إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟

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فرض الغرب عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وبعد انقطاع طويل تستأنف المفاوضات الآن. فكيف يقيًم الإيرانيون ذلك؟
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده. ويأتي ذلك في ظل تحذير غربي لإيران باستغلال "آخر فرصة".
أكدت إيران تركيزها على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015.
فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تُحضّر مع حلفائها "بدائل" للاتفاق النووي الإيراني في حال فشل مفاوضات فيينا، اتهمت طهران القوى الغربية بممارسة "لعبة إلقاء اللوم".
اعتبر خبير أمريكي أن رغبة إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لن يؤدي سوى لتمكينها من القيام بتصرفات شريرة. وأحرز تقدم في إنقاذ المباحثات النووية، بعد أن بدت مقترحات إيرانية معدلة أنها تعرقل الجهود الدبلوماسية.
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