 إيران وتركيا ـ ″الأصدقاء الجدد″ للفلسطينيين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.02.2020

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سياسة واقتصاد

إيران وتركيا ـ "الأصدقاء الجدد" للفلسطينيين

تلتزم تركيا وإيران أكثر من أي بلد آخر في الشرق الأوسط بمواقف لصالح القضية الفلسطينية. وللبلدين أسباب ملموسة لاتخاذ هذا النهج، لأن البلدين لا يتمتعان حاليا بسمعة جيدة في المنطقة.

مشهد من اشتباكات اسرائيلية فلسطينية أمام باحة المسجد الأقصى في آب / أغسطس 2019

مشهد من اشتباكات اسرائيلية فلسطينية أمام باحة المسجد الأقصى في آب / أغسطس 2019

الإعلان صدر بشكل عابر على تويتر. "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي لن تمر، كما غرد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في 10 شباط/ فبراير. ايران ستواصل الوقوف إلى جنب الشعب الفلسطيني ودعم حقه في "إعادة أرضه وتحريرها". وأضاف ظريف عبر تويتر:"القدس ستبقى عاصمة الفلسطينيين ونحن نتطلع إلى تحريرها الكامل". وفي شريط فيديو مرفق أعلن أن الشعب الإيراني وحكومته سيواصلون دعم الفلسطينيين بغض النظر عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد.

وبهذه التغريدة تبع ظريف خط المرشد الأعلى لايران علي خامنئي الذي تحدث أيضا في  5 شباط/ فبراير عن "صفقة القرن" من ترامب: "الطغاة والمشاغبون" الأمريكيون وضعوا بمخططهم مؤشرا على "قبحهم". والخطة ستموت "قبل أن يموت ترامب"، كما أعلن خامنئي. "القوة المتعجرفة حاولت دفع الفلسطينيين إلى النسيان. لكن جهودهم ستقود إلى الأثر العكسي بالتحديد".

احتجاج آخر من تركيا

الاحتجاج القوي ضد الخطة التي وضعها ترامب لا يصدر عن طهران فحسب، فحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقدها بكلمات قوية. "تركيا لن تسمح أبدا أن يتبعثر مخطط السلام للشرق الأوسط في المنطقة من خلال ما يُسمى صفقة القرن"، كما أعلن لآأردوغان على هامش مؤتمر في ماليزيا. وخطة ترامب "ليست إلا حلما يهدد السلام في المنطقة. لن نسمح بأن يصبح حقيقة".

غضب الشارع العربي: مشهد من غزة يناير 2020

غضب الشارع العربي: مشهد من غزة يناير 2020

وفي هذه النقطة كان أردوغان بشكل استثنائي متفقا مع خصومه في الداخل. "وضع القدس هو محل النضال المشترك للعالم الإسلامي"، كما أعلن عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو خلال تجمع احتجاجي في 9  شباط/ فبراير الجاري. وإمام أوغلو هو إحدى الشخصيات المعروفة لأكبر حزب معارض في البلاد، حزب الشعب الجمهوري.

تحفظ غالب على مواقف الدول العربية

تصريحات أردوغان إضافة إلى ظريف وخامنئي هي الأقوى التي سُجلت في المنطقة منذ الكشف عن خطة ترامب. وفي هذا السياق تم تصوير النائب البرلماني الكويتي، مرزوق الغنايم السبت الماضي وهو يرمي نسخة من الخطة في سلة المهملات، ويؤكد بذلك تقييمه للقول بأن الخطة تنتمي "لسلة مهملات التاريخ".

والانتقاد من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط جاء في غالبه متحفظا بوضوح مقارنة مع السنوات السابقة. فالجامعة العربية أعلنت مثلا في بيان أنها لن تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الخطة، لأنها "لا تتجاوب مع الحقوق الأدنى وتطلعات الشعب الفلسطيني"، موضحة أن خطة ترامب تقود إلى "نظام التمييز العنصري".

تركيا وايران: دولتان على هامش العالم العربي

وهذا التحفظ سمح لايران وتركيا التموقع في سدة الاحتجاجات ضد خطة ترامب. ومكون واحد يجمع بين البلدين، وهو أنهما من الناحية اللغوية لا ينتميان للعالم العربي. وهذا الموقع اللغوي الهامشي كان له نتيجة سياسية بحيث أن البلدين لم يتمكنا أبدا من التحول إلى صلب "العالم العربي". ومواطنوهم المؤمنون يرون أنفسهم متحدين من خلال الانتماء المشترك لكتاب الاسلام المقدس المكتوب باللغة العربية، القرآن.

وتماشى مع هذا الدور الهامشي أن ايران تحت الشاه محمد رضا بهلوي المنهار في 1979 اتبعت نهجا مؤيدا للغرب من الناحية الثقافية كانت صبغته العلمانية أقوى من غالبية الدول العربية المجاورة. وماتزال تركيا تتحمل إرثها التاريخي. فالدولة السابقة التي انهارت في 1922 كانت تُعتبر في الولايات العربية التي تسيطر عليها قوة ايتعمارية انتفض العرب ضدها لاسيما في وقت الحرب العالمية الأولى.

