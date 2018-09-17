إيرباص تختبر استخدام طائرات مسيرة لمرافقة طائرات مقاتلة

تختبر شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات على سواحل بحر البلطيق المتاخمة لولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية، إمكانية مرافقة سرب من الطائرات المسيرة لطائرات مقاتلة في الجو. وأعلن فلوريان تايش، المتحدث باسم قطاع الدفاع والفضاء بشركة إيرباص، قبيل القيام بالتدريب الاختباري "نحن نبحث إمكانيات استخدام الطائرات المسيرة، ضمن استراتيجية الحروب الجوية المعاصرة".

وقال تايش إن القوات المسلحة الأمريكية، قطعت شوطا كبيرا بحق في هذا المجال، ومن الممكن أن يكون الروس والصينيون قطعوا شوطا مماثلا في ذلك. وأوضح تايش أن، المهندسين لدى الشركة يعملون منذ أكثر من عشرة أعوام على إمكانيات استخدام الطائرات المسيرة في العمليات المختلفة، مبينا أنه من المقرر أن تكون إيرباص قد طورت بحلول عام 2025 منظومة مصاحبة للطائرات الحربية من الطائرات المسيرة.

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وأضاف تايش أنه من الممكن أن يمثل ذلك إمكانية لإنتاج طائرات حربية أوروبية جديدة أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا تأييدها لإنتاجها. وتابع نفس المتحدث أن الإمكانيات المحتملة هي استخدام سرب الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع والتشويش على اتصالات الخصم أو استخدام الأسلحة القاتلة أيضا.

هذا وتتم التدريبات في ساحة تدريبات الجيش في توديندورف بمنطقة بانكر (دائرة هولشتاين الشرقية)، وتضم عددا كبيرا من الطائرات المسيرة، التي يتم إطلاقها فوق بحر البلطيق من منصات أرضية لمرافقة طائرة لير جيت مزودة بمقصورة قيادة الطائرة تورنادو المقاتلة. كما يشترط أن يكون قائد الطائرة المقاتلة متمتعا بالتحكم في اتجاه الطائرة المسيرة والوظائف الموكولة إليها. يُشار إلى أن الطائرات سيتم إطلاقها في العادة أمام الطائرة المقاتلة لتقوم بعملية تشبه الإنذار المبكر.

ر.م/ط.أ