العولمة 3000

إيران: كساد تجارة السجاد

يعاني الشعب الإيراني من تداعيات العقوبات الاقتصادية على البلاد. الفقر آخذ في الازدياد، ولهذا يتكرر خروج المظاهرات. يعاني تجار السجاد في كاشان من كساد بضائعهم حاليا. إذ لا يكاد أحد في إيران يملك المال لشراء سجاد، كما أن تصديره ممنوع.