وهذا النفور الممتد من تلك الفترة ينتعش اليوم. وهذا ينعكس هذه الأيام مثلا في الاحتجاج الذي تسبب فيه الالتزام التركي في ليبيا في بعض الدول العربية. ففي ليبيا تدعم تركيا رئيس الوزراء فايز السراج في حربه ضد منافسه الجنرال خليفة حفتر، قائد حكومة المنفى في طبرق. الحكومة في أنقرة تحاول "توسيع سلطتها في مناطق كانت تنتمي سابقا للامبراطورية العثمانية"، كما ورد منتصف كانون الثاني/ يناير المنصرم في صحيفة الأهرام التي تتحكم فيها الحكومة المصرية.

المصالح التركية

وبوجودها في ليبيا وكذلك التزامها في شمال سوريا تسببت تركيا في المنطقة في تحشيد عدة دول ضدها. ومخططاتها الخاصة بليبيا تصطدم بمقاومة مصر والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية. وهذه الدول تقف أيضا ضد الوجود التركي في سوريا. فالبلاد المدمرة بالحرب يمكن أن تنهار كليا وتنزلق في فوضى. وفرار الكثير منعناصر تنظيم داعش الارهابي المحتجزين في معسكرات وسجون الكردية في بداية التدخل التركي يؤكد هذه المخاوف. وفي مناطق الحكم الذاتي تساند تركيا في آن واحد المتنافسين السياسيين فتح وحركة حماس. وهي تقوم بذلك سياسيا واقتصاديا. ونفذت عملاً ذا طبيعة رمزية تمثل في بداية كانون الثاني/ يناير من هذا العام في تسليم نسخ رقمية لوثائق قديمة من فترة الامبراطورية العثمانية من شأنها إعطاء الفلسطينيين نظرة على الممتلكات السابقة في مناطق الحكم الذاتي الحالية. وبهذه الطريقة تريد تركيا دعم الفلسطينيين في التأكيد على طلباتهم المعلنة في أراضي تسيطر عليها اليوم إسرائيل.

وبهذا النوع من السياسة تظهر تركيا كدولة تدعم القضية الفلسطينية أكثر من آخرين. وهذا يجلب لها في أجزاء من العالم العربي تعاطفا ـ أقل من جانب الحكومات.

الحسابات الايرانية

وحتى ايران تكافح من أجل الحصول على تعاطف في العالم العربي. فحتى مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني كانت القيادة في طهران في بعض الدول العربية تواجه انتقادا قويا، لاسيما في لبنان والعراق حيث احتج الكثير من الناس ضد التأثير الإيراني في كلا البلدين. هنا وهناك تظاهر شيعة وسنة معا من أجل دولة ملتزمة بالرفاهية الوطنية بعيدا عن الاعتبارات الدينية. وتغير الوضع بمقتل سليماني في مطار بغداد، ولاسيما أنّ بعض المتظاهرين الشيعة رأوا مجددا في ايران القوة التي تحميهم ضد التجاوزات الأمريكية.

والتطلع إلى قوة حاصنة داخل العالم العربي عبرت عنه إيران كذلك من خلال التزامها لصالح الفلسطينيين. فالنظام في طهران يحاول من خلال هذا النهج حشد السكان خلفه قبيل الانتخابات البرلمانية وفاء للتجربة التي توصي بالتركيز في الداخل على عدو مشترك ـ وفي هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل.

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة ارييل شارون للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم ـ الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت إسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثار موجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط تثير الكثير من الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.

  • Israel | Siedlungsbau (imago images/UPI Photo)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    موقف أمريكي جديد

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي، وفيما رحبت إسرائيل بالموقف الأمريكي، أدانته السلطة الفلسطينية والأردن. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. فيما حذر مراقبون من تداعيات هذا الموقف على الوضع في الشرق الأوسط.

  • Bahrain Eröffnung der Peace to Prosperity Konferenz in Manama | Jared Kushner (Reuters)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    التمهيد لـ"صفقة القرن"

    يُطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة السلام في الشرق الأوسط، التي عكفت إدارة ترامب منذ عام 2017 على إعدادها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان من المتوقع أن يتم الكشف عنها مطلع 2018، لكنها تأجلت. وفي أول مؤتمر علني حول "صفقة القرن" في حزيران/ يونيو 2019 أطلق مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر الجانب الاقتصادي منها، في البحرين ضمن ورشة "من السلام إلى الازدهار"، وسط مقاطعة الفلسطينيين لها.

  • USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني

    قوبل إعلان ترامب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بترحيب إسرائيلي، ورفض وتنديد من قبل القيادة الفلسطينية. فيما توالت ردود فعل العواصم العربية والعالمية. ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن هذه الصفقة. غير أن ما رشح عنها يفيد بأنها تتضمن مفاوضات شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة دول عربية كالأردن ومصر وبرعاية أمريكية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


 

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