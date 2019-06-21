إيران: رصاصة واحدة علينا ستشعل مصالح واشنطن وحلفائها

حذر الجيش الإيراني اليوم السبت (22 حزيران/يونيو 2019) الولايات المتحدة من أن أي هجوم على أراضي إيران ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأمريكية في المنطقة. وقال العميد أبو الفضل شكارجي الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة تسنيم، إن "إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أمريكا وحلفائها" في المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني "الوضع الإقليمي اليوم هو لصالح إيران". وتابع "إذا قام العدو وخصوصاً الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة بخطأ إطلاق النار على البارود الذي تقف عليه الولايات المتحدة، فإن مصالحها ستشتعل". وأكد العميد شكارجي أن "هذا الحريق سيبتلع الولايات المتحدة ومصالحها ومصالح حلفائها"، معتبراً أن "هدف العدو" وخصوصاً إسرائيل هو "تجريد إيران من السلاح".

وفي السياق نفسه شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم السبت أن طهران لن تتهاون مع أي اعتداء على أراضيها. وقال عباس موسوي إنه لا يهم ما إذا كان ترامب ألغى الضربات التي كانت رداً على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة من عدمه، مضيفاً "الشيء الوحيد الذي يهم هو أننا لا نتهاون مع انتهاك حدودنا ونرد باستمرار على أي خطر".

وتأتي التصريحات بعدما قال ترامب في سلسلة من التغريدات إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعدة للانتقام الليلة الماضية في ثلاث مواقع مختلفة ولكنه ألغى الضربات قبل عشر دقائق من الموعد المحدد بعدما تم إخباره بشأن حصيلة الوفيات المحتملة.

وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية أول أمس الخميس بعدما دخلت مجالها الجوي، فيما قالت الولايات المتحدة إنه تم إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.

خ.س/ع.ج(أ ف ب، د ب أ)