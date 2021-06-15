تعد مجموعة الصناعات الفضائية الأوروبية/ EADS، التي سُميت لاحقاً بـ"مجموعة ايرباص" من أكبر شركات الصناعات الفضائية والجوية في أوروبا. أعلنت المجموعة نهاية 2013 عن إلغاء 5800 وظيفة من أجل "كسب أسواق في الأسواق الناشئة".
بدأت مجموعة إيرباص العملاقة كاتحاد لشركات تصنيع الطائرات، لكن المجموعة، التي تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقراً لها، باتت تنتج اليوم ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة. وتعد طائراتها "إيرباص" من أحجام مختلفة الأكثر شهرة في العالم إلى جانب طائرات بوينغ الأمريكية.
كان مستقبل طائرات إيه 380 العملاقة على المحك، إذ كانت مهددة بتوقف إنتاجها، قبل أن تأتي قبلة الحياة من الإمارات، التي اشترت 20 طائرة من هذا النوع الذي تصنعه شركة إيرباص الفرنسية-الألمانية. بهذه الصفقة الضخمة التي قد تشمل 16 طائرة أخرى، يكون عمر 'إيه 380' قد طال لعشر سنوات أخرى على الأقل.