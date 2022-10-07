 إيران: وفاة أميني ناجمة عن تداعيات مرضيّة سابقة وليس بسبب ″ضربات″ | DW الأخبار | DW | 08.10.2022

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إيران: وفاة أميني ناجمة عن تداعيات مرضيّة سابقة وليس بسبب "ضربات"

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن تقريرًا للطب الشرعي الإيراني نفى أن تكون الشابة "مهسا أميني" قد نجمت عن تعرّضها لضربات على الرأس والأطراف أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

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الطب الشرعي الإيراني: وفاة مهسا أميني لم تحدث نتيجة التعرض للضرب 07.10.2022

قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.

ARCHIV 21.09.2022 *** FILE PHOTO: People light a fire during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 21, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE DUE TO LIGHTING CONDITIONS/File Photo

منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 75 شخصاً منذ وفاة مهسا أميني 27.09.2022

قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.

Sep 28, 2022 - Tehran, Tehran, Iran - This photo shows that Iranian women are on the front line of the protests and are fighting against the agents of repression. Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman, was arrested in Tehran on 13 September by the morality police, a unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. She fell into a coma while in police custody and was declared dead on 16 September, with the authorities saying she died of heart failure while her family advised that she had no prior health conditions. Her death has triggered protests in various areas in Iran and around the world. According to Iran's state news agency IRNA, Iranian President Ebrahim Raisi expressed his sympathy to the family of Amini on a phone call and assured them that her death will be investigated carefully. Chief Justice of Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i assured her family that upon its conclusion, the investigation results by the Iranian Legal Medicine Organization will be announced without any special considerations. (Credit Image: © Social Media/ZUMA Press

أمنستي: إيران تستخدم عمدا "وسائل قاتلة" لقمع الاحتجاجات 30.09.2022

ذكرت منظمة العفو الدولية أن تستخدم وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، وذلك بعد تأكيد مصرع 93 شخصا على الأقل في الاحتجاجات الأخيرة على مقتل مهسا أميني. ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على تقرير المنظمة الحقوقية.

September 17, 2022, Tehran, Tehran, Iran: Mahsa Amini, 22, passed away in Iran's Kasra Hospital after being arrested by morality police (a dedicated unit that enforces strict dress codes for women, such as wearing the compulsory headscarf) for her alleged improper hijab and being taken to the Vozara detention center on Sep 16, 2022. Originally from Sanandaj, western Iran, Amini was visiting Tehran with her family when she was arrested. (Credit Image: Â© Social Networks via ZUMA Press Wire

قضية مهسا أميني.. احتجاجات جديدة في إيران وسقوط قتلى 19.09.2022

في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.