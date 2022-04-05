إيران: كساد تجارة السجاد

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يعاني الشعب الإيراني من تداعيات العقوبات الاقتصادية على البلاد. الفقر آخذ في الازدياد، ولهذا يتكرر خروج المظاهرات. يعاني تجار السجاد في كاشان من كساد بضائعهم حاليا. إذ لا يكاد أحد في إيران يملك المال لشراء سجاد، كما أن تصديره ممنوع.
ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.
أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.
في تصريح نادر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قدرة بلاده التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا ليس مدرجا على جدول الأعمال. وجاءت هذه التصريحات في سياق الضغط على الغرب بشأن مفاوضات الملف النووي.
دعت دول أوروبية إيران إلى "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في مباحثات الملف النووي بعدما طالب مصدر إيراني بإغلاق ملف يتضمن واقعة العثور على آثار ليورانيوم مخصّب في مواقع لم تصرّح طهران أنها شهدت أنشطة نووية.
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