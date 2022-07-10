 إيران: توقيف المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

إيران: توقيف المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي

بعد توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام"، جاء الدور على زميلهما جعفر بناهي، الحائز على جوائز عالمية، منها الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي وجائزة في مهرجان كان.

لقطة من فيلم ثلاثة وجوه

نال جعفر بناهي جوائز دولية عدة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"

أوقفت السلطات في طهران الإثنين (11 تموز/يوليو 2022) المخرج المعارض جعفر بناهي، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، ليصبح ثالث مخرج يكشف الإعلام المحلي توقيفه خلال أيام. يعد بناهي البالغ من العمر 62 عاما، من أبرز المخرجين في إيران.

ونال بناهي جوائز دولية عدة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"، وأفضل سيناريو في مهرجان كان 2018 عن فيلمه "ثلاثة وجوه".

مختارات

نزل مئات من سكان محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران الى الشوارع مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن انهيار مبنى في مدينة آبادان، في كارثة أودت بحياة 24 شخصا على الأقل، وأعادت إلى الأذهان واقعة حادثة مشابهة في طهران عام 2017.

أعلنت جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أنها نجحت في اختراق هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية، والتي أكدت بدورها الأنباء وقالت إن الاختراق دام عشر ثوان فقط، وإنه قيد التحقيق.

ويأتي توقيف بناهي الذي سبق أن حكم عليه بالسجن والمنع من إعداد الأعمال السينمائية في بلاده، بعد الكشف الجمعة عن توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام" في إيران.

وأفادت وكالة "مهر" عن "توقيف جعفر بناهي اليوم (الاثنين) أثناء حضوره إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف". وأضافت "لا معلومات عن سبب توقيف بناهي وارتباط ذلك بملف رسول آف أو آخرين تم توقيفهم الأسبوع الماضي".

عُرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات في بلاده. ودانه القضاء الإيراني في العام 2010 بـ"الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لمدة 20 عاما، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

وكشف الاعلام الرسمي عن توقيف رسول آف وآل أحمد بتهمة "الإخلال بالنظام العام" بعد مساندتهما لتحركات احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية على خلفية انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد في أيار/مايو، في حادثة أودت بحياة 43 شخصا.

مشاهدة الفيديو 02:20

قطع أثرية إيرانية معروضة في متحف برلين

وتسبب انهيار مبنى "متروبول" الذي كان قيد الإنشاء في آبادان بمحافظة خوزستان، بكارثة تعد من الأسوأ في الجمهورية الإسلامية خلال الأعوام الماضية، وتلته تحركات في مدن عدة تضامنا مع عائلات الضحايا، واحتجاجا على الفساد وعدم الكفاءة وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

ونشرت مجموعة من السينمائيين الإيرانيين بقيادة رسول آف رسالة مفتوحة في أواخر أيار/مايو دعت فيها قوات الأمن إلى "إلقاء أسلحتها" في مواجهة الغضب من "الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع".

كما كان رسول آف وبناهي من ضمن الموقعين في الشهر ذاته على كتاب مفتوح ينتقد توقيف السلطات الإيرانية عددا من زملائهم في تلك الفترة. ورأى الموقعون أن القمع والرقابة يشكّلان "انتهاكاً لحرية التعبير" و "يقللان إلى الحد الأدنى من سلامة المخرجين"، دون ذكر أسماء الموقوفين.

نال رسول آف (50 عاما) جائزة الدب الذهبي في برلين عام 2020 عن فيلمه "لا وجود للشيطان"، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت طهران جواز سفره إثر فيلمه الروائي الطويل السابق عام 2017 بعنوان "رجل نزيه" الذي عُرض في مهرجان كان وحصل على جائزة في فئة "نظرة ما".

وطالب منظمو مهرجان برلين في بيان بالإفراج عن رسول آف وآل أحمد. وأبدى مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان قلقهما لتوقيف السينمائيين، معتبرين إن "سجن فنانين لالتزامهم السلمي ضد العنف هو أمر مأسوي".

اكتسبت السينما الإيرانية شهرة عالمية من خلال أسماء بارزة مثل عباس كيارستمي الذي نال جائزة "السعفة الذهبية" في كانّ عام 1997، وأصغر فرهادي الذي نال مرتين جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وكان عضوا في لجنة تحكيم مهرجان كانّ 2022.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Filmszene

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    يعاني بناهي من الرقابة الممارسة منذ سنوات على أعماله. لكن فيلمه "تاكسي" نال الإعجاب عالميا كما هو الحال في برلين، التي فاز فيها هذا العام بجائزة "الدب الذهبي" للبرليناليه.

  • Berlinale 2015 Abschluss Gala Preisverleihung Nichte von Jafar Panahi

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    بسبب االمنع من السفر لم يتمكن بناهي من الحضور إلى برلين وتسلم الجائزة بنفسه، ونابت عنه ابنة أخيه البالغة من العمر عشرة أعوام، والدموع تسيل من عينيها.

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Filmszene

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    ثبت المخرج كاميرا داخل سيارة أجرة قادها بنفسه، وصور تفاصيل جولة دامت تسعين دقيقة في شوارع طهران. الناس الذين كانوا يركبون معه مواطنون بسطاء، كهاتين السيدتين في الطريق إلى جنازة وتحملان سمكة ذهبية.

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Filmszene

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    لكن من بين الركاب كان هناك أيضا شخصيات معروفة كالمحامية والناشطة الحقوقية نسرين سوتوده، التي تحدثت في الفيلم بجرأة ووضوح عن عدد من الأّمور.

  • Bildergalerie KW 27 Roya Teymourian und Jafar Panahi

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    يحتفي العديد من الإيرانيين بالمخرج بناهي تضاماً معه في محنته مع السلطات، كما تفعل هنا الممثلة الإيرانية المشهورة رويا تيموريان، التي تلتقط صوة له.

  • Bildergalerie Iran KW 30

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    يعد المخرج بناهي منذ سنوات من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في بلده. ويستغل شهرته في اللقاءات القليلة التي يشارك فيها لتبني عدد من القضايا كهذه المظاهرة ضد حرب غزة.

  • Jafar Panahi Plakat Offside Iran

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    عُرضت أفلام بناهي في عدد من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كمهرجان كان والبندقية ووبرلين، التي حصل فيها عام 2006 على "الدب الفضي" بفيلم "حالة تسلل".

  • Berlinale 2013 Preisträger Jafar Panahi Silberner Bär für das Beste Drehbuch

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    في السنوات الأربع الماضية أخرج بناهي ثلاثة أفلام بحد أدنى من الإمكانيات. فمنذ عام 2010 وهو ممنوع من إعطاء حوارات صحفية أو السفر إلى الخارج، ليبقى التهريب السبيل الوحيد لأفلامه للوصول إلى المهرجانات.

  • Jafar Panahi Taxi Teheran Regisseur

    فيلم "تاكسي" لجعفر بناهي..رحلة سرية داخل المجتمع الإيراني

    الظروف التي يعيش فيها جعفر بناهي جعلت منه شخصية مشهورة داخل بلاده وخارجها. وأفلامه تندرج ضمن صنف الأفلام السياسية، لكنها لا تخلو من لمسات فنية جميلة.

    الكاتب: يوآخيم كورتين/ عبد الرحمن عمار