إيران ـ حالات تسمم جديدة لطالبات مدارس والغموض يكتنف الأسباب

سُجّلت حالات تسمم جديدة لفتيات اليوم الأحد (الخامس من آذار/ مارس 2023) في عدة مناطق في إيران، حيث ما زال الغموض يلف القضية التي تثير غضبا في البلاد. وتم الابلاغ عن تسمم عدد من الطالبات في مدرستين ثانويتين للبنات، في أبهار (غرب) والأهواز (جنوب غرب)، وفي مدرسة ابتدائية كذلك في زنجان (غرب)، حسبما نقلت وكالة الانباء "إسنا" عن مسؤولين صحيين محليين.

كما طالت حالات التسمم تلميذات في مدارس مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) وشيراز (جنوب) وأصفهان (وسط)، بحسب وكالتي الأنباء مهر وإيلنا.

وتعرضت مئات التلميذات لتسمم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، وفقًا للأرقام الرسمية.

وتحدث وزير الداخلية أحمد وحيدي في بيان نشر مساء السبت عن اكتشاف "عينات مشبوهة" خلال "البحث الميداني"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وطالب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الجمعة وزارتي الداخلية والاستخبارات بـ"إفشال مؤامرة العدو الهادفة الى بث الخوف واليأس بين السكان". وردا على سؤال لوكالة الأنباء فارس، اتهم نائب وزير الداخلية ماجد مرحمدي، "مسببي حالات تسمم الفتيات" بالرغبة في "إغلاق المدارس" و"إلقاء اللوم على النظام" من أجل "إحياء أعمال الشغب الخامدة". ويشير المسؤول بذلك إلى حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

واعتبر مرحمدي أن "نسبة ضئيلة" من حالات التسمم ناجمة عن "أفعال متعمدة" لكن "قسمًا كبيرًا" من التلميذات عانين من مضاعفات بسبب "القلق والتوتر".

نقل طالبات تعرضن للتسمم في محافظة أردبيل في إيران

التماس وطلب إيضاح

وقالت صحيفة "شرق" اليومية الإيرانية، اليوم الأحد، إن مئات الفنانين الإيرانيين وقعوا على التماس يدعو إلى التحقيق في موجة من حالات التسمم بين التلميذات والطالبات الإيرانيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت الصحيفة إن نحو 500 فنان بارز وقعوا على الالتماس. وخرج آباء في مظاهرات، ردا على حالات التسمم التي أدت إلى إدخال الفتيات المستشفيات، وطالبوا بإيضاحات من قبل السلطات وسط تزايد الغضب. وقال الالتماس "إن الهجمات الجماعية المتعمدة على مدارس الفتيات في البلاد هي كارثة جديدة لا تهدف إلى شيء سوى إثارة الرعب وزيادة تكاليف الحقوق الطبيعية للفتيات في المجتمع".، بحسب الصحيفة. وأضاف الالتماس "ندين هذه المأساة ونطالب باعتقال الجناة ومعاقبتهم".

وقالت تلميذة للتلفزيون "انتشرت رائحة كريهة للغاية فجأة وشعرت بإعياء وسقطت على الأرض". كذلك، قالت باراستو، وهي طالبة في مدرسة بروجرد (غرب)، لصحيفة "هام ميهان" إنها نُقلت إلى المستشفى بعدما "شعرت بغثيان وألم شديد" في صدرها. وأوضح طبيب طوارئ في مستشفى هذه المدينة أنّ "غالبية الطالبات" يُظهرن "عوارض صداع، مشاكل تنفسية، خمول، غثيان وانخفاض ضغط الدم".

ودعت كل من ألمانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل في أسباب تسمم الطالبات.

ع.خ/ع.ج. م (ا ف ب، د ب ا)