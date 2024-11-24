إيران ـ "عيادة تجميل اجتماعية" لترهيب الرافضات لقواعد اللباس

من المقرر في إيران إنشاء مركز للأمراض النفسية تحت مسمى "عيادة تجميل اجتماعية" للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة، مع تفهم كثير من الإيرانيات لأشكال الاحتجاج الراديكالية مثل الاحتجاجات العارية ضد هذه القواعد.

من المقرر إنشاء "عيادة تجميل اجتماعية" في العاصمة الإيرانية طهران بميزانية تبلغ 3.5 مليون يورو من أجل "مساعدة" النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإسلامي، كما أفادت مهري طالبي دارستاني الأسبوع الماضي على منصة إكس (تويتر سابقًا). ومهري طالبي دارستاني هي رئيسة قسم المرأة والأسرة في هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الممولة من الدولة.

وهذا الإعلان أثار في إيران موجة من الاستياء والغضب. ولذلك فقد علق عليه المستخدمون في منصة إكس متسائلين: "أليس الأهم هو إنشاء عيادة إعادة تأهيل لمكافحة الفساد؟" وَ "ألسنا نعاني من انقطاع التيار الكهربائي لدينا باستمرار؟ أليس من المنطقي استخدام هذه الأموال في مجال آخر؟". وكذلك كتبت بوابة الإخبار الإيرانية "خبر أون لاين" متسائلة: "هذه مزحة".

ومن جانبها حاولت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان أن تنأى بنفسها عن هذه الخطة، مؤكدة أنَّ لا علاقة لها بهذه المسألة. "ولكن مَنْ الذي وافق على ميزانية هذا المشروع؟"، كما تساءلت بوابة الأخبار الإيرانية "جماران" في بداية الأسبوع ضمن مقال مفصل حول الاستياء والغضب في المجتمع الإيراني من هذه الفكرة.

تمرد على القمع: قضية الشابة أهو داريائي

وضمن هذا السياق أشارت بسخرية المصورة الصحفية الإيرانية عليا مطلبزاده إلى أنَّ: "هذا 'الإبداع‘ يكمن خلفه بالتأكيد الكثير من الأبحاث والاعتبارات، ومن دون شك ميزانية كبيرة". وأوضحت من طهران في حوار مع DW أنَّ: "المزيد من الضغط على النساء سيجعل حملاتهن الاحتجاجية ضد الحجاب الإلزامي ذات طابع راديكالي". وعليا مطلبزاده، التي تعد أيضًا نائبة رئيس "الجمعية الإيرانية للدفاع عن حرية الصحافة"، تعرّضت للاعتقال عدة مرات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة - وقد اعتقلت أخر مرة من تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى شباط/فبراير 2023.

الطالبة أهو داريائي تم اعتقالها ونقلها إلى مصحة نفسية. صورة من: UGC

وقالت عليا مطلبزاده: "تُظهر قضية الطالبة أهو داريائي، التي خلعت ملابسها ما عدا ملابسها الداخلية في مكان عام احتجاجًا على حراس الفضيلة والأخلاق، أنَّ هؤلاء الشابات الشجاعات لا يخفن من حملات الاحتجاج الراديكالية". وأضافت أنَّ "الكثير من النساء يتفهمنها. وقد كان يوجد الكثر من التعاطف معها هنا في إيران. وعملها هذا كان نتيجة غضب تراكم لفترة طويلة بسبب القمع الشديد".

قيادة المحتجين إلى مصحات الأمراض النفسية

وأهو داريائي طالبة عمرها 30 عامًا تدرس في جامعة آزاد الإسلامية بطهران، تم إيقافقها ومضايقتها في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بتهمة عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح. ويقال إنَّ أجزاءً من ملابسها تمزَّقت خلال شجارها مع حراس الفضيلة والأخلاق.

واحتجاجًا على ذلك، خلعت ملابسها ما عدا الملابس الداخلية وجلست في فناء الجامعة. وتم اعتقالها بعد ذلك بوقت قصير. وبحسب السلطات فإنَّ هذه الطالبة تعاني من "اضطراب نفسيي" وقد تم نقلها في سيارة إسعاف إلى مصحة نفسية.

هذا وقد أعربت عليا مطلبزاده عن قلقها على وضع أهو داريائي الصحي. وذلك لأنَّ الكثر من المتظاهرين يعانون من أمراض خطيرة خلال وبعد اعتقالهم في السجون والمصحات النفسية. وهذه ليست أول مرة ينقل فيها أحد المتظاهرين إلى مصحة نفسية. فعلى سبيل المثال: لقد انتحر الصحفي والناشط الحقوقي الإيراني كيانوش سنجاري وسط طهران في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد معاناته من عواقب احتجازه القسري عدة مرات وعلاجه بالصدمات الكهربائية.

ما مصير الطالبة أهو داريائي؟

وحول ذلك قالت مينا خاني في حوار مع DW إنَّ "كل شخص يبدي مقاومة يُعتبر شخصًا مجنونًا من وجهة نظر النظام السياسي في إيران". ومينا خاني ناشطة حقوقية وصحفية إيرانية تعيش في برلين. وأضافت أنَّ "اسم الطالبة المحتجة لم يكن معروفًا لفترة طويلة.

ولم يجرؤ أحد من بيئتها على الاتصال بوسائل الإعلام وبمنظمات حقوق الإنسان. وقد سارع رجل ادعى أنَّه زوجها السابق إلى نشر مقطع مصور توسَّل فيه إلى الجمهور بالتوقف عن نشر صورها وبعدم متابعة هذه القضية. إذ إنَّ ما فعلته شكل صدمة للمجتمع الذكوري في إيران. ومن الممكن أنَّنا لن نسمع عنها شيئًا بعد. ولكن احتجاجها هذا ترك أثاره".

ومن المفترض أنَّ أهو داريائي قد أطلق سراحها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، كما ذكر وحيد شريعت، رئيس جمعية الأطباء النفسيين الإيرانيين، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر على حسابه في منصة إكس (X). ولكن من غير المعروف ما هي حالتها وما هو "العلاج" الذي تلقته.

انتقادات من المختصين: إساءة استخدام العلم

أما فكرة إنشاء "عيادة تجميل اجتماعية" للنساء الرافضات الالتزام بقواعد اللباس الصارمة فيبدو أنَّها محاولة لترهيب النساء، وفي الوقت نفسه للتكيُّف مع الأساس الديني للنظام السياسي الإيراني. لقد أكدت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أنَّ مبادرتها هذه جاءت بناءً على رغبات ودعوات متكررة من أسر وعائلات كثيرة مهددة بالانهيار بسبب زيادة تجاهل قواعد اللباس.

تزداد في إيران أعداد النساء اللواتي يمتنعن عن ارتداء الحجاب الإلزامي ويعارضن قواعد اللباس الصارمة. صورة من: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

وتواجه هذه المبادرات الساعية إلى إجبار النساء على تغيير سلوكهن انتقادات واضحة من المختصين في إيران. وقد أعرب عن ذلك في حوار مع صحيفة "اعتماد" اليومية الإيرانية الدكتور وحيد شريعت، أستاذ الطب النفسي في جامعة إيران للعلوم الطبية. وقال إنَّ من الخطأ الجوهري الاعتقاد أنَّ بإمكاننا تغيير أسلوب حياة الناس أو علاجهم من خلال إنشاء عيادة.

وأضاف مؤكدًا أنَّ "هذه الفكرة تمثل إساءة استخدام للغة والمفردات العلمية، وهذا يضر في نهاية المطاف بالعلم نفسه. لا يمكن تفسير المبادئ العلمية تفسيرًا تعسفيًا والإعلان كل يوم عن شيء جديد على أنَّه مرض أو شذوذ. لا يمكننا ولا يجدر بنا أن نُصنِّف وجهات نظر مختلفة على أنَّها انحراف وأن نحاول بعد ذلك 'علاجها‘".

من المعروف أنَّ أعداد النساء اللواتي يمتنعن عن ارتداء الحجاب الإلزامي ويعارضن قواعد اللباس الإسلامي - حتى في الأماكن العامة - بات يزداد باستمرار في إيران منذ بداية الحركة النسائية في أيلول/سبتمبر 2022. و"حراس الفضيلة والأخلاق" لم يستطيعوا إيقاف هذا التطور حتى بالرقابة الشديدة والعنيفة أحيانًا.

يشار إلى أن الاحتجاجات النسائية في إيران قد اندلعت بسبب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، وذلك بعد احتجازها لدى الشرطة بسبب ظهور بعض الخصلات من شعرها تحت حجابها.

أعده للعربية: رائد الباش