 إيران من الأعلى - رحلة عبر سهول الشرق | تقارير جديدة | DW | 13.01.2022

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تقارير جديدة

إيران من الأعلى - رحلة عبر سهول الشرق

يستكشف الفيلم الوثائقي عن إيران والمكوّن من ثلاثة أجزاء ثقافة وطبيعة بلاد شاسعة وساحرة. من خلال صور جوية حصرية، يروي الفيلم قصصا عن تقاليد البلد وتطوره ويغوص في الحياة اليومية للناس.

Dokumentation Der Iran von oben - In den Ebenen im Osten

Dokumentation Der Iran von oben - In den Ebenen im Osten


هذا الجزء يدور حول السهول الكبرى في شرق البلاد التي تمتد بين الخليج الفارسي وبحر قزوين. على مر التاريخ تحولت المساحات الشاسعة القاحلة إلى أراض خصبة على يد أناس عازمين ومبتكرين.

 

Dokumentation Der Iran von oben - In den Ebenen im Osten

 

تقع جزيرة قشم في مدخل خليج عمان وتثير الإعجاب بتكوينها الجيولوجي ومناظرها الطبيعية القمريّة وقرى الصيد العديدة. يعيش هنا أهل بندر وهم سكان الميناء الذين تعتبر نساؤهم آخر من يمارس حرفة التطريز بالذهب التي تعود إلى قرون. 

 

Dokumentation Der Iran von oben - In den Ebenen im Osten


على بعد 500 كيلومتر تقع مدينة بَم بمحافظة كرمان التي دمرها زلزال عنيف عام 2003، واليوم أعيد بناء وسط المدينة. تواصل الكاميرا التحليق فوق المناظر الطبيعية الفريدة لصحراء لوط وحتى غاناباد في الشمال. الفضل في وجود مياه هنا لري الحقول والبساتين يعود إلى قدرة الناس على الابتكار. لقد بدأوا قبل 2500 عام في بناء قنوات تحت الأرض، والتي تشكل اليوم شبكة ري عملاقة. 
 

Dokumentation Der Iran von oben - In den Ebenen im Osten


مدينة مشهد التي تعتبر مكانا مقدسا للشيعة تستقطب كل عام أكثر من 20 مليون حاج. في قرية معدن عليا يُستخرج الفيروز. منذ 7000 عام يمثل هذا الحجر الكريم أساس حياة الناس هنا.

 

Dokumentation Der Iran von oben - In den Ebenen im Osten


 
إلى الشمال، يغطي العشب الطّري السهول الشاسعة التي ترعى فيها قطعان هائلة من الجمال التي يربيها بدو التركمان. لكن في الأثناء حلت الدراجات النارية محل الجمل العربي في العديد من الأماكن. مشهد رائع في إيران المعاصرة.




مواعيد البث

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