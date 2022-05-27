إيران ـ احتجاجات في خوزستان عقب انهيار مبنى أسفر عن عشرات الضحايا

أظهرت صور وأشرطة مصوّرة نشرتها وكالة "فارس" الإيرانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة (27 مايو/أيار 2022) مئات الأشخاص في شوارع مدينة آبادان ليل الخميس لإحياء مراسم الحداد على ضحايا والمفقودين بسبب انهيار مبنى في المدينة الواقعة محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران.

وانهار الاثنين جزء كبير من مبنى "متروبول" المكوّن من عشر طبقات في آبادان في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، متسبّبا بإحدى أسوأ الكوارث ذات الصلة التي شهدتها إيران منذ أعوام. ويقع المبنى غير المنجز بالكامل، في أحد أبرز شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.

وأفادت الوكالة أن بعض المشاركين في التجمع، هتفوا بشعارات من قبيل "يسقط المسؤول غير الكفؤ"، ووجّهوا التحية الى "شهداء متروبول". كما شهدت شوارع مدينة خرمشهر في المحافظة نفسها، تحركات مماثلة أعرب خلالها السكان عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا والمفقودين، وطالبوا بمحاكمة "حاسمة وجدّيّة" للمسؤولين.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن شوارع آبادان شهدت تحركات أيضا ليل الأربعاء على خلفية انهيار المبنى.

وبعد مرور أكثر من أربعة أيام على سقوط المبنى الضخم، لا تزال فرق الإنقاذ تنتشل جثثًا من بين الأنقاض. وأظهر شريط مصوّر بثته وكالة "تسنيم" الجمعة رجال إنقاذ يعبرون فوق الركام وهم ينقلون حمّالة طبية وضعت عليها ضحية مغلّفة بالكيس الأسود المخصص للجثث. ونقلت وكالة "إيسنا" عن حاكم آبادان إحسان عباس بور قوله الجمعة إن الحصيلة وصلت الى 24 قتيلا، بزيادة خمس ضحايا عن تلك التي أعلنت بالأمس.

مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية للاحاجاجات على انهيار مبنى مدينة آبادان

وسبق لمسؤولين أن أكدوا إصابة 37 شخصا، خرجت غالبيتهم من المستشفى بعد العلاج. ولم تحدد السلطات العدد الدقيق للمفقودين الذين يخشى أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وكشفت السلطة القضائية في وقت سابق هذا الأسبوع عن توقيف عشرة أشخاص على الأقل في إطار القضية، بينهم رئيس بلدية آبادان واثنان ممن شغلوا المنصب سابقا، وموظفان في البلدية مشرفان على المشروع، تم تحميلهم "المسؤولية" عن انهيار المبنى.

وأعاد انهيار المبنى في آبادان الى الأذهانحادثة وقعت في مطلع العام 2017، تمثّلت بانهيار مبنى "بلاسكو" في وسط طهران، وهو مركز تجاري يعود تاريخه إلى أوائل الستينيات. وانهار المبنى المؤلف من 15 طبقة بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. ووفق الحصيلة الرسمية، قضى في الحادث 22 شخصا بينهم 16 من عناصر الإطفاء.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب)