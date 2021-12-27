إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟

طهران تركز على رفع العقوبات مع استئناف المباحثات النووية

أكدت إيران تركيزها على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015.