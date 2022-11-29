 إيران.. مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ المحتجين ومصدر معلوماتهم! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.11.2022

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سياسة واقتصاد

إيران.. مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ المحتجين ومصدر معلوماتهم!

أدت قيود الحكومة الإيرانية على الإنترنت وقمع الشرطة للاحتجاجات، إلى تزايد اعتماد الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت وسيلة لا غنى عنها للحصول على معلومات موثوقة وتبادل المعلومات فيما بينهم.

تزايد اعتماد الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي مع فرض السلطات قيود على الإنترنت

تزايد اعتماد الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي مع فرض السلطات قيود على الإنترنت

دخلت الاحتجاجات في إيران شهرها الثالث منذ وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" المثيرة للجدل بزعم ارتدائها ملابس "غير محتشمة".

مختارات

وأشعلت وفاة مهسا في سبتمبر/ أيلول الماضي موجة احتجاجات في العديد من المدن الإيرانية ضد سياسات الحكومة المناهضة للمرأة وخاصة فرض الحجاب الإلزامي. ومنذ ذلك الحين، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تدل على اتساع رقعة الاحتجاجات وتُظهر متظاهرات يحرقن الحجاب أو تعرض المتظاهرين والمتظاهرات للضرب والقمع والسحل في الشوارع على أيدي قوات الأمن.

وخلال التظاهرات السابقة، كانت مواقع التواصل الاجتماعي منصة هامة للإيرانيين للحصول على معلومات موثوق بها، لكن في الآونة الأخيرة تزايد اعتمادهم على هذه المنصات التي أضحت تشكل أهمية أكبر للحصول على المعلومات وتبادلها.

سيطرة النظام على الإنترنت

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل انتشار الإنترنت في إيران يبلغ 84 بالمائة، فيما ذكرت بيانات موقع Globalstats الشهر المنصرم أن ما يقرب من 27 بالمائة من الإيرانيين يستخدمون موقع "بينتيريست" ثم مواقع مثل انستغرام وريديت وتويتر بنسبة: 17 بالمائة و13,3 بالمائة و10,4 بالمائةعلى التوالي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس تيليغرام بافيل دوروف: إن التطبيق يحظى أيضا بشعبية كبيرة بين الشباب الإيراني في ضوء وجود أكثر من 40 مليون مستخدم في البلاد، أي ما يعادل حوالي نصف تعداد سكان إيران البالغ 90 مليون نسمة.

وقبل فرض الحكومة الإيرانية القيود على الإنترنت في سبتمبر / أيلول الماضي، كان موقعا انستغرام وواتساب شائعين، حيث شكل عدد مستخدمي انستغرام العام الماضي نحو 89 بالمائة من سكان البلاد.

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ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في نشر صور الاحتجاجات في إيران وإطلاع الخارج عليها

بدوره، قال مهدي ساريميفار، الصحافي الإيراني المتخصص في العلوم والتكنولوجيا والمقيم في كندا، إن النظام الإيراني يسيطر على كافة أشكال الاتصالات في البلادسواء المواقع الإخبارية أومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن "مشغلي شبكات الهواتف المحمولة وأيضا مزودي خدمات الإنترنت في إيران هي شركات خاصة تتم مراقبتها من قبل آية الله خامنئي عبر شبكة معقدة من الشركات التجارية والاستثمارية لتصل في نهاية المطاف إلى أربع مؤسسات اقتصادية هي الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام ومقر خاتم ومؤسسة قدس رضوي ومؤسسة مستضعفان".

وإزاء ذلك، يعتمد الكثيرون في إيران على شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على أخبار محايدة وموثوق بها، ولاسيما من خلال خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة أو ما يعرف بـ"في بي أن" فيما أدت القيود على الإنترنت من قبل الحكومة إلى تزايد سخط المتظاهرين.

وفي ذلك، قال ساريميفار إن قمع الشرطة للمتظاهرين سواء بشن حملات اعتقالات وتعذيب أو إصدار أحكام وصلت إلى عقوبة الإعدام أدى إلى زيادة زخم الاحتجاجات.

وأضاف أنه في ضوء ذلك، باتت وسائل التواصل الاجتماعي "تتولى وظيفتين أساسيتين في إيران: الوظيفة الأولى تتمثل في إبلاغ الناس بأحدث المستجدات وتوثيق الأحداث لصالح المنظمات الحقوقية؛ فيما تكمن الوظيفة الثاني في استغلال المتظاهرين لمنصات التواصل للتنسيق فيما بينهم بشكل يومي".

