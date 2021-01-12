 إيران من الأعلى - رحلة عبر الجبال | تقارير جديدة | DW | 10.11.2021

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تقارير جديدة

إيران من الأعلى - رحلة عبر الجبال

عاش الشعب الإيراني في وئام مع الجبال بالبلاد دائما. في الماضي كان راكبو الخيول الأسطوريون يسيرون عبر الجبال، واليوم يبحث العلماء في هذه المناظر الطبيعية للجبال حيث يعيش الناس مطبقين عاداتهم وتقاليدهم القديمة.

Filmstill Der Iran von oben - In den Bergen

Filmstill Der Iran von oben - In den Bergen


يعرض الفيلم الجبال من الجو ويستكشف تاريخ هذه المناطق التي سكنها المقاتلون الحشاشون واشتهرت قلعتهم ألموت حتى نهاية ازدهارها باحتلال المغول لها. 


Filmstill Der Iran von oben - In den Bergen



يلتقي الفيلم بأهالي هذه المنطقة ومنهم علي المدرب وبطل العالم في الرماية الخيلية. رياضة لها اهتمام كبير باعتبارها إرثا ثمينا في إيران وتشير إلى أهمية الخيول سابقا لدى الفرس. 

 

Tabriz - Basar



كما يلتقي الوثائقي بجبرائيل الذي يبيع بضاعته في سوق تبريز التاريخي، هو يتحدث اللغة الأذرية اللغة الرسمية لأذربيجان والتي يمكن سماعها في كل مكان في السوق لأنها تعج بأناس من أصول ولغات مختلفة. وبالتالي فإن تبريز هي أهم مركز للتبادل بين المجموعات العرقية المختلفة ومركز للتنوع العرقي واللغوي لإيران اليوم.
 

 

Filmstill Der Iran von oben - In den Bergen


أما العاصمة طهران فهي هامة للشباب لأنها تؤمن مكانا للانفتاح على العالم والشباب يريدون السفر والتواصل على الشبكات الاجتماعية مع أن هذا ممنوع في إيران.

 


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2120 – 03:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2120 – 07:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
السبت 01 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
السبت 01 يناير/كانون الثاني 2022– 18:15 UTC
الأحد 02 يناير/كانون الثاني 2022 – 19:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

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