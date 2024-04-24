إيران - حظر دخول النساء الملاعب بعد احتضان مشجعة لحارس مرمى

بعد حادثة اقتحام إحدى المشجعات لأرضية ثاني أكبر ملعب في إيران واحتضانها لحارس مرمى المنتخب الإيراني، من المقرر أن يعود الحظر المفروض على النساء من دخول الملاعب في إيران من جديد، بعدما تم رفعه قبل فترة قريبة.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية عديدة، الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2024)، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمر بأن يتم فرض حظر على دخول النساء إلى الملاعب فى مدينة تبريز، التي تقع شمال غربي البلاد.

والسبب المذكور لهذا القرار هو وقوع ما وصفها بـ"أحداث بغيضة ومثيرة للاشمئزاز" أثناء تواجد النساء في ملعب ياديغار إمام تبريز، ولذلك شعر المسؤولون بأنهم مضطرون إلى إعادة فرض الحظر على النساء.

وياديغار إمام تبريز هو ثاني أكبر الملاعب في إيران ويتسع لنحو 72 ألف متفرج البلاد، ويعتبر ملعب فريق تراكتور سازي، الذي يلعب في دوري المحترفين الإيراني. وهذا الفريق من أكثر الأندية شعبية في إيران ولديه قاعدة جماهيرية عريضة ومشجعون بمئات الآلاف وبينهم أيضا كثير من النساء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان حظر دخول الملاعب للنساء سيطبق فقط في تبريز، المدينة المليونية، أم سيشمل كافة أنحاء البلاد.

ويرى مراقبون أن حادثة اقتحام سيدة لملعب ياديغار إمام، والتي وقعت قبل أسبوع هي السبب وراء القرار الأخير لاتحاد الكرة. فخلال مباراة بدوري الدرجة الأولى بين استقلال طهران وألومنيوم آراك، اقتحمت إحدى المشجعات ملعب المباراة وتوجهت إلى حارس مرمى الاستقلال سيد حسين حسيني واحتضنته.

وتم تغريم حسيني، وهو أيضا حارس لمنتخب إيران، مبلغ 7500 دولار وإيقافه مباراة واحدة بعدما ذكرت التقارير أنه أمسك بها لفترة وجيزة. ففي إيران، يمنع التلامس الجسدي بين الرجال والنساء الذين ليسوا من المحارم.

ويذكر أن رجال الدين المحافظين الذين يحكمون إيران يرون أنه لا يجوز للنساء التواجد في الملاعب التي يتواجد فيها جماهير متعصبة وتردد أحيانا شعارات مبتذلة. ولكن مع ذلك فتحت ضغط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تخفيف الحظر بشكل ما في السنوات الأخيرة، حيث يسمح لعدد محدود من النساء بحضور المباريات في الملاعب.

ص.ش/ف.ي (د ب أ)