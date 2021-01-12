إيران من الأعلى - رحلة عبر الجبال

عاش الشعب الإيراني في وئام مع الجبال بالبلاد دائما. في الماضي كان راكبو الخيول الأسطوريون يسيرون عبر الجبال، واليوم يبحث العلماء في هذه المناظر الطبيعية للجبال حيث يعيش الناس مطبقين عاداتهم وتقاليدهم القديمة.
يعرض الفيلم الجبال من الجو ويستكشف تاريخ هذه المناطق التي سكنها المقاتلون الحشاشون واشتهرت قلعتهم ألموت حتى نهاية ازدهارها باحتلال المغول لها.
يلتقي الفيلم بأهالي هذه المنطقة ومنهم علي المدرب وبطل العالم في الرماية الخيلية. رياضة لها اهتمام كبير باعتبارها إرثا ثمينا في إيران وتشير إلى أهمية الخيول سابقا لدى الفرس.
كما يلتقي الوثائقي بجبرائيل الذي يبيع بضاعته في سوق تبريز التاريخي، هو يتحدث اللغة الأذرية اللغة الرسمية لأذربيجان والتي يمكن سماعها في كل مكان في السوق لأنها تعج بأناس من أصول ولغات مختلفة. وبالتالي فإن تبريز هي أهم مركز للتبادل بين المجموعات العرقية المختلفة ومركز للتنوع العرقي واللغوي لإيران اليوم.
أما العاصمة طهران فهي هامة للشباب لأنها تؤمن مكانا للانفتاح على العالم والشباب يريدون السفر والتواصل على الشبكات الاجتماعية مع أن هذا ممنوع في إيران.
مواعيد البث
DW عربية
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