركي موادا حربية على متن طائرات من طراز إيرباص إلى ليبيا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أوروبية، فيما يطالب سياسيون ألمان بكشف ملابسات التفاصيل الواردة في هذه التقارير.
Juli 2020, Teruel, Spanien,Aufnahme von einer ausgemusterten Boeing 747 von British Airways

نهاية الطائرات العملاقة.. وداعاً بوينغ 747 وإيرباص A380! 01.08.2020

العديد من شركات الطيران لاحظت بأن طائراتها العملاقة عالية التكلفة، ومع تأثر قطاع الطيران بأزمة كورونا، قررت أشهر شركتين بشكل أسرع من المتوقع إيقاف إنتاج اثنتين من أكبر ظائراتها وهما بوينغ 747 وإيرباص A380.
Firefighters spray water on the wreckage of a Pakistan International Airlines aircraft after it crashed at a residential area in Karachi on May 22, 2020. - A Pakistani passenger plane with nearly 100 people on board crashed into a residential area of the southern city of Karachi on May 22. (Photo by Rizwan TABASSUM / AFP) (Photo by RIZWAN TABASSUM/AFP via Getty Images)

باكستان - نجاة شخصين فقط ومقتل 97 في تحطم الطائرة المنكوبة 23.05.2020

أكدت سلطات الصحة الباكستانية مقتل 97 شخصاً من ركاب الطائرة والتي كان على متنها 91 راكبا وطاقم مكون من ثمانية أفراد في شارع ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي، وتم تحديد هوية 19 شخصاً حتى الآن.
ARCHIV - Ein Airbus-Mitarbeiter montiert im Werk in Hamburg-Finkenwerder einen Airbus A319 (Archivfoto vom 23.02.2007). Das Management des Flugzeugherstellers hatte dem Konzernbetriebsrat am Freitag (28.04.2007) seine Pläne über die geplante Einsparung von 10 000 Stellen bei Airbus detailliert vorgelegt. Nach Angaben französischer Gewerkschafter sollen allein in Hamburg 2317 Stellen der insgesamt 12 000 Arbeitsplätze wegfallen. Der Stellenabbau erfolgt im Rahmen des Sanierungsprogramms «Power8», das nach den milliardenschweren Produktionsproblemen beim Großflugzeug A380 aufgelegt wurde. Foto: Maurizio Gambarini dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

إيرباص تقيل 16 موظفا بسبب حيازة مستندات سرية للجيش الألماني 01.12.2019

بعد تحقيقات أمنية بدأتها السلطات الألمانية منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أقالت مجموعة إيرباص عدداً من الموظفين لديها لحيازتهم معلومات سرية تخص الجيش الألماني، وما تزال تحيط السرية هذا الموضوع كون التحقيقات ما تزال جارية.

November 11, 2019, Cape Canaveral, Florida, United States of America: The SpaceX Falcon 9 rocket carrying the Starlink satellites lifts off from Launch Pad 39A at the Kennedy Space Center November 11, 2019 in Cape Canaveral, Florida. A batch of 60 small satellites were delivered to their target orbit to provide internet service to consumers. (Credit Image: Â© Spacex via ZUMA Wire |

ألمانيا .. لماذا التردد في اقتحام الفضاء؟ 17.11.2019

بوجه عام، لا تعد عبارة "صنع في ألمانيا" هي القوة الدافعة الوحيدة للشركات الأوروبية الكبرى التي قد تجعلها مستعدة للذهاب إلى الفضاء. تنفق ألمانيا الملايين على صناعات الفضاء لكن منتقدين يقولون إن هذا الإنفاق لا يكفي.
FILE - In this April 13, 2017, file photo, a pilot waves from the flight deck of a Boeing 737 MAX 9 as it rolls out for the airplane's first flight, in Renton, Wash. A temporary injunction freezing a joint venture between airplane manufacturers Boeing and Embraer has been overruled by a Brazilian justice. The ruling was made Saturday, Dec. 22, 2018 by Federal Court President Therezinha Cazerta, who said that the matter is outside the court's purview. (AP Photo/Ted S. Warren, File) |

طيران "أديل" السعودي يتخلى عن طائرات بوينغ لصالح إيرباص 07.07.2019

في خطوة قد تترك آثارا على العلاقات الأمريكية السعودية أعلنت شركة "طيران أديل" السعودية للرحلات منخفضة إلغاء طلبية أولية لشراء ما يصل إلى 50 طائرة بوينغ طراز ماكس 737 بقيمة 5.9 مليار دولار، والتعاقد مع إيرباص الأوروبية.
ARCHIV - Der erste Airbus A380, der im Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder an die arabische Airline Emirates ausgeliefert wurde, startet am 29.07.2008 vom Werksflughafen in Hamburg-Finkenwerder Richtung Dubai. Ein Triebwerkausfall hat einen Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates am Sonntagabend kurz nach dem Start in Sydney zur Umkehr gezwungen. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa 0127 Triebwerkausfall auf Airbus A380 - Umkehr kurz nach dem Start am 12.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شركة "إيرباص" تعلن وقف إنتاج طائرة "إيه 380" العملاقة 14.02.2019

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية وقف إنتاج طائرات "إيه 380" وتوقف تسليمها في 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.
DEU, Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/Main: Flughafen Frankfurt. Fraport. Boeing 747-400 Jumbojet der Lufthansa beim Start. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بوينغ 747: نصف قرن في السماء 12.02.2019