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ماذا عن الداخل الإيراني؟

بدوره، قال كامران وهو إيراني يعيش في طهران وأحد مستخدمي الشبكات الافتراضية الخاصة، إن الفضاء الإلكتروني  بات أفضل طريقة لتبادل المعلومات حول "جرائم الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "شبكات التواصل الاجتماعي تساعد الإيرانيين في معرفة مستجدات موجة الاحتجاجات وتبادل المعلومات".

أما الشابة الإيرانية شيرين والتي تستخدم "انستغرام" منذ عام 2013 فتؤكد أن التطبيق يساعدها في البقاء على تواصل مع الأصدقاء، مضيفة أن "التطبيق يعتبر طريقة سريعة وسهلة لنشر آرائي وأفكاري". وأضافت "عندما أنشر منشورا أتلقى ردود فعل إيجابية، وهو ما يحفزني لنشر المزيد ويساعدني ذلك على معرفة وجهات النظر المختلفة. أتواصل مع الآخرين بشكل أكثر فعالية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتؤكد أن القيود على الإنترنت تؤثر على الولوج إلى العديد من المواقع الإلكترونية، فرغم قدرتها على الدخول إلى حساباتها إلا أنها تعاني من بطء الإنترنت، مضيفة "في نهاية الأمر، أفقد صبري".

وأشارت شيرين إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تسبب لها و لغيرها من الناشطات الإيرانيات مشاكل، وتضيف بأنها تشعر "ببعض الإحباط في معظم الأوقات بسبب ردود فعل البعض، الذين يتعاملون بالطريقة ذاتها التي ينتهجها نظام الجمهورية الإسلامية، إذ يتبنى هؤلاء وجهات نظر استبدادية ولكن على نطاق شخصي". وقالت "عندما أكتب وأنشر تعليقات تؤيد حقوق المرأة أتعرض لمضايقات من المستخدمين الذكور، لذا أقوم بفرض قيود على التعليق أو التوقف عن نشر المزيد".

المذيع الألماني الشهير يوكو فينترشايدت مع زميله كلاس هويفر-أوملاوف 06.11.2021

نقل المذيع الألماني الشهير يوكو غينترشايدت ملكية حسابه على انستغرام إلى الناشطة الإيرانية أعظم جانغرافي

نشاط في خارج إيران

وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من الإيرانيين من صعوبة الوصول إلى الإنترنت، يسعى النشطاء خارج البلاد إلى مساعدة المجتمع الدولي على فهم حقيقة ما يحدث داخل البلاد.

فعلى سبيل المثال، نقل المذيع الألماني الشهير يوكو فترشايدت حسابه على موقع انستغرام إلى الناشطة الإيرانية المقيمة في كندا أعظم جانغرافي لمساعدتها في نشر تعليقاتها المتعلقة بالاحتجاجات في إيران. وقالت إن حساب يوكو الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص، ساعدها في الوصول إلى جمهور دولي أكبر، مضيفة أن "استخدام مثل هذه المنصات للوصول إلى جمهور أوسع يساعد في زيادة التوعية حيال ما يحدث في إيران خاصة نضال الإيرانيات ضد الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدت أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مقصدا للصحافيين لمعرفة مستجدات الأحداث في إيران، مضيفة "نرى أن الصحافيين ووكالات الأنباء تستخدم بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات خاصة في الأماكن التي قد يكون الوصول إليها مستحيلا أو محفوفا بالخطر".

بيد أن تزايد انتشار منصات التواصل الاجتماعي لم يكن في صالح المتظاهرين والمتظاهرات على الدوام، حيث ساهمت في نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة أيضا حول المظاهرات، إذ انتشر خبر يُفيد بإصدار السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام بحق 15 ألف متظاهر، لكن تبين لاحقا أن خمسة أشخاص فقط صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

ورغم ذلك، تؤكد جانغرافي أن منصات التواصل الاجتماعي كانت مؤثرة وفعالة وصبت في صالح النشطاء المعارضين للنظام، مضيفة "يجب ألا ننسى أن نظام الجمهورية الإسلامية يمتلك منظومة بروباغندا قوية... لكن في المقابل، يعتمد النشطاء السياسيون في الغالب على إمكاناتهم الخاصة".

نيلوفر غلامى وماناسي غوبالاكريشنان/ م ع

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في مكسيكو سيتي

    تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.

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    في فرانكفورت

    شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    سيمبسون متضامن في ميلانو

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    في باريس

    في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    النساء، الحياة، الحرية

    فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.

  • Modisch manikürte und beringte Frauenhände halten ein Protestplakat Stand with the Women of Iran

    احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في كراكاو

    انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    احتجاج طلبة الفنون بطهران

    طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    نظرية الدومينو المرغوب فيها

    الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.