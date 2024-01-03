إيران: عشرات القتلى في انفجارين بالقرب من قبر قاسم سليماني

قتل أكثر من 100 شخص جراء انفجارين، وصفهما مسؤول محلي عملا "إرهابيا"، وقعا بفارق دقائق في جنوب إيران واستهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني بضربة أميركية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن نحو 103 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات في انفجارين اليوم (الأربعاء الثالث من يناير/ كانون الثاني 2023) قرب مقبرة أثناء إحياء ذكرى مقتل القائد الإيراني البارزقاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان خلال المراسم في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران، قائلا إن عشرات القتلى سقطوا. وقالت وكالة نورنيوز شبه الرسمية إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي قوله إنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز أم أنها هجوم إرهابي". في الوقت نفسه نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في إقليم كرمان قوله إن"الانفجارين نجما عن هجومين إرهابيين". وذكرت وكالة نورنيوز شبه الرسمية في وقت سابق إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة".

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وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع المراسم، حيث تجمع مئات الإيرانيين لإحياء ذكرى مقتل سليماني. وقالت بعض وكالات الأنباء الإيرانية إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا.

وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين... لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز / د.ب.أ)