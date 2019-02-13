 إيران: 20 قتيلاً من الحرس الثوري في تفجير انتحاري | أخبار | DW | 13.02.2019

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أخبار

إيران: 20 قتيلاً من الحرس الثوري في تفجير انتحاري

ذكرت وكالة أنباء إيرانية محلية أن جماعة "جيش العدل" المتشددة في جنوب إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف الحرس الثوري الإيراني أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

Iran feiert 40 Jahre Islamische Republik - Revolutionsgarde (picture alliance/dpa)

ذكرت وكالة "فارس" للأنباء  الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2019) أن 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية. وأكدت الوكالة أن جماعة تطلق على نفسها اسم "جيش العدل"، وهي جماعة متشددة، تبنت مسؤوليتها عن الهجوم.

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وقال الحرس الثوري في بيان إن حافلة تقل أعضاءه تعرضت لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة. ووقع الهجوم على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.

وقالت وكالة "فارس" إن عشرة من أفراد الحرس الثوري أصيبوا أيضاً في الهجوم، الذي استهدف حافلة كانت تنقل أفراد القوة. وأظهر مقطع مصور نشرته الوكالة المحلية دماء وأنقاضاً على الطريق السريع في موقع الهجوم.

وكان هجوم لمسلحين على موكب عسكري في مدينة الأحواز في الخريف الماضي قد أسفر عن مقتل 25 على الأقل، بينهم 12 من الحرس الثوري.

ي.ب/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)

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