قبل خمسين عاماً، انطلقت أول رحلة لطائرة بوينغ 747. ولم تكتسب هذه الطائرة التي عرفت باسم "جامبو جت" شهرتها من ضخامتها وتقنياتها العالية فحسب، وإنما لفخامتها الراقية. تعرف على بوينغ "ملكة السماء" في هذه الجولة المصورة.
04.10.2018, Schleswig-Holstein, Panker: Eine Drohne wird von Mitarbeitern des Unternehmens Airbus auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Todendorf von einer Abschussrampe ausgesendet. Das Zusammenspiel von bemannten und unbemannten Flugzeugen wird über der Ostsee getestet. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit

إيرباص تختبر استخدام طائرات مسيرة لمرافقة طائرات مقاتلة 05.10.2018

لمواكبة التطور المتسارع في مجال الحروب الجوية والاستراتيجيات العسكرية، تعمل شركة إيرباص الأوروبية على اختبار أسراب من الطائرات المسيرة لترافق الطائرات الحربية أثناء مهامها. فهل ستغير هذه الطائرات من طبيعة الحروب الجوية؟

ما هي آخر الصيحات في عالم الطيران؟ 26.04.2018

تقدم 1100 جهة عرض من 41 دولة أحدث إصداراتها من الطائرات والطائرات بدون طيار (درون) والتاكسي الطائر وتقنيات الصواريخ ضمن فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاءن الذي يعد من أكبر معارض الطيران في العالم.

HANDOUT - Ein NH 90 Caiman Helikopter der französischen Marine (undatiert). Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ/Montag) berichtet, kommt ein unter Verschluss gehaltener Bericht der Bundeswehr zu dem Ergebnis, dass der Helikopter NH90 als «mehrrollenfähiger Hubschrauber» in der Marine ungeeignet sei. Trotzdem plane das Ministerium, 18 Hubschrauber «NH90» in der Version «NFH NGEN Sea Lion» im Wert von 915 Millionen Euro für die Seestreitkräfte zu kaufen. Foto: Anthony Pecchi/NHIndustries (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Urhebernennung Anthony Pecchi/NHIndustries) +++(c) dpa - Bildfunk+++

قطر تشتري مروحيات إيرباص العسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار 15.03.2018

وقعت قطر صفقة لشراء مروحيات عسكرية مع شركة "ايرباص" الأوروبية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ليرتفع اجمالي نفقات السلاح للدوحة منذ اندلاع الأزمة مع جيرانها الخليجيين إلى نحو 30 مليار يورو.

This artist rendering provided by Airbus shows a vehicle in their flying car project, Vahana. Even before George Jetson entranced kids with his flying car, people dreamed of soaring above traffic congestion. Inventors and entrepreneurs have tried and failed to make the dream a reality, but that may be changing. Nearly a dozen companies around the globe, some of them with deep pockets like Airbus, are working to develop personal aircraft that let people hop over crowded roadways. (Airbus via AP) |

أول تاكسي طائر بدون طيار من إيرباص .. قريباً 24.02.2018

بعد عامين من العمل الشاق، أجرى خبراء من شركة "إيرباص" أول اختبار لتاكسي طائر من دون طيار، الذي أطلق عليه اسم "ألفا واحد" من مشروع "فاهانا".

قبلة حياة إماراتية لطائرات تصنعها إيرباص! 18.01.2018

كان مستقبل طائرات إيه 380 العملاقة على المحك، إذ كانت مهددة بتوقف إنتاجها، قبل أن تأتي قبلة الحياة من الإمارات، التي اشترت 20 طائرة من هذا النوع الذي تصنعه شركة إيرباص الفرنسية-الألمانية. بهذه الصفقة الضخمة التي قد تشمل 16 طائرة أخرى، يكون عمر 'إيه 380' قد طال لعشر سنوات أخرى على الأقل.
Airbus A380 von Emirates beim Start Aufnahme: 12/2015 Copyright: Airbus Frei zur Verweneung für Pressezwecke

"الإمارات" تنقذ إيرباص العملاقة بصفقة ضخمة بـ 16 مليار دولار 18.01.2018

بعد أيام عن إعلان رسمت فيه مصيرا قاتما لطائرتها إيه 380، تعلن شركة إيرباص الفرنسية-الألمانية اليوم الخميس إبرام صفقة جديدة مع طيران الإمارات، سوف تضمن إنتاج الطائرة العملاقة لعشر سنوات قادمة على الأقل وبصفقة ضخمة.
Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani and French President Emmanuel Macron give a press conference following the signing of agreements in Doha on December 7, 2017. Emmanuel Macron arrived in Qatar on his first official state visit to the Gulf emirate since taking office. / AFP PHOTO / KARIM JAAFAR

قطر توقع عقود شراء 12 طائرة رافال و50 طائرة ايرباص فرنسية 07.12.2017

شهدت الزيارة التي يقوم بها الرئيس ماكرون إلى الدوحة، التوقيع على عدد من العقود قدرت قيمتها بنحو 12 مليار يورو، ضمت طائرات رافال وطائرات إيرباص. وأزمة الخليج حاضرة في المؤتمر الصحفي المشترك.

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