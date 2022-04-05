 إيران: كساد تجارة السجاد | العولمة 3000 | DW | 20.08.2022

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العولمة 3000

إيران: كساد تجارة السجاد

يعاني الشعب الإيراني من تداعيات العقوبات الاقتصادية على البلاد. الفقر آخذ في الازدياد، ولهذا يتكرر خروج المظاهرات. يعاني تجار السجاد في كاشان من كساد بضائعهم حاليا. إذ لا يكاد أحد في إيران يملك المال لشراء سجاد، كما أن تصديره ممنوع.

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DW Masaiyya vom 27. Dezember 2021 © DW

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Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Magazin Global 3000 vom 15.08.2022. Argentinien Gemüse Beschreibung: Der argentinische Spitzenkoch Martín Lukesch will etwas gegen den Hunger der Armen unternehmen und hat ein Gemeinschaftsbeet gegründet. Hier können Menschen mit wenig Geld mit anpacken und einen Teil der Ernte mit nach Hause nehmen. Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Copy: WDR

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سيشل: حماية الطبيعة وتدفق السيّاح 20.08.2022

Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Magazin Global 3000 vom 15.08.2022. Kanada Landwirte Beschreibung: Waldbrände und Überflutungen haben beinahe die Existenz des Farmerpaares MacDonald zerstört. Doch sie machen weiter und bauen die Farm wieder auf. Die seelischen Wunden aber bleiben. Kanadas Regierung bietet deswegen auch psychologische Hilfe an Copy: WDR

كندا: مزارعون في أقصى حدود تحملهم 20.08.2022

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Titel der Bilder: Irans Streben nach Atomwaffen Stichworte: Iran, Islamische Republik, Atomprogramm, Streben nach Atomwaffen, Herstellung von Atomwaffen, Nuklearwaffen, Atombombe Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Behnam Bavandpour <behnam.bavandpour@dw.com>

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ISFAHAN, IRAN - MARCH 30: A worker walks inside of an uranium conversion facility March 30, 2005 just outside the city of Isfahan, about 254 miles (410 kilometers), south of capital Tehran, Iran. The cities of Isfahan and Natanz in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Isfahan makes hexaflouride gas, which is then enriched by feeding it into centrifuges at a facility in Natanz, Iran. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

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NATANZ, IRAN - MARCH 30: An Iranian nuclear power plant stands March 30, 2005 some 200 miles (322 km) south of Tehran, in Natanz, Iran. The cities of Natanz and Isfahan in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Natanz enriches hexaflouride gas, which was made from uranium ore in a facility in Isfahan, by feeding it into centrifuges. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

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