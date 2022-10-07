إيران: وفاة أميني ناجمة عن تداعيات مرضيّة سابقة وليس بسبب "ضربات"

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن تقريرًا للطب الشرعي الإيراني نفى أن تكون الشابة "مهسا أميني" قد نجمت عن تعرّضها لضربات على الرأس والأطراف أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.
قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.
ذكرت منظمة العفو الدولية أن تستخدم وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، وذلك بعد تأكيد مصرع 93 شخصا على الأقل في الاحتجاجات الأخيرة على مقتل مهسا أميني. ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على تقرير المنظمة الحقوقية.
في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول