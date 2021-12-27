 إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟ | مراسلون حول العالم | DW | 21.01.2022

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مراسلون حول العالم

إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟

فرض الغرب عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وبعد انقطاع طويل تستأنف المفاوضات الآن. فكيف يقيًم الإيرانيون ذلك؟

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This handout photo taken and released on December 3, 2021 by the EU delegation in Vienna shows representatives from Iran (R) and the European Union (L) attending a meeting of the joint commission on negotiations aimed at reviving the Iran nuclear deal in Vienna, Austria. - Negotiations in Vienna aimed at reviving the Iran nuclear deal are to be suspended on December 3 so that European diplomats can review proposals by the Islamic republic, state media said. The talks would most likely resume on December 6 but the negotiating teams would need to remain in the Austrian capital to continue their work, the semi-official ISNA news agency said. (Photo by Handout / EU DELEGATION IN VIENNